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Hrvatski premijer Andrej Plenković ponovo je prozvao predsednika Zorana Milanovića zbog protivljenja učešću Hrvatske vojske u misijama, ali i opoziciju zbog dvostrukih kriterijuma u slučaju nedavne nasilne smrti pacijenta u zagrebačkoj Klinici za psihijatriju.

Pleknković je kasno sinoć u podužoj objavi na društvenoj mreži X ponovio optužbe na račun Milanovića da je širio neistinitu tvrdnju da je vlada htela da šalje hrvatske vojnike u Ukrajinu.

"Pritom, bio je protiv učešća HV-a u misiji EUMAM i aktivnosti NSATU, a napao nas je zbog JATEC-a, u čemu nema formalnu ulogu", napisao je Plenković, dodavši da je Ministarstvo odbrane uputilo hrvatskog oficira u Poljsku.

Opoziciju je optužio zbog, kako tvrdi, dvostrukih kriterijuma vezano za nedavne događaje u Klinici za psihijatriju.

"Dvostrukim kriterijumima opozicija o događajima u bolnici u Jankomiru pokušava da zaštiti vlast u Zagrebu. Ovo nije problem celog zdravstvenog sistema, nego jedne bolnice i ljudi odgovornih za ubistvo gospodina Kristiana Josipa) Periša, čijoj porodici još jednom izražavam saučešće", napisao je Plenković.

Osvrnuo se na plate i državni budžet, istakavši: "U našem mandatu apsolutni BDP je udvostručen s 47 na 101 milijardu evra. Beležimo više od 22 uzastopna kvartala rasta, a u 2026. očekujemo rast od 2,3 odsto".

1/22 Vidi galeriju Hrvatski predsednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković na obeležavanju 30. godišnjice hrvatske akcije Oluja u Kninu Foto: Marko Karović

Dodao je da je novi budžet usmeren na očuvanje socijalne kohezije, dalja ulaganja te povećanje sigurnosti i otpornosti. Vlada očekuje privredni rast od 2,1 posto, proračunski deficit ispod tri posto i smanjenje stope inflacije na 2,7 posto.