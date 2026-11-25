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Žena iz Belišća prevarena je za 3.765 evra. Kako je saopštila Osječko-baranjska policijska uprava, pedesetogodišnjakinja sa područja Belišća je 24. novembra na mobilni telefon primila poruku nepoznate osobe koja se predstavila kao njen sin i zatražila novac.

Mislila da razgovara sa sinom

Verujući da komunicira sa sinom, žena je zamolila svoju dvadesetogodišnju ćerku da sa bankovnog računa uplati traženih 1.920 evra. Nakon toga, nepoznata osoba ponovo je poslala poruku i zatražila još 1.845 evra, koje je pedesetogodišnjakinja uplatila sa svog računa.

Kada je nepoznata osoba zatražila dodatnih 800 evra, majka i ćerka posumnjale su da je reč o prevari, pa su pozvale sina na njegov uobičajeni broj telefona. On im je tada rekao da nije menjao broj mobilnog telefona niti tražio novac.

Nepoznati počinilac oštetio je majku i ćerku za ukupno 3.765 evra. Policija traga za počiniocem.