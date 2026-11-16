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Kako saznaje Jutarnji list, policija je, po nalogu tužilaštva, počela da hapsi osobe sa snimaka nadzornih kamera od 21. oktobra u sobi u kojoj je Kristijan Josip Periš (32) bio smešten kao pacijent, a za njegovu smrt se sumnjiče četiri medicinska tehničara.

Kako su Jutarnjem listu potvrdili policijski izvori, hapšenja su počela i policija je već privela neke osumnjičene.

Kao što je ranije pisano, kada je, po nalogu tužilaštva, u petak, 6. novembra, od jutra do večeri, policija uhapsila četiri medicinska tehničara zbog sumnje na teško ubistvo, već su imali izjave svih osoba na snimku iz sobe 11A, gde je Kristijan Josip Periš (32) preminuo.

Među njima je bio i lekar koji se vidi na snimku, a koji ne reaguje dok medicinski tehničari pritiskaju jastuk na Perišovu glavu i udaraju ga u stomak. Pored lekara, policija je ispitala i dve medicinske sestre, još jednog medicinskog tehničara i jednog radnika obezbeđenja.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: screenshot X, Facebook / Atletski klub Agram, Screenshot

Svi su potvrdili da su bili na licu mesta i da su ga njihove kolege, medicinski tehničari Noa H., Mladen L., Ivan B. i Matija V. Periša, "udarili u stomak i pritisnuli mu jastuk preko glave, a o svemu postoji snimak video-nadzora".

Na osnovu takvih izjava, policija je bila sklona da podnese krivične prijave protiv ostalih prisutnih, ali pošto tužilaštvo ima poslednju reč u takvoj situaciji, odlučeno je da se optužnice podignu samo protiv četvorice medicinskih tehničara.

U subotu, 7. novembra, pritvorski nadzornik je svu četvoricu osumnjičenih priveo u tužilaštvo, gde su ispitani. Trojica su se branila ćutanjem, a samo je Mladen L. izneo svoju odbranu.