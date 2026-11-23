Snimak sa nadzorne kamere u zagrebačkoj bolnici na kome se vidi svirepo postupanje prema pacijentu Kristijanu Josipu Perišu

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Medicinski tehničar (27) iz Psihijatrijske klinike "Sveti Ivan" u zagrebačkom Jankomiru, koji je uhapšen u nastavku istrage o smrti 32-godišnjeg Kristijana Josipa Periša, detaljno je opisao šta se događalo tokom intervencije.

Priznao je da je video kako jedan kolega udara pacijenta pesnicom, a drugi mu stavlja jastuk na glavu, ali tvrdi da nije shvatio da ga guše niti je pomislio da bi intervencija mogla da se završi smrću.

Medicinski tehničar, 27-godišnji diplomirani medicinski tehničar zaposlen u Psihijatrijskoj klinici "Sveti Ivan" u Jankomiru, nakon hapšenja je istražiteljima detaljno opisao događaje tokom intervencije u kojoj je preminuo 32-godišnji Kristijan Josip Periš.

Kristijan Josip Periš Foto: Printskrin / Jutjub

Ispričao je da je video kako jedan medicinski tehničar udara pacijenta pesnicom, dok mu drugi stavlja jastuk na glavu. Ipak, tvrdi da nije shvatio da Periša guše niti je pomislio da bi intervencija mogla da se završi smrtnim ishodom.

Uhapšen je u nastavku istrage, zajedno sa lekarkom i još dve medicinske sestre. Istražitelji ih sumnjiče da nisu sprečili nasilje nad Perišem niti su mu spasli život. Prva četvorica uhapšenih medicinskih tehničara terete se za teško ubistvo pacijenta.

- Nisam bio svestan da je jastuk korišćen kao sredstvo za gušenje jer je on sve vreme vikao. Da su mu bili zapušeni nos i usta, ne bi mogao da viče - rekao je uhapšeni tehničar istražiteljima.

U bolnici je zaposlen od novembra 2025. godine. Naglasio je da ne radi na Odeljenju 11, na kojem je Periš preminuo, već na Odeljenju 2, gde je te večeri započeo smenu u 19 sati. Prilikom preuzimanja smene, od kolega je čuo da je u bolnicu primljen pacijent kojeg su opisivali kao izuzetno opasnog.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: screenshot X, Facebook / Atletski klub Agram, Screenshot



"Svi su se plašili kontakta s tim pacijentom"



- Doveden je u pratnji policije, odbijao je hospitalizaciju i imao je kod sebe bokser. Opisali su mi da je bio izuzetno psihotičan, da je pretio, kao i da je bio izuzetno fizički snažan. Rekli su mi da je poručio: "Prva dvojica, trojica koji mi priđete, znate kako ćete završiti". Svi su se plašili kontakta sa tim pacijentom - izjavio je.

Objasnio je da su mu kolege prenele te informacije kako bi znao šta ga očekuje ukoliko bude pozvan da pomogne. Poziv je stigao već četrdesetak minuta kasnije.

- Hitno nam je potrebna pomoć, neka neko odmah dođe na jedanaesticu - glasila je poruka sa Odeljenja 11.

Rekao je da ga je poziv uplašio jer nije znao kakvu će situaciju zateći. Obavestio je kolegu i otrčao na odeljenje, gde je zatekao četvoricu medicinskih tehničara. Trojicu, tvrdi, do tada nije poznavao.

- Poznavao sam samo starijeg tehničara jer je on zamenik glavnog tehničara. Nalazio se sa gornje desne strane, pored pacijentove glave. Rekao mi je da uhvatim Kristijana za noge. To sam i uradio. Ne sećam se svih detalja jer smo bili u velikom šoku - ispričao je.

Kristijan Josip Periš Foto: Facebook / Atletski klub Agram

Dodao je da se od početka plašio za sopstvenu bezbednost i bezbednost kolega.

- Jedino što sam znao jeste da ne smemo da dozvolimo da se oslobodi - rekao je.



Video kako najmlađi tehničar udara Periša pesnicom



Prema njegovom iskazu, Periš je u jednom trenutku uspeo da oslobodi nogu jer je pukao kaiš kojim je bio vezan. Medicinski tehničar objasnio je da je ranije doživeo situaciju u kojoj je znatno stariji i fizički slabiji pacijent, uprkos vezivanju, uspeo da hoda sa krevetom i izađe iz bolesničke sobe. Zbog tog iskustva nastojao je da čvrsto drži Periševe noge.

Zatim je došla koleginica koja je zatezala kaiševe. Nakon što je određena terapija, zaposleni su pokušavali da okrenu Periša na bok kako bi mu dali lekove. Tada je, kako tvrdi, začuo udarce.

- Kada sam podigao glavu, video sam najmlađeg kolegu kako pesnicom udara pacijenta - opisao je, misleći na Nou H., jednog od osumnjičenih tehničara.

Prema njegovom sećanju, stariji medicinski tehničar tada je rekao nešto poput "dosta" ili "dobro je", nakon čega su udarci prestali. On je, međutim, i dalje bio usredsređen na pacijentove noge.

1/10 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: Facebook / Atletski klub Agram, screenshot X



"Video sam jastuk na njegovoj glavi"



Kada je ponovo podigao pogled, video je starijeg tehničara kako drži jastuk na Periševoj glavi.

- U tom trenutku mi je to delovalo normalno i nisam mogao da posumnjam da mu je jastukom zapušen disajni put - izjavio je.

Objasnio je da su u bolnici jastuci ponekad korišćeni kao priručna sredstva kada bi pacijenti pljuvali osoblje ili pokušavali nekoga da ugrizu.

- Nije se išlo na zatvaranje disajnih puteva, već se glava okretala u stranu kako pacijent ne bi mogao direktno da pljuje ili nekoga ugrize - tvrdio je.

Na pitanje da li u bolnici imaju posebnu zaštitnu opremu protiv pljuvanja i ujeda, odgovorio je da, koliko zna, takvu opremu nemaju.

- Nikada se tako nešto nije koristilo. Nisu nam ni rekli da to postoji - naveo je.

Kazao je i da nakon zaposlenja nije prošao posebnu obuku za postupanje u takvim situacijama, već su mu znanje i iskustvo prenosile starije kolege.

Prema njegovim rečima, situacije u kojima osoblje mora da savlada pacijente događaju se gotovo svakodnevno, ali intervencije sa pacijentima koje su doživljavali kao toliko opasne nisu bile česte.

Kristijan Josip Periš Foto: Printscreen/X, Facebook



"Govorio da će nas sve pobiti"



Tehničar tvrdi da nije prepoznao da neko guši Periša jer je pacijent tokom intervencije nastavio da viče i preti osoblju. Prisetiо se da je starijem tehničaru govorio: "Musliman si, ubiću te", dok je ostalim zaposlenima pretio da će ih pobiti.

- Jedna od poslednjih stvari koje je rekao pre nego što je stariji tehničar započeo reanimaciju bila je: "Sve ću vas pobiti, da vam vidim lica, zapamtiću kako izgledate" - ispričao je.

Prema njegovoj proceni, od tih reči do trenutka kada je neko upozorio da Periš ne diše prošlo je manje od jednog minuta.

- Ubrzo nakon toga stariji tehničar je rekao: "Ljudi, on ne diše" i započeo reanimaciju - naveo je.

Smatra da je stariji tehničar podigao jastuk sa Periševe glave kada je primetio da se pacijent umirio.

Kristijan Josip Periš Foto: Printskrin / Jutjub



"Najduže sam učestvovao u reanimaciji"



Nakon što je ustanovljeno da Periš ne diše, započeta je reanimacija koja je, prema iskazu uhapšenog medicinskog tehničara, trajala oko sat i po.

Tvrdi da je upravo on najduže učestvovao u pokušajima oživljavanja. Kako je objasnio, kod pacijenata kod kojih se sumnjalo na gušenje srčani ritam obično bi se brzo vratio.

- Kod Kristijana to nije išlo. Uradili smo sve što smo mogli, ali nijednog trenutka nismo uspeli da uspostavimo srčani ritam - ispričao je.

- To je trenutak nemoći, očaja. Da sam znao na kakvu intervenciju me zovu ili da sam znao kako bi sve moglo da se završi, ne bih otišao, čak ni po cenu otkaza. Otišao sam samo zato što smo od kolega dobili poziv u pomoć - rekao je.

Kristijan Josip Periš Foto: Facebook / Atletski klub Agram



Tvrdi da nije video pritiske kolenima i laktovima



Medicinski tehničar rekao je istražiteljima da je o događaju ranije već razgovarao sa policijom. Tada mu je, prema njegovim rečima, saopšteno da ima status svedoka i da postoji snimak nadzornih kamera na osnovu kojeg se može utvrditi uloga svakog učesnika intervencije.

Na pitanje da li je video kako Periša guše kolenima i laktovima, odgovorio je da nije. Tvrdi da je za takvo postupanje saznao tek kada su se pojavili snimci.

- Video sam samo udarce najmlađeg tehničara - rekao je.

Naglasio je da je tokom intervencije bio usredsređen na držanje pacijentovih nogu i da nije primetio prekomernu upotrebu sile.

- Da sam primetio da više nema potrebe da ga držimo, možda bih to i rekao - naveo je, dodajući da nije smatrao da može samostalno da prekine držanje Periševih nogu.

- Ne znam šta sam više mogao da uradim. Radio sam ono što mi je nadređeni rekao. Pozvan sam da pomognem i na taj poziv sam morao da se odazovem - izjavio je.

Medicinski tehničar osvrnuo se i na povrede koje mogu nastati tokom dugotrajne reanimacije. Prema njegovom objašnjenju, prilikom snažnih pritisaka na grudni koš mogu nastati prelomi rebara, naročito ako oživljavanje traje oko 90 minuta.