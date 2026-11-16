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Jedna osoba večeras je doživela strujni udar na području Zapadne železničke stanice u Zagrebu. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o maloletniku.

Prevezen je u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice, a njegovo zdravstveno stanje za sada nije poznato.

Prema prvim informacijama policije, penjao se na vagone. Policija je prijavu primila u 19.50 časova.

Indexu se javila čitateljka koja navodi da je čula prasak i videla oblak dima.

HŽ: Dovoljno je približiti se na dva metra

Hrvatske železnice (HŽ Infrastruktura) prethodnih godina, nakon sličnih slučajeva, upozoravale su da električni vodovi iznad vagona imaju napon od 25.000 volti i da strujni udar može nastati čak i bez dodirivanja žica, na udaljenosti do dva metra.