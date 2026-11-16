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Odbrana silovatelja životinja iz Slavonije, saznaje 24sata, zatražila je veštačenje okrivljenih kako bi se utvrdilo da li su uopšte sposobni da se pojave pred sudom.

- Biće ispitano njihovo zdravstveno stanje, odnosno uračunljivost. To se ne može izbeći, ako se veštačenje ne sprovede, viši sudovi mogu poništiti presudu - rekao je advokat jednog od okrivljenih za 24sata. Takođe je potvrdio da su tražili da se sprovede veštačenje.

Godinama seksualno zlostavljali životinje na farmi

Podsetio je da je suđenje u slučaju koji je šokirao Hrvatsku nedavno nastavljeno na Opštinskom sudu u Slavonskom Brodu. Prema optužnici, okrivljeni se terete da su godinama seksualno zlostavljali životinje na farmi u Brodsko-posavskoj županiji.

Podsetimo da je ceo slučaj otkriven kada je pokrenuta istraga protiv prvog osumnjičenog zbog sumnje da je počinio krivična dela nad detetom mlađim od 15 godina. Upravo tokom ove istrage istražitelji su došli do novih i šokantnih saznanja.

Po nalogu istražitelja, pregledan je njegov mobilni telefon. Među porukama, istražitelji su pronašli komunikacije koje nisu bile povezane sa prvobitnim slučajem, ali su ukazivale na mogući ozbiljan zločin počinjen protiv životinja. Usledila je nova istraga.

Prema optužnici, trojac se tereti da je koristio životinje za seksualni odnos od 2020. do 2025. godine, znajući da životinjama nanose nepotrebnu patnju. Spisak životinja navedenih u optužnici uključuje najmanje dva psa, ponija i kobilu.

U optužnici se dalje navodi da je iz komunikacije pronađene na mobilnom telefonu proizilazi da je prvi osumnjičeni redovno dolazio na farmu da bi imao seksualni odnos sa životinjama. Tokom forenzičkog pregleda, istražitelji su pronašli poruke koje detaljno opisuju dogovore za posete farmi.

"Ne mogu dok mu je sin tamo"

“Ne mogu dok mu je sin tamo", "Jel se može doći u ponedjeljak prijepodne", "Šta ima od životinja", "Jel imaš još nekog tko to voli, pa da ga zoveš za sutra", "Ima jedan iz Županje ali se stidi, kaže oće pa nedođe", "Mali bi došao samnom kada bi mogli kod tebe u kući", "Jel može tamo, komotnije je i ima krevet", "Tvoj prijatelj iz Varaždina koji voli doći u štalu", "Platim 500 kuna", "Šta ima kod tebe u štali", "Dođe tu jedna iz Babine Grede voli ići u štalu"...

U optužnici se navodi da je vlasnik imanja tokom ispitivanja izjavio da ne zna da li se to dogodilo kod njega. Ne zna da li su neki ljudi dolazili kod njega da imaju seksualne odnose sa životinjama.