DRAMA NA ŽELEZNIČKOJ STANICI U ZAGREBU! Maloletnika udarila struja od 25.000 volti, čuo se prasak i pojavio oblak dima
Jedna osoba večeras je doživela strujni udar na području Zapadne železničke stanice u Zagrebu. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o maloletniku.
Prevezen je u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice, a njegovo zdravstveno stanje za sada nije poznato.
Prema prvim informacijama policije, penjao se na vagone. Policija je prijavu primila u 19.50 časova.
Indexu se javila čitateljka koja navodi da je čula prasak i videla oblak dima.
HŽ: Dovoljno je približiti se na dva metra
Hrvatske železnice (HŽ Infrastruktura) prethodnih godina, nakon sličnih slučajeva, upozoravale su da električni vodovi iznad vagona imaju napon od 25.000 volti i da strujni udar može nastati čak i bez dodirivanja žica, na udaljenosti do dva metra.
Penjanje na vagone i stubove, hodanje po pruzi, približavanje električnim vodovima, kao i dodirivanje ili bacanje predmeta na železničke uređaje, strogo su zabranjeni i opasni.
(Kurir.rs/Index.hr)