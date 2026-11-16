Slušaj vest

Dvojici bugarskih državljana određen je jednomesečni pritvor zbog sumnje da su dva puta pokušali da izvrše telefonsku prevaru na području Požege, predstavljajući se kao lekari i tražeći novac, saopštila je Policijska uprava požeško-slavonska.

Policiji je 62-godišnja žena 13. novembra prijavila da ju je pozvao muškarac koji se predstavio kao lekar i rekao joj da je njen sin doživeo nesreću i da je za operaciju potrebno 30.000 evra.

Kada mu je rekla da ima samo 2.000 evra, uputio ju je da novac stavi u kesu i ostavi ispred kuće, gde će ga preuzeti njegov kolega.

Dva dana ranije suprugu 81-godišnjeg muškarca sa područja Požege pozvala je osoba koja se takođe predstavila kao lekar. Rekla joj je da je njihov sin nastradao u Nemačkoj i zatražila da ispred kuće ostavi 5.000 evra za njegovu operaciju.

Kada je 81-godišnjak izašao ispred kuće, ugledao je nepoznatog muškarca koji se udaljio.

Osumnjičenima određen pritvor

Policija je osumnjičene, starosti 42 i 44 godine, uhapsila 13. novembra, nakon što je zaustavila automobil koji su koristili.

Prilikom pretresa vozila, obavljenog po sudskom nalogu, pronađeni su i oduzeti mobilni telefon i SIM kartica.

Nakon kriminalističke istrage, osumnjičeni su predati pritvorskom nadzorniku, a potom izvedeni pred sudiju za istragu Županijskog suda u Slavonskom Brodu, koji im je odredio jednomesečni pritvor.

Policija upozorava građane

Iz hrvatskog Ministarstva unutrašnjih poslova upozoravaju građane da bolnice i državne ustanove ne traže hitnu predaju novca ispred kuće ili na javnom mestu.

Ističu da su u više navrata savetovali građane da nakon takvih i sličnih poziva provere informacije sa članovima porodice ili bliskim osobama.