Slušaj vest

V. d. direktora Psihijatrijske klinike Sveti Ivan u Jankomiru, Zagreb, Lidija Hrastić-Novak, trenutno daje izjavu medijima nakon smrti Kristijana Josipa Periša (32), koji je preminuo u bolnici 21. oktobra. Četiri bolnička tehničara su pod istragom zbog sumnje na teško ubistvo.

Hrastić-Novak, koja je na tu funkciju imenovana u petak, rekla je da joj je glavni cilj stabilizacija rada bolnice, obezbeđivanje adekvatne nege pacijenata i sprečavanje ponavljanja sličnih događaja. Takođe je potvrdila da je interna istraga završena i da su njeni nalazi dostavljeni nadležnim institucijama.

"Moj primarni cilj je da se ovakva situacija nikada više ne ponovi"

"Moja je dužnost nakon svega što se dogodilo da obezbedim stabilizaciju rada ove ustanove kako bismo mogli da obezbedimo ono što je naša primarna uloga, a to je odgovarajući kvalitet i adekvatna nega za naše pacijente. Moja je velika odgovornost da osiguram da se ovakav događaj ne ponovi u ovoj ustanovi. Naravno, moja je želja da se ovakvi događaji ne ponove ni u jednoj drugoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Hrvatskoj, ali moj primarni cilj je da našim postupcima i svim što ćemo raditi u budućnosti osiguram da se ovakva situacija ne ponovi", rekla je Hrastić-Novak, prenosi N1 televizija.

Nalazi interne inspekcije dostavljeni DORH-u i Ministarstvu

"Imenovana sam u petak. Ako uslovno smatramo subotu radnim danom, ovo mi je treći radni dan na ovom poslu. Od stupanja na dužnost, obezbeđena je puna saradnja sa nadležnim organima u vezi sa ovim događajem. Tako će se nastaviti kad god nadležni organi nešto zatraže od nas. Naša interna inspekcija je završena, a nalazi su dostavljeni nadležnim organima. Dostavili smo je DORH-u, zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja i Komisiji za zaštitu osoba sa mentalnim poremećajima. To je ono što je u našoj nadležnosti i to su organi kojima naši nalazi moraju biti dostupni", rekla je Hrastić-Novak.

Povećan broj prijema i pregleda uprkos svemu što se dogodilo

Hrastić-Novak je rekla da je bolnica učinila sve da obezbedi neprekidno pružanje zdravstvenih usluga jer je velikom broju pacijenata i dalje potrebna njihova nega.

"Na jutrosnjem sastanku dobili smo izveštaj da se broj prijema i zahteva za uslugama u našoj ustanovi nije smanjio tokom vikenda. U stvari, možemo reći da je čak i blago porastao. Imali smo više prijema i više zahteva za preglede nego obično", rekla je ona.

Dodala je da to pokazuje da pacijenti, uprkos svemu što se dogodilo, i dalje imaju poverenje u svoje lekare.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: screenshot X, Facebook / Atletski klub Agram, Screenshot

Deo zaposlenih na bolovanju zbog stresa

Takođe je potvrdila da bolnica trenutno ima povećan broj zaposlenih na bolovanju, što pripisuje teškoj situaciji nakon Perišove smrti.

"Svi zaposleni u ovoj ustanovi su veoma teško doživeli ovaj tragični događaj. Niko nije imun na ono što se dogodilo, pa je deo bolovanja takođe rezultat takvog stresa", rekla je ona.

Naglasila je da, uprkos tome, prijemi pacijenata, kontrole i prvi pregledi teku glatko zahvaljujući dodatnom angažovanju zaposlenih koji su na poslu.

Zahvalila se lekarima, medicinskim sestrama, tehničarima i pomoćnom osoblju na njihovom trudu.

Uvedena 24-časovna služba obezbeđenja

Hrastić-Novak je takođe najavila konkretne promene u organizaciji rada bolnice.

"Obezbedili smo 24-časovnu službu obezbeđenja. Ova služba će biti stalna. Počela je sa radom u petak i nastaviće sa radom sledeće godine", rekla je.

Bolnica je takođe započela razgovore sa Psihijatrijskom klinikom Vrapče o dodatnoj obuci zaposlenih.

"Veoma smo aktivni u pregovorima sa direktorom Klinike Vrapče kako bismo obezbedili obuku u svim potrebnim segmentima rada sa pacijentima, uključujući i humano ograničavanje", rekla je.

Najavila je i saradnju sa Zavodom za hitnu medicinu u Zagrebu kako bi zaposleni mogli da prođu dodatnu obuku iz reanimacije pacijenata.

Objasnila je da pacijenti psihijatrijskih bolnica često imaju i drugih zdravstvenih problema, zbog čega je važno da osoblje bude adekvatno obučeno za postupanje u hitnim situacijama.

Formiranje posebnih timova za hitne intervencije

Hrastić-Novak je takođe najavila formiranje posebnih timova za hitne intervencije, koji će biti dodatno obučeni za postupanje sa pacijentima u stanju ekstremne anksioznosti.

"Radimo na vrlo brzom formiranju tima za krizne intervencije koji će biti posebno obučen. To jest, ne samo jedan tim, jer moramo da obezbedimo odgovarajuću uslugu tokom svih 24 sata. To su timovi za hitne intervencije, posebno za postupanje sa uznemirenim pacijentima i onima u stanju uzbuđenja", rekla je ona.

Objasnila je da bolnica brine i o pacijentima koji, pored psihijatrijskih teškoća, imaju i druge bolesti, zbog čega je važno dodatno obučavati osoblje za hitne medicinske intervencije.

"Želimo da budemo transparentni"

Pre nego što je odgovorila na pitanja novinara, Hrastić-Novak je zamolila za razumevanje jer je tek treći radni dan na dužnosti.

"Stekla sam uvid u neke situacije, ali moramo da funkcionišemo i radimo pod normalnim okolnostima kako bismo pružili zdravstvenu zaštitu našim pacijentima. To je naš primarni cilj", rekla je.

Rekla je da će pokušati da odgovori i na pitanja na koja trenutno nema odgovore.

"Ako neko pitanje ostane bez odgovora u ovom trenutku, verujte mi, daću sve od sebe da u dogledno vreme odgovorim na sva vaša pitanja. Ova ustanova posluje transparentno i želimo da budemo transparentni u svim našim postupcima, prema zaposlenima, pacijentima i vama, medijima", zaključila je.

Direktorka ne otkriva šta je utvrdio interni nadzor

Na pitanje novinara šta je utvrdio interni nadzor bolnice, Hrastić-Novak je odgovorila da ne može da govori o sadržaju nalaza.

"Rekla sam da su nalazi odbora za internu kontrolu spremni. Prema stručnim pravilima i zakonu, dostupni su nadležnim organima. Nisam ovlašćena da govorim o njihovom sadržaju", rekla je.

Ponovila je da su nalaze dostavili Državnom pravobranilaštvu, zdravstvenoj inspekciji Ministarstva zdravlja i Komisiji za zaštitu osoba sa mentalnim poremećajima.

"Kako će oni protumačiti sve što su dobili od bolnice u svojim zaključcima i nalazima, prezentovaće vama, ako to žele ili im je dozvoljeno po zakonu. Možemo samo reći da su nalazi napravljeni i da smo ispunili svoju zakonsku obavezu", dodala je.

Bolnica razmatra radnopravnu odgovornost zaposlenih

Novinari su je pitali i da li ima informacije o eventualnom proširenju istrage na druge zaposlene koji se pojavljuju na snimcima i fotografijama bolnice.

"Što se tiče gonjenja učesnika tog nesrećnog događaja, ne mogu o tome da govorim niti imam konkretne informacije. Nadležni organi su to preuzeli i pretpostavljam da će postupati u skladu sa svojim ovlašćenjima", odgovorila je.

Potvrdila je da bolnica posebno preispituje radni status zaposlenih koji su povezani sa slučajem.

"Kao bolnica, uradićemo ono što je naša obaveza, a to je da preispitamo status ovih zaposlenih u pogledu radnih odnosa, prema Zakonu o radu. Njihovi izveštaji se analiziraju i, nakon što sve pregledamo, rukovodstvo će postupiti u skladu sa rezultatima nalaza i utvrđenom odgovornošću", rekla je.

10 do 12 odsto zaposlenih je na bolovanju

Hrastić-Novak je takođe otkrila koliko je zaposlenih trenutno na bolovanju.

"Trenutno imamo oko 10 do 12 odsto zaposlenih na bolovanju. To nije neuobičajeno za zdravstvene ustanove. U nekim periodima, na primer tokom sezone gripa, ovaj udeo može biti i do 20 odsto, a ustanove i dalje funkcionišu", rekla je.

Ponovila je da je deo bolovanja povezan sa stresom zbog Periševe smrti.

"Ovakav događaj je pogodio sve zaposlene u ustanovi. Niko ne može ostati ravnodušan. Neki od zaposlenih su sigurno završili na bolovanju zbog akutnog stresa i možemo se samo nadati da će ta bolovanja biti relativno kratkotrajna", rekla je ona.

Uprkos bolovanju, tvrdi da bolnica normalno funkcioniše.

"Odeljenja su puna, smene su pune, dežurno osoblje je organizovano. Ima isti broj prijema kao i ranije, a tokom vikenda smo čak imali i nešto veći broj prijema. Obezbedili smo i sve kontrolne i specijalističke preglede", rekla je ona.

Zaposlenima pružena psihološka podrška

Hrastić-Novak je najavila da bi prva dodatna obuka zaposlenih trebalo da počne za nedelju ili dve.

"Nadam se da će mere koje smo uveli, od službe obezbeđenja do obuke zaposlenih, pružiti ljudima dodatnu sigurnost, osnažiti ih i pomoći im da se vrate sa bolovanja", rekla je ona.

Takođe je potvrdila da je zaposlenima pružena psihološka podrška.

"Tačno u 11 časova trebalo je da bude organizovana psihološka pomoć za zaposlene u ovoj sali, ali smo im obezbedili drugu salu zbog ove konferencije. Svi zaposleni kojima je potrebna mogu dobiti psihološku pomoć", rekla je ona.

"Obezbeđujemo sve kako bi naši pacijenti ne patili i kako bi dobili zdravstvenu negu koja im je potrebna", zaključila je ona.

Novi šef Jankomira ne isključuje otpuštanje zaposlenih

Na pitanje novinara da li bi mogli biti otpušteni još neki zaposleni koji su učestvovali u događajima koji su prethodili smrti Kristijana Josipa Periša, Hrastić-Novak je odgovorila da bolnica još uvek analizira njihovu odgovornost po osnovu radnog prava.

"Ovo nije nešto što se može uraditi preko noći. Moramo pregledati niz aktivnosti, provera i izveštaja i zajedno sa pravnom službom i advokatom utvrditi težinu eventualnih povreda radnih obaveza kako bismo mogli da izreknemo određene mere", rekla je.

Dodala je da će analiza biti završena vrlo brzo, ali da je još uvek u toku.

Šta je sa odgovornošću lekara?

Novinari su je pitali i o mogućoj odgovornosti lekara, uključujući specijalizanta, dežurnog lekara i šefa odeljenja.

"Ovu vrstu odgovornosti utvrdiće nadležni organi, koji će analizirati sve što je potrebno da bi se utvrdila krivična ili druga odgovornost", odgovorila je.

Na pitanje da li lično vidi njihovu odgovornost, rekla je da u ovom trenutku ne želi da donosi zaključke.

"Ne bih to u ovom trenutku sudila. Kao direktorka, sudiću o njihovoj odgovornosti u pogledu radnih odnosa", rekla je.

„Nisu sve povrede radnih obaveza jednake“

Na pitanje o nepravilnostima koje je utvrdila zdravstvena inspekcija, Hrastić-Novak je rekla da bolnica mora pojedinačno analizirati postupke svakog zaposlenog.

"Nisu sve neusklađenosti identične za svakog od uključenih. Gledamo da li je neko uopšte podneo prijavu, da li je neko podneo nepotpunu prijavu. Ni težina povreda radnih obaveza nije identična", objasnila je.

Rekla je da će bolnica utvrditi odgovornost za svakog zaposlenog pojedinačno i tek onda donositi odluke o eventualnim merama radnog prava.

Neki zaposleni na snimku i dalje rade sa pacijentima

Novinari su je pitali da li se neko od desetak zaposlenih koji se pojavljuju na snimku incidenta već vratio na posao sa pacijentima.

Hrastić-Novak je potvrdila da neki od njih nisu ni otišli ​​na bolovanje i da i dalje rade u bolnici.

"Neki od onih koji su učestvovali u celom događaju, u različitim fazama, nisu čak ni otišli ​​na bolovanje. Neki i dalje rade, obavljaju svoje dužnosti i svoje poslove", rekla je ona.

Dodala je da su neki zaposleni otišli ​​na bolovanje ubrzo nakon događaja, a drugi nekoliko dana kasnije.

"Ali ima i onih koji nisu na bolovanju", potvrdila je.