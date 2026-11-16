Slušaj vest

U zagrebačkom naselju Borovje već tri nedelje vlada napetost nakon incidenta u dvorištu osnovne škole koji je izazvao indijski državljanin R.L. (46). Muškarac radi kao keramičar za jednu firmu u Hrvatskoj, a stanovnici naselja strahuju da će ponoviti epizodu kojoj su deca svedočila.

Naime, 25. oktobra ove godine, usred bela dana, nešto posle 14 časova, Indijac je ušao u školsko dvorište i narušio javni red i mir. Preciznije, omalovažavao je moralna osećanja građana masturbirajući u dvorištu.

Svedoci koji su pozvali policiju opisali su policajcima da je duže vreme intenzivno dodirivao svoje genitalije, u neposrednoj blizini dece i roditelja koji su se u tom trenutku zatekli tamo i bili užasnuti.

Policija je prijavila stranog radnika zbog kršenja člana 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a zagrebački sud ga je potom osudio na uslovnu kaznu od 30 dana zatvora.

S obzirom na to da je bio u policijskom pritvoru dva dana nakon hapšenja, ostalo mu je još 28 dana da odsluži kaznu ako ponovo prekrši zakon u roku od šest meseci. Složio se sa kaznom koju je izrekao sudija i ne mora da plati sudske troškove.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

Ne propustiteHrvatskaCRTAO PAVELIĆEV LIK I USTAŠKO "U", A SADA MU ODALI POČAST U SPLITU! Maskirani učesnici marširali sa bakljama i uzvikivali parole
Učesnici povorke u Splitu sa bakljama, hrvatskim zastavama i maramama preko lica tokom marša u čast Frane Tentea.
HrvatskaSLAVONAC PRIJAVLJEN ZBOG KOMENTARA NA INTERNETU Hrvatska policija objavila da je podsticao na nasilje i upozorila da prati sve što se objavljuje (FOTO)
mob internet (2).jpg
HrvatskaSUDARILI SE AUTO I MOTOR, ČOVEKA ZAHVATIO PLAMEN: Dramatična scena u Splitu, prolaznik ga ugasio aparatom - Lekar otkriva da li je to dobro
saobracajna-nesreca.jpg
HrvatskaSVEDOK PREPOZNAO TEHNIČARA SA SNIMKA ZLOSTAVLJANJA PERIŠA! Novi šok detalji slučaja koji je potresao region: Otkriveno o kome je reč (FOTO)
Snimak sa nadzorne kamere u zagrebačkoj bolnici na kome se vidi svirepo postupanje prema pacijentu Kristijanu Josipu Perišu