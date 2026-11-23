Slušaj vest

Na Krnjevu u Rijeci84-godišnji Boris Mrkobrada pokušao je da ubije bivšeg partnera svoje pokojne ćerke, kojeg je, prema tvrdnjama suda, krivio za njenu smrt.

Muškarac je u trenutku napada na ramenima nosio trogodišnje dete, koje je uspeo da smesti u automobil pre nego što je teško ranjen.

Županijski sud u Rijeci nepravosnažno je osudio Mrkobradu na tri i po godine zatvora, dok je njegovu suprugu Nadu (75) oslobodio svih optužbi, objavio je Burin.

Napad se dogodio 6. oktobra 2024. godine u Meštrovićevoj ulici na Krnjevu. Boris Mrkobrada sačekao je bivšeg partnera svoje pokojne ćerke, a kada je stigao, optužio ga je da je odgovoran za njenu smrt, fizički ga napao, a zatim u njega ispalio tri hica iz revolvera.



Roditelji pokojne ćerke krivili njenog bivšeg partnera



Muškarac je zadobio tri prostrelne rane, među kojima i tešku povredu stomaka. Život mu je spasila hitna lekarska intervencija. Tokom suđenja opisao je teške posledice napada, brojne operacije i zdravstvene probleme sa kojima će se, kako je svedočio, suočavati do kraja života.

Tragediji je prethodila smrt ćerke supružnika Mrkobrada, koja je u avgustu 2024. godine izvršila samoubistvo. Istragom nisu utvrđene sumnjive okolnosti njene smrti, ali su njeni roditelji za to krivili bivšeg partnera.

Tužilaštvo je napad kvalifikovalo kao pokušaj teškog ubistva iz bezobzirne osvete, ali sud nije prihvatio takvu kvalifikaciju.

Veće, kojim je predsedavala sudija Ika Šarić, zaključilo je da nije dokazano da je postojao zajednički plan supružnika, niti da je Nada Mrkobrada učestvovala u pokušaju ubistva.

Supružnici su bili optuženi i za pretnje oštećenom muškarcu, ali ih je sud oslobodio i te optužbe jer nije utvrdio da su ostvarena obeležja krivičnog dela.



Supruga posle gotovo dve godine pritvora izlazi na slobodu



Prilikom odmeravanja kazne Borisu Mrkobradi sud je uzeo u obzir njegovu poodmaklu životnu dob i činjenicu da ranije nije bio osuđivan, što je ocenio kao olakšavajuće okolnosti. Osuđen je na tri i po godine zatvora, a pritvor mu je produžen do pravosnažnosti presude.

Njegova supruga Nada, koja je u pritvoru provela približno dve godine, oslobođena je svih optužbi i izlazi na slobodu.