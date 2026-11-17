Hrvatska
NEVIĐENA REKORDERKA! Policija zaustavila ženu (45), a kada su videli šta je pokazao alkotest, zanemeli su: Odmah završila iza rešetaka - šok u Varaždinu
- Policija u Jalžabetu zaustavila je 45-godišnju vozačicu, a alkotest je pokazao 2,62 promila alkohola u krvi.
- Zbog bojazni da će nastaviti da pravi prekršaje, privedena je i zadržana u policiji do otrežnjenja.
- Izdat joj je prekršajni nalog: kazna od 1.280 evra i zabrana upravljanja vozilom na šest meseci.
Slušaj vest
Policija je na području Varaždina otkrila rekorderku po količini alkohola za volanom, koja je sinoć sela za volan u teško alkoholisanom stanju.
U nedelju oko 22.50 sati, u Varaždinskoj ulici u Jalžabetu, policija je zaustavila automobil kojim je upravljala 45-godišnjakinja. Alkotestiranjem je utvrđeno da je imala čak 2,62 promila alkohola u krvi, piše Danica.hr.
Pošto je postojala bojazan da će nastaviti da čini prekršaje, vozačica je privedena u policijsku stanicu i smeštena u posebnu prostoriju do prestanka dejstva alkohola.
Policija je jutros saopštila da joj je zbog počinjenog prekršaja izdat prekršajni nalog, kojim joj je određena novčana kazna od 1.280 evra i zabrana upravljanja vozilom u trajanju od šest meseci.
(Kurir.rs/Danica.hr)
Reaguj
Komentariši