Tuča konobarice i gosta u kafiću u Bjelovaru

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Na društvenim mrežama širi se video-snimak fizičkog obračuna između konobarice i gosta u jednom bjelovarskom kafiću. Nakon svađe i guranja i povlačenja, muškarac je više puta udario konobaricu pesnicama, koja je na kraju legla na pod, piše Bjelovar.live.

Konobarica bacila stolicu na gosta

Prema pisanju portala, incident se navodno dogodio 5. novembra popodne. Još nije poznato koliko je konobarica teško povređena niti da li je incident prijavljen policiji.

Na početku snimka, nekoliko gostiju sedi za šankom, dok konobarica razgovara sa jednim od muškaraca. Razgovor brzo eskalira u svađu, tokom koje konobarica baca čašu vode ispred gosta i kaže mu da prestane.

Nakon udaraca, ona je ostala da leži na podu

Zatim prilazi muškarcu, gura ga i baca stolicu na njega. Muškarac napušta kafić, ali se ubrzo vraća i fizički napada konobaricu.

Na snimku se vidi kako jedan od prisutnih muškaraca pokušava da zaustavi napadača, dok se druga osoba pridružuje tuči. Ostali gosti uglavnom posmatraju šta se dešava, a konobarica je nakon napada ostala da leži na podu.