Slušaj vest

Kako saznaje Jutarnji list, policija je, po nalogu tužilaštva, počela da hapsi osobe sa snimaka nadzornih kamera od 21. oktobra u sobi u kojoj je Kristijan Josip Periš (32) bio smešten kao pacijent, a za njegovu smrt se sumnjiče četiri medicinska tehničara.

Kako su Jutarnjem listu potvrdili policijski izvori, hapšenja su počela i policija je već privela neke osumnjičene.

Kao što je ranije pisano, kada je, po nalogu tužilaštva, u petak, 6. novembra, od jutra do večeri, policija uhapsila četiri medicinska tehničara zbog sumnje na teško ubistvo, već su imali izjave svih osoba na snimku iz sobe 11A, gde je Kristijan Josip Periš (32) preminuo.

Među njima je bio i lekar koji se vidi na snimku, a koji ne reaguje dok medicinski tehničari pritiskaju jastuk na Perišovu glavu i udaraju ga u stomak. Pored lekara, policija je ispitala i dve medicinske sestre, još jednog medicinskog tehničara i jednog radnika obezbeđenja.

Kristijan Josip Periš Foto: screenshot X, Facebook / Atletski klub Agram, Screenshot

Svi su potvrdili da su bili na licu mesta i da su ga njihove kolege, medicinski tehničari Noa H., Mladen L., Ivan B. i Matija V. Periša, "udarili u stomak i pritisnuli mu jastuk preko glave, a o svemu postoji snimak video-nadzora".

Na osnovu takvih izjava, policija je bila sklona da podnese krivične prijave protiv ostalih prisutnih, ali pošto tužilaštvo ima poslednju reč u takvoj situaciji, odlučeno je da se optužnice podignu samo protiv četvorice medicinskih tehničara.

U subotu, 7. novembra, pritvorski nadzornik je svu četvoricu osumnjičenih priveo u tužilaštvo, gde su ispitani. Trojica su se branila ćutanjem, a samo je Mladen L. izneo svoju odbranu.

Dan kasnije, u nedelju, 8. novembra, popodne, bili su pred istražnim sudijom Županijskog suda u Zagrebu, koji im je odredio pritvor od mesec dana, nakon čega su odvedeni u Remetinec. Prema uobičajenoj proceduri, tamo su morali biti razdvojeni kako ne bi mogli međusobno da razgovaraju o slučaju.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

Ne propustiteHrvatskaOBRAĆANJE NOVE ŠEFICE BOLNICE U KOJOJ JE PREMINUO PERIŠ: "Neki zaposleni koju su učestvovali u događaju nisu otišli na bolovanje, i dalje rade"
Lidija Hrastić-Novak, v. d. direktora Psihijatrijske klinike Sveti Ivan u Jankomiru, Zagreb
HrvatskaSVEDOK PREPOZNAO TEHNIČARA SA SNIMKA ZLOSTAVLJANJA PERIŠA! Novi šok detalji slučaja koji je potresao region: Otkriveno o kome je reč (FOTO)
Snimak sa nadzorne kamere u zagrebačkoj bolnici na kome se vidi svirepo postupanje prema pacijentu Kristijanu Josipu Perišu
Bosna i HercegovinaNOVI HOROR SNIMAK SA PSIHIJATRIJE: Pacijenta pesniče, pa ga vuku po podu! Posle užasa krenuli da otvaraju bolovanja, na kraju su POHAPŠENI (UZNEMIRUJUĆE)
KB Zenica psihijatrija nasilje
HrvatskaGOLU ŽENU VEZALI ZA KREVET I OSTAVILI JE DA JE SVI VIDE Jeziva svedočanstva iz bolnice u kojoj je ubijen Kristijan Periš - "Mom sinu su kolenom PRITISKALI VRAT"
bolnica pacijent