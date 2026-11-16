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U zagrebačkom naselju Borovje već tri nedelje vlada napetost nakon incidenta u dvorištu osnovne škole koji je izazvao indijski državljanin R.L. (46). Muškarac radi kao keramičar za jednu firmu u Hrvatskoj, a stanovnici naselja strahuju da će ponoviti epizodu kojoj su deca svedočila.

Naime, 25. oktobra ove godine, usred bela dana, nešto posle 14 časova, Indijac je ušao u školsko dvorište i narušio javni red i mir. Preciznije, omalovažavao je moralna osećanja građana masturbirajući u dvorištu.

Svedoci koji su pozvali policiju opisali su policajcima da je duže vreme intenzivno dodirivao svoje genitalije, u neposrednoj blizini dece i roditelja koji su se u tom trenutku zatekli tamo i bili užasnuti.

Policija je prijavila stranog radnika zbog kršenja člana 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a zagrebački sud ga je potom osudio na uslovnu kaznu od 30 dana zatvora.