Policija je nakon uviđaja utvrdila kako je vatra zahvatila čitav objekat, dok će obdukcija pokazati tačan uzrok smrti 62-godišnjaka.
Hrvatska
STRAVIČAN POŽAR U HRVATSKOJ! Vatra progutala stambeni kontejner, vatrogasci nakon gašenja pronašli telo muškarca (62)!
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U Jamaricama, na području Kutine u Hrvatskoj, noćas oko dva sata izbio je požar u stambenom kontejneru. Nakon gašenja vatre, u unutrašnjosti objekta pronađeno je telo 62-godišnjeg muškarca, saopštila je policija.
Istraga o uzroku požara
Policijski službenici su, u saradnji sa inspektorom za zaštitu od požara, obavili uviđaj.
Utvrđeno je da je požar izbio usled paljenja lako zapaljivog materijala u kontejneru, a izazvao ga je spoljašnji izvor paljenja, poput šibice ili žara.
Vatra se potom proširila na čitav prostor.
Telo preminulog muškarca prevezeno je u Opštu bolnicu Sisak, gde će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.
(Kurir.rs/Index.hr)
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