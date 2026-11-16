Snimak sa nadzorne kamere u zagrebačkoj bolnici na kome se vidi svirepo postupanje prema pacijentu Kristijanu Josipu Perišu

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Nakon što je policija u ponedeljak potvrdila nova hapšenja u istrazi o smrti Kristijana Josipa Periša u Psihijatrijskoj klinici Sveti Ivan u Zagrebu, oglasio se Šime Matak, advokat lekara specijalizanta koji je među osumnjičenima.

Izrazio je iznenađenje zbog težine krivičnog dela za koje se njegov klijent tereti.

- Nemam sada ništa pametno da kažem. Šokiran sam optužbama koje su im podignute, a to je ono što ste mogli da pročitate u novinama i ono što je policija objavila u saopštenju - rekao je Matak.

Zagrebačka policija je saopštila da su u nastavku krivične istrage uhapšene još četiri osobe u vezi sa smrću Periša, koji je preminuo 21. oktobra tokom boravka u Psihijatrijskoj klinici Sveti Ivan. Reč je o osobama starosti 23, 27, 27 i 33 godine, čiji identitet policija nije objavila.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: screenshot X, Facebook / Atletski klub Agram, Screenshot

Prema nezvaničnim informacijama, među novim osumnjičenima su lekar, dve medicinske sestre i medicinski tehničar. Svi oni, prema nezvaničnim informacijama, snimljeni su na snimcima nadzornih kamera, zajedno sa četiri medicinska tehničara koji su ranije uhapšeni.

Podsetimo se da je protiv četvorice ranije uhapšenih medicinskih tehničara u toku istraga zbog sumnje na teško ubistvo posebno ranjive osobe. Pritvor im je određen 8. novembra. Novim hapšenjima, broj osumnjičenih u ovom slučaju povećan je na osam, dok se okolnosti Perišove smrti još uvek istražuju.

1/10 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: Facebook / Atletski klub Agram, screenshot X

Stravični detalji smrti

U međuvremenu, otkriveni su i detalji izjave koju je uhapšena lekarka specijalizant L. M. Š. podnela tadašnjem direktoru bolnice.

U njoj je navela da je Periš bio izuzetno uznemiren, da je pokušao da ugrize i odgurne medicinsko osoblje i da se snažno opirao vezivanju, kao i da su mu delovi za pričvršćivanje kaiševa ispadali dok je povlačio. Nakon neuspešnog pokušaja da ga smire razgovorom, propisana mu je terapija lekovima, a lekarka je, prema sopstvenim tvrdnjama, razmatrala da ponovo pozove policiju, piše Jutarnji list.

- Dok sam pripremala terapiju, došla je medicinska sestra i obavestila me da pacijent ne diše i da nema opipljiv puls - navela je, tvrdeći da je u tom trenutku bila u klinici.

Međutim, snimci sa nadzornih kamera pokazuju da je lekarka prethodno nekoliko puta posetila Perišov krevet dok su ga medicinski tehničari fizički pritiskali i udarali, i nije intervenisala da ih zaustavi.