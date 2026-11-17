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Policija je na području Varaždina otkrila rekorderku po količini alkohola za volanom, koja je sinoć sela za volan u teško alkoholisanom stanju.

U nedelju oko 22.50 sati, u Varaždinskoj ulici u Jalžabetu, policija je zaustavila automobil kojim je upravljala 45-godišnjakinja. Alkotestiranjem je utvrđeno da je imala čak 2,62 promila alkohola u krvi, piše Danica.hr.

Pošto je postojala bojazan da će nastaviti da čini prekršaje, vozačica je privedena u policijsku stanicu i smeštena u posebnu prostoriju do prestanka dejstva alkohola.