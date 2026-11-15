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Učenici srednjih škola i studenti u više hrvatskih gradova najavili su za petak, 20. novembar, celodnevni bojkot nastave u okviru međunarodnog štrajka mladih.

Prema najavi organizatora, protestne aktivnosti biće održane u Zagrebu, Rijeci, Puli, Zadru i Osijeku, a cilj je da se ukaže na probleme stanovanja, visoke troškove života, stanje javnih usluga i militarizaciju.

Štrajk organizuje inicijativa Štrajk mladih u Hrvatskoj, a deo je međunarodnog pokreta International Youth Strike, koji pod sloganom "Za našu budućnost, ne njihove ratove" najavljuje proteste u 25 evropskih zemalja.

Traže pristupačnije stanovanje i niže troškove života

"Celodnevnim bojkotom nastave želimo da pošaljemo jasnu poruku široj javnosti i vladi: mladi žele budućnost u Hrvatskoj, omogućite nam je!", poručili su organizatori u saopštenju dostavljenom medijima.

Štrajk mladih u Hrvatskoj Foto: Foto: Štrajk mladih u Hrvatskoj

Među njihovim zahtevima su dostupnije i pristupačnije stanovanje za mlade, smanjenje troškova života, kao i poboljšanje kvaliteta zdravstva, obrazovanja i nauke.

Zalažu se i za demilitarizaciju, rešavanje problema uništavanja životne sredine i sprečavanje budućeg ekocida.

Štrajk na fakultetima i u srednjim školama

Organizatori navode da bi štrajku trebalo da se pridruže učenici i studenti sa više fakulteta i srednjih škola u pet gradova.

Tačan spisak obrazovnih ustanova još nije objavljen, a organizatori najavljuju da će ga objaviti uoči štrajka na Instagram profilu @strajk_mladih.hr.

Pozvali su medije da 20. novembra posete škole i fakultete koji će učestvovati u bojkotu i izveste o aktivnostima učenika i studenata.

Inicijativa poručuje da jednodnevni bojkot neće označiti kraj njenog delovanja i da planira da nastavi sa protestnim aktivnostima.

"Naš štrajk počinje 20. novembra, ali ne planiramo da stanemo na jednom danu i jednom štrajku, već želimo istrajno da se borimo za našu budućnost", poručili su organizatori.ž

Šta je International Youth Strike?

International Youth Strike je međunarodni pokret koji okuplja učenike, studente i omladinske organizacije iz više evropskih zemalja. Pokret je za 20. novembar najavio zajednički štrajk mladih pod sloganom "Za našu budućnost, ne njihove ratove", u kojem učestvuje više od 50 organizacija iz preko 25 zemalja.

Glavni zahtevi pokreta odnose se na dostupnije stanovanje, smanjenje troškova života, bolje javno zdravstvo, besplatno obrazovanje i zaštitu životne sredine.

Organizatori se takođe protive militarizaciji i povećanju vojnih budžeta, smatrajući da bi više novca trebalo ulagati u javne usluge i poboljšanje životnog standarda.

Pokret posebno ukazuje na ekonomske probleme mladih, uključujući visoke stanarine, rast cena i sve teže uslove za osamostaljivanje. Cilj međunarodne akcije je da se kroz zajedničke proteste skrene pažnja na ove probleme i izvrši pritisak na vlasti da preduzmu konkretne mere.