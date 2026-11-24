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"Razumeli smo optužnicu, ali nismo krivi", rekla su trojica optuženih na Županijskom sudu u Zagrebu na početku suđenja u slučaju svirepog naručenog ubistva mladog para, Andree K. i Marijana C., u Markuševcu u junu 2025. godine.

Tužilaštvo tereti bivšeg pripadnika Počasno-zaštitne bojne Matiju Mašalu (30) kao izvršioca likvidacije za dvostruko teško ubistvo iz koristoljublja za koje mu je obećano 20.000 evra, Frana Radinovića (32) kao pomagača u zločinu, dok se Andrej Bajc (37), bivši suprug pokojne, tereti da je, poveden ljubomorom, podsticao na dvostruko ubistvo iz bezobzirne osvete, od kojih je jedno femicid.

Majka ubijene Andree je u sudnici vrlo emotivno opisala svoja saznanja. Zeta je, kaže, upoznala 2020. godine u junu kada ga je, kao ćerkinog prijatelja, zatekla u dnevnom boravku. Tada im je pokazivao album s novčanicama koje je skupljao tokom putovanja dok je radio na kruzerima.

- Kad je Andrej otišao od kuće, rekla je da joj nije dečko i da su prijatelji. Ali vremenom su počeli da budu zajedno da bi mi početkom 2021. ćerka jednom prilikom rekla da su raskinuli i da je ostala trudna. Kazali smo joj da, šta god da odluči, da smo uz nju kao roditelji. Jednom je čak rekla da je rešila da pobaci, ali nije imala snage. Odlučila je da zadrži dete pa smo pozvali Andreja i on se složio s time pa se u martu doselio kod nas u porodičnu kuću. Živeli su na spratu, sredili su prostor. Svađe između njih su, međutim, bile česte. Čak je Andrej znao osloviti Andreu imenom bivše devojke jer kao da mu je izletelo. Nikad kod njih nije bilo zadovoljstva i sreće. Uvek joj je bio iza leđa. A 20 dana pred porođaj odlučili su se venčati na insistiranje Andrejeve porodice. Kad je rodila, otišli smo po dete, a Andrej joj ni cvet nije kupio – započela je svoju priču Jasna K.

"Samo želim da Andrej ode iz kuće"

Prisetila se pritom epizoda dok je dete raslo i plakalo od grčeva pa je optuženi Andrej tada sebi nabavio slušalice i stavljao ih u uši.

- Kad je dete navršilo dva meseca, čula sam svađu i plač na spratu. Nakon toga ćerka mi je rekla 'Samo želim da Andrej ode iz kuće'. Na to joj je on rekao, kako mi je rekla, da će otići iz kuće jedino s detetom pa mu je odgovorila da će s detetom otići samo preko nje mrtve. A onda je snimila filmić o detetovih godinu dana života te nam ga odlučila pokazati. Kako USB nije radio preko televizije, uključila ga je u laptop i u njemu je pronašla fotografije Andeja s nekim ženama – otkrila je dalje majka ubijene nakon čega je Andrej pokušao da joj uzme USB i zavrnuo joj ruku. Njen suprug je, priča dalje, uzeo USB, zgazio ga nogom i bacio kroz prozor.

1/7 Vidi galeriju Andrea i Marijan, tragično nastradali par iz Zagreba Foto: Instagram

- Andrej je puno puta odlazio i vraćao se kući nakon svađa. A nakon te s USB stikom, mog supruga je Andrej prijavio policiji zbog pretnji pa je sastavljen zapisnik, ali prijava nije podnešena na kraju. Kad su se rastali Andrej i moja ćerka, on je plaćao 100 evra alimentacije i ništa drugo. A taj dan ubistva, ja sam ćerku zvala prvo oko 16.45 sati i rekla joj da pita Andreja je li smemo s unukom na more. Na to je rekla da Andrej to sigurno neće odobriti jer je pre toga tražio detetov pasoš kako bi je odveo u Beč, ali mu nije dala. Zatim sam je zvala oko 19 sati, pa 19.20, ali nije mi se javljala. Kao što nije odgovarala ni na poruke. Da bi me u 22.03 sati nazvao Andrej i rekao: ‘Dobro veče, oprostite, desilo se neko ubistvo u Ulici črna voda, javila mi je prijateljica. Pa idite vidite šta se dogodilo.' Suprug i ja smo seli u auto i otišli do te adrese gde je ćerka živela s dečkom. Ostali smo u šoku kad smo videli policiju u ulici. Inspektor nam je tražio dokumente, rekao nam je da su Andrea i Marijan ubijeni. Na to je suprug kazao da smo njeni roditelji. Policija nas je pitala ko nam je javio. Rekli smo mu bivši suprug. Pitali smo policajca zatim ko je koga ubio, pritom misleći je li Marijan Andreu ili obrnuto. Odgovorio nam je samo da ih je ubio neko treći – kazala je dalje Jasna K.

Zapitala se pritom, odgovarajući dalje na pitanja, "zašto je Andrej čekao 22 sata da ih nazove i kaže im da naša Andreja nije došla kod njega po curicu?".

- Mi sedimo na kauču, gledamo film i Andrej nas zove, a dete nam mrtvo. Prvo sam mislila da nam piše Andrea na mobilni telefon. Nakon ubistva, inače, dete je bilo kod Andreja 10-ak dana sve dok nije uhapšen. Onda smo je preuzeli nakon Andreine sahrane u MekDonaldsu. S Andrejom su došli njegovi roditelji i doveli unuku. Kazao nam je da ne veruje da je Mašala to napravio jer je on njegov prijatelj. Andrejevi roditelji su nam rekli da oni imaju veći gubitak od nas, a nama je ubijeno dete – ispričala je još svedokinja osvrnuvši se zatim na trenutke kad su unuci saopštili tužnu vest da mame više nema.

"Taj trenutak mi je bio teži nego kad su mu rekli da mi je dete ubijeno"

Rekli su joj da su joj majka i njen partner Marijan bili bolesni, da doktori nisu mogli da im pomognu i da su na nebu.

- Taj trenutak mi je čak bio teži od trenutka kad su mi rekli da mi je dete ubijeno. Unuka je gledala u nebo, čekala noć i da se pojave zvezde na nebu da vidi mamu i tatu. Ćerka mi se bila požalila i da joj je jednom prilikom Andrej rekao: ‘Ako te ne mogu imati ja, neće te imati niko‘. Kakvo je njegovo ponašanje bilo nakon ubistva? Andrej ima glumačke suze. Može zaplakati u bilo kom trenutku. Plakao je i tada, ali za mene te suze nisu bile stvarne – rekla je za kraj majka ubijene.

U sudnici je, takođe, saslušana Matea K., sestra ubijene žene. I ona je Andreja upoznala kad im je došao u kuću i pokazivao albume s novčanicama s putovanja. Prisetila se učestalih svađa sestre i njega dok su stanovali na spratu porodične kuće, a ispričala je i da je Andrea, uporkos sugestijama roditelja da ne kupuje "starudiju od 'honde prelude', odlučila da je kupi u tajnosti i to upravo od Andreja dok još, navodno, nisu bili u vezi.

Foto: Društvene Mreže, Shutterstock

- Za taj auto Andrea je digla i kredit. Vozila me u tom autu, ostavljala ga parkiranog u 'Arena centru' i bila je to naša mala tajna. Kredit za auto je nastavila da otplaćuje i nakon što je ušla s Andrejom u vezu i on je taj auto dalje isto koristio. Poslednji put sam je videla živu dva dana pre ubistva. Došla sam kod nje, rekla mi je da joj nije dobro, da je grči u želucu. Bilo je to učestalo nakon njihovih svađa. Odvezla sam je na posao, izašla je iz auta, okrenula se i mahnula mi. Inače, znao je Andrej sestru oslovljavati imenom svoje bivše devojke Keti. Na to mi se bila žalila. A s njim nikad nisam bila u dobrim odnosima i nije mi odgovaralo njegovo ponašanje. On se žalio na mene na razne stvari, ali sve što je govorio bile su neistine. U našoj kući dok je živeo nije plaćao režije ni hranu i jednom je rekao da će početi da plaća režije kada ih počnem plaćati i ja, osoba koja je studentkinja i živi u sopstvenoj kući – kazala je Matea K.

Dodala je da je njena sestra sumnjala da je Andrej i dalje održavao vezu s bivšom devojkom dok su bili zajedno.

Kad je u njihove živote ušao Marijan C. s kojim je Andrea odlučila da uzme stan u najam u Črnoj vodi, inicijalno su svi bili skeptični na tu vezu s obzirom na prethodnu i situaciju s Andrejem, ali uvideli su kako je na kraju zapravo bila s njim srećna i zadovoljna.

- Sestra mi je rekla jednom da ju je Andrej zapratio na Instagramu pod lažnim profilom. Apsurdno jer pritom je koristio svoje ime napisano unatrag. Što se tiče USB-a na kojem je bio filmić o rođaki i koji je želela da pokaže našim roditeljima, našla je foldere sa slikama na laptopu na kojima se video Andrej, neke žene, a bilo je i maloletnih osoba, kao i vrlo eksplicitni sadržaj. Nakon ubistva, Andrej je tražio da nam se zabrani uzimanje deteta iz vrtića već samo da to mogu on, njegovi roditelji i Keti. Sve do dana sahrane je dete bilo kod njega i dogovor je bio da je nakon toga preuzmemo. Na sahrani su njegovi roditelji s porodicom hteli da uđu u mrtvačnicu, ali ja sam ih zaustavila i rekla im da ne želim da uđu – pojasnila je Matea K.

Odgovarajući dalje na mnogobrojna pitanja ispričala je takođe da su im Bajcovi roditelji rekli da su nakon ubistva oni u većem gubitku od njih.

Svi detalji dvostrukog ubistva

Podsetimo, reč je o naručenoj likvidaciji koja je užasnula javnost i koja je ostala dodatno zgrožena kada se otkrilo da je navodni ubica bio zaposlen kao profesionalni vojnik na straži u predsedničkoj rezidenciji na Pantovčaku i koji se nakon zločina vratio na posao.

Bilo je to 13. juna prošle godine kada su u automobilu u garaži u Ulici črna voda pronađena tela Andreje K. i Marijana C., i prema kojima je ubica ispalio 16 metaka.

On je, prema optužnici, tražio od Mašale, znajući da ima veštine i vatreno oružje, da usmrti njegovu bivšu suprugu i njenog partnera pritom navodeći da mu ona stvara probleme oko deteta kao i da je Marijan C. sklon kriminalu i drogi. A od Radinovića je tražio da mu pomogne u zločinu tražeći, imeđu ostalog, od njega cev pištolja. S realizacijom bolesno-morbidnog plana se krenulo nakon što se Bajac tokom maja i juna s njima dvojicom više puta sastao i pritom im davao informacije o žrtvama poput lokacija gde žive, kuda se kreću i kakva im je dnevna rutina.

Pa je tako izvršitelju i pomagaču kazao i da će tog kobnog dana Andrea doći kod njega da preuzme njihovo zajedničko dete koje je bilo kod njega. Za tu priliku, Mašala se dovezao do zgrade u kojoj su žrtve živele, sakrio se u garaži i čekao ih sat vremena. Prilikom njihovog izlaska iz stana oko 18:10 sati, tačnije kad su seli u auto u garaži, Mašala je u njih ispalio metke koji su Andrei zadali 28 prostrelnih i strelnih rana, a Marijanu četiri.

Nakon brutalnih ubistava, Mašala se na motociklu odvezao do lokacije gde ga je čekao Radinović.

Tamo se presvukao, a motocikl su vratili na "početno stanje", odnosno s njega su poskidali sve zalepljene narandžaste trake koje su im poslužile za otežanu identifikaciju tokom kretanja gradom, dok je motocikl Radinović ostavio parkiran ispred Mašaline zgrade u Sesvetama s obzirom na to da se Mašala autom vratio na Pantovčak.

Istražitelji su više puta proveravali alibi bivšeg supruga ubijene žene s kojim se sporila oko starateljstva, ali nikako ga nisu uspevali povezati s mestom likvidacije, odnosno svaki put su dolazili do istog zaključka - da on ne može biti počinilac ubistava. Ali uporni istražitelji su analizirajući mnogobrojne snimke nadzornih kamera, komunikaciju mobilnim telefonima nakon niza balističkih i drugih veštačenja, uspeli da rekonstruišu mozaik zločina i uhapse Mašalu i Radinovića. Jer, za razliku od filmskog planiranja ubistva, realizacija je na trenutak bila i tragikomična budući da su svedoci videli kako njih dvojica lepe trake na motocikl, a jedan od njih im je čak ponudio i pomoć oko popravke vozila.