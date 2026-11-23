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U Jamaricama, na području Kutine u Hrvatskoj, noćas oko dva sata izbio je požar u stambenom kontejneru. Nakon gašenja vatre, u unutrašnjosti objekta pronađeno je telo 62-godišnjeg muškarca, saopštila je policija.

Istraga o uzroku požara

Policijski službenici su, u saradnji sa inspektorom za zaštitu od požara, obavili uviđaj.

Utvrđeno je da je požar izbio usled paljenja lako zapaljivog materijala u kontejneru, a izazvao ga je spoljašnji izvor paljenja, poput šibice ili žara.

Vatra se potom proširila na čitav prostor.