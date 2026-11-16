LAŽNI LEKARI TRAŽILI 30.000 EVRA ZA OPERACIJU SINA! Bugari pokušali da prevare građane, policija ih uhapsila
- Dvojici bugarskih državljana određen je jednomesečni pritvor zbog sumnje da su u Požegi dva puta pokušali telefonsku prevaru predstavljajući se kao lekari i tražeći novac za navodnu operaciju. Policija ih je uhapsila 13. novembra, a u vozilu su pronađeni mobilni telefon i SIM kartica.
- Žrtvama su govorili da je sin stradao ili doživeo nesreću, pa su tražili da novac ostave ispred kuće, dok MUP upozorava građane da bolnice i državne ustanove ne traže hitnu predaju novca i da sumnjive pozive odmah prijave policiji.
Dvojici bugarskih državljana određen je jednomesečni pritvor zbog sumnje da su dva puta pokušali da izvrše telefonsku prevaru na području Požege, predstavljajući se kao lekari i tražeći novac, saopštila je Policijska uprava požeško-slavonska.
Policiji je 62-godišnja žena 13. novembra prijavila da ju je pozvao muškarac koji se predstavio kao lekar i rekao joj da je njen sin doživeo nesreću i da je za operaciju potrebno 30.000 evra.
Kada mu je rekla da ima samo 2.000 evra, uputio ju je da novac stavi u kesu i ostavi ispred kuće, gde će ga preuzeti njegov kolega.
Dva dana ranije suprugu 81-godišnjeg muškarca sa područja Požege pozvala je osoba koja se takođe predstavila kao lekar. Rekla joj je da je njihov sin nastradao u Nemačkoj i zatražila da ispred kuće ostavi 5.000 evra za njegovu operaciju.
Kada je 81-godišnjak izašao ispred kuće, ugledao je nepoznatog muškarca koji se udaljio.
Osumnjičenima određen pritvor
Policija je osumnjičene, starosti 42 i 44 godine, uhapsila 13. novembra, nakon što je zaustavila automobil koji su koristili.
Prilikom pretresa vozila, obavljenog po sudskom nalogu, pronađeni su i oduzeti mobilni telefon i SIM kartica.
Nakon kriminalističke istrage, osumnjičeni su predati pritvorskom nadzorniku, a potom izvedeni pred sudiju za istragu Županijskog suda u Slavonskom Brodu, koji im je odredio jednomesečni pritvor.
Policija upozorava građane
Iz hrvatskog Ministarstva unutrašnjih poslova upozoravaju građane da bolnice i državne ustanove ne traže hitnu predaju novca ispred kuće ili na javnom mestu.
Ističu da su u više navrata savetovali građane da nakon takvih i sličnih poziva provere informacije sa članovima porodice ili bliskim osobama.
Građanima se savetuje da telefonom ne otkrivaju lične podatke niti podatke o bankovnim računima, kao i da takve pozive odmah prijave policiji na broj 192.
(Kurir.rs/Index.hr)