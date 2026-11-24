Kristijan Josip Periš (32), koji je preminuo u psihijatrijskoj bolnici "Sveti Ivan" u Zagrebu, gde su četvorica medicinskih tehničara osumnjičena za njegovo teško ubistvo.

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Index saznaje nove detalje iz istrage tragične smrti Kristijana Josipa Periša (32), koji je 21. oktobra preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru. Među svedocima koji su do sada ispitani nalazi se i Mario P., medicinski tehničar sa Odeljenja 11A, koji je opisao neslaganje dve psihijatrice oko prisilne hospitalizacije pacijenta, ali i strah koji je osoblje osećalo tokom intervencije.

Prema njegovom iskazu, psihijatrica Mirela Ćelić Ružić nakon razgovora sa Perišem zaključila je da on može da bude otpušten. Međutim, njena nadređena Silvana Jelavić insistirala je na njegovom prijemu i, kako tvrdi svedok, tražila da ga tehničari prisilno odvedu na odeljenje i vežu.

Mario P. posebno je naglasio da je Periš, uprkos početnom protivljenju hospitalizaciji, prilikom prvog vezivanja bio miran i da nije pružao otpor.

1/10 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: Facebook / Atletski klub Agram, screenshot X

Lekarka tražila prisilno vezivanje, tehničar joj se usprotivio

Mario P. u bolnici radi od 2018. godine, a poslednjih šest godina upravo na Odeljenju 11A, na kojem je bio i Periš. Kobnog dana radio je od 7 do 19 sati, pa nije bio prisutan tokom večernje intervencije u kojoj je Periš preminuo.

Prema njegovim rečima, Periš je na odeljenje došao između 14 i 15 sati. Jasno je rekao da ne želi da bude hospitalizovan niti vezan, a nakon razgovora psihijatrica Ćelić Ružić zaključila je da može da bude otpušten.

Međutim, Periš je ostao u blizini bolničkog prijema. Medicinska sestra Mirjana Ž. pozvala je tehničare da dođu po njega u dvorište, što je Mario P. odbio jer nije smatrao da treba da jure pacijenta po bolničkom dvorištu.

U međuvremenu je pozvana policija, a na prijemu se okupilo sedam ili osam tehničara. Tada je, prema iskazu ovog tehničara, psihijatrica Silvana Jelavić insistirala na prisilnom prijemu.

Od tehničara je, tvrdi Mario P., tražila da "na silu krenu na Periša" i vežu ga. Tome se usprotivio tehničar Fran M., koji joj je rekao da medicinski tehničari nisu tu da se tuku sa pacijentima.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: screenshot X, Facebook / Atletski klub Agram, Screenshot

Periš je sve vreme ponavljao da ne želi da bude vezan i da će se braniti ako neko prema njemu primeni silu. Govorio je da je tokom ranijih hospitalizacija već bio vezivan i da ne želi ponovo da proživi takvo iskustvo. I sam je tražio dolazak policije.

Periš nije pružao otpor kada su ga vezali

Mario P. ispričao je da je Periš pristao da uzme lekove pod uslovom da mu lekarka objasni šta mu daje. Pristao je da uzme 10 miligrama Normabela, a kasnije je dobio injekciju Haldola, Talofena i Normabela, svedočio je tehničar.

Oko 17 sati Jelavić je, prema njegovom iskazu, naredila vezivanje. Okupilo se desetak tehničara. Među njima je bio i Matija V., koji je sada pod istragom.

Sam postupak vezivanja, međutim, protekao je mirno. Periš je pristao da legne na krevet nakon što su mu rekli da će mu izmeriti pritisak. Dok su sa njim razgovarali, vezali su ga kaiševima.

"On je tada dozvolio da ga vežu i nije pružao otpor", rekao je svedok.

Jelavić je nakon toga napustila odeljenje. Mario P. pretpostavlja da je upravo ona potpisala evidenciju o vezivanju, ali to ne može da potvrdi.

Otprilike pola sata kasnije Periš je zamolio da ga oslobode kako bi mogao da mokri. Tehničari su mu oslobodili jednu ruku, a nakon obavljene nužde pristao je da ga ponovo vežu.

Kasnije je počeo da traži da ga puste jer mora na trening. Govorio je da je prekršen dogovor prema kojem je trebalo da ostane na posmatranju samo dva sata.

Oko 18 sati obišao ga je lekar Darjan Svetinović. Mario P. poslednji put ga je video oko 19 sati, kada se završavala njegova smena. Tehničari su tada proverili kaiševe i dodatno ih zategli.

Koleginica mu nakon smrti plakala na kafi

Za Periševu smrt saznao je iste večeri od medicinske sestre koja je takođe sada pod istragom. Najpre mu je poslala glasovnu poruku da je došlo do intervencije i da pacijenta reanimiraju, a zatim mu je javila da je preminuo.

Nekoliko dana kasnije našli su se na kafi jer je želela da razgovara o događaju. Prema njegovim rečima, bila je potresena, plakala je i rekla da joj je to bila prva reanimacija otkako radi kao medicinska sestra.

Opisala je intervenciju kao ružnu, ali mu, tvrdi Mario P., nije pomenula udaranje pacijenta, pritisak na vrat niti stavljanje jastuka na lice. Tek nakon što je snimak nasilja završio na internetu, shvatio je razmere onoga što se dogodilo.

"Snimak me je toliko šokirao da posle drugog minuta više nisam mogao da ga gledam", naveo je u iskazu.

Jastuci su se koristili, ali ne uz lice

Mario P. potvrdio je da su se tokom intervencija sa agresivnim pacijentima ponekad koristili jastuci, ali naglašava da nisu stavljani na lice.

Prema njegovom objašnjenju, jastuk bi se držao iznad glave pacijenta, bez kontakta sa licem, kako bi se sprečilo pljuvanje ili pokušaj ugriza, a da pacijent pritom može normalno da diše.

Istražiteljima je rekao i da je među tehničarima čuo priče o prekomernoj upotrebi sile. Posebno je pomenuo Nou H., za kojeg je čuo da je otprilike godinu dana ranije bio na razgovoru kod direktora zbog takvog postupanja.

Lično ne poznaje ni njega ni Mladena L. Sa Matijom V. i Ivanom B. ranije je učestvovao u nekoliko intervencija, ali tvrdi da nikada nije video da primenjuju prekomernu silu.

"Plašio sam se, nikada ne znate kako će pacijent reagovati"

Mario P. posebno je govorio o strahu i stresu koji prate rad na zatvorenom psihijatrijskom odeljenju. Ispričao je da su se tokom godina nagomilali stres i iscrpljenost zbog zahtevnih intervencija. Još pre Periševe smrti tražio je bolovanje, a poslednje tri nedelje proveo je van posla.

Priznao je da se plašio i Periša, kojeg je opisao kao izuzetno snažnog muškarca, visokog oko dva metra.

Objasnio je da osoblje nikada ne može da zna kako će pacijent u akutnom psihičkom stanju reagovati. Međutim, uprkos tom strahu, tvrdi da je tokom njegove smene sve prošlo bez fizičkog sukoba.

Objasnio je da su tehničari navikli na verbalne pretnje i vređanje i da ih često ignorišu kako ne bi dodatno pogoršali situaciju.

Nakon ubistva, kaže, među zaposlenima je zavladalo ogorčenje. Neki su zažalili što su učestvovali na protestu podrške medicinskim radnicima, smatrajući da je čitavim slučajem ozbiljno narušen ugled bolnice.