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Gotovo 17.000 hrvatskih državljana napustilo je Nemačku u prvih devet meseci ove godine, što je skoro dva i po puta više od broja onih koji su se doselili u tu zemlju, pokazuju najnoviji podaci nemačkog Saveznog zavoda za statistiku (Destatis).

Od početka januara do kraja septembra u Nemačku se doselilo 7.012 hrvatskih državljana, dok ju je napustilo 16.955. Broj odlazaka bio je veći od broja dolazaka za čak 141,8 odsto.

Nemačku je svakog meseca u proseku napuštalo 1.884 hrvatskih državljana, dok se doseljavalo svega 779. Ni u jednom mesecu ove godine broj doseljenih nije dostigao hiljadu, dok broj onih koji su napustili zemlju nijednom nije pao ispod 1.500.

Tokom leta otišlo više od 8.000 Hrvata

Najviše odlazaka zabeleženo je u julu, kada je Nemačku napustilo 2.460 hrvatskih državljana, dok se doselilo svega 714.

Trend je nastavljen i u avgustu, kada su zemlju napustile 2.024 osobe sa hrvatskim državljanstvom, a stigle samo 644. U septembru je broj doseljenih porastao na 928, ali je istovremeno otišlo 1.857 ljudi.

Od juna do kraja septembra Nemačku je napustilo ukupno 8.155 hrvatskih državljana, dok se u istom periodu doselilo njih 2.992.

Podaci pokazuju da se razlika između broja odlazaka i dolazaka povećava kako godina odmiče. U prvom tromesečju Nemačku je napustilo 2.711 hrvatskih državljana više nego što ih se doselilo, u drugom 3.177, a u trećem čak 4.055.

Nemačku napuštaju i građani drugih zemalja EU

Hrvatski državljani nisu jedini među građanima Evropske unije koji sve češće napuštaju Nemačku.

U sedam od prvih devet meseci ove godine više državljana drugih članica EU napustilo je Nemačku nego što se u nju doselilo.

Posebno je izražena razlika bila u julu, kada je zemlju napustilo 49.387 državljana drugih članica EU, dok je stigla 33.381 osoba. Više odlazaka nego dolazaka zabeleženo je među državljanima Bugarske, Francuske, Grčke i Italije.

Istovremeno, Nemačka u svakom od prvih devet meseci ove godine beleži veći broj odlazaka nego dolazaka sopstvenih državljana. Samo u avgustu zemlju su napustila 32.832 nemačka državljanina, dok se doselilo njih 14.747.

Veliki preokret u odnosu na period od pre deset godina

Tokom 2025. godine Nemačku je napustio 22.691 hrvatski državljanin, dok se u tu zemlju doselilo njih 11.352.

Ukoliko se sadašnji tempo nastavi do kraja decembra, broj hrvatskih državljana koji su ove godine napustili Nemačku mogao bi da premaši broj doseljenih za više od 13.000.

Poslednja godina u kojoj se više ljudi preselilo iz Hrvatske u Nemačku nego u suprotnom smeru bila je 2022.

Situacija je pre deset godina bila potpuno drugačija. Još 2016. godine iz Hrvatske u Nemačku doselilo se oko 30.000 ljudi više nego što ih se preselilo u suprotnom smeru.

Tokom 2025. godine iz Nemačke u Hrvatsku preselile su se 20.504 osobe, dok je iz Hrvatske u Nemačku otišlo 10.346 ljudi.

Ipak, treba napomenuti da se najnoviji podaci odnose na državljanstvo, a ne na odredište iseljenika. To znači da se svih gotovo 17.000 hrvatskih državljana koji su ove godine napustili Nemačku nije nužno vratilo u Hrvatsku.

Sve manje doseljenika u Nemačkoj

Nemačka je prošle godine zabeležila značajan pad ukupnog broja doseljenika. Tokom 2025. u tu zemlju stiglo je 1,48 miliona ljudi, što je 13 odsto manje nego godinu ranije, dok ju je istovremeno napustilo 1,25 miliona ljudi.

Pad broja doseljenika prvenstveno se povezivao sa smanjenjem broja izbeglica i tražilaca azila.