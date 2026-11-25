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Na graničnom prelazu Bajakovo, u automobilu sa srpskim registarskim tablicama pronađena je slika za koju se sumnja da je delo nemačkog slikara i grafičara Maksa Pehštajna. Jedno od njegovih dela prodato je za 3,5 miliona evra, ali autentičnost, starost i vrednost pronađene slike tek treba da se utvrde, javlja HRT.

Čovek koji je prevozio sliku izjavio je da ju je kupio na pijaci i da zatonije imao dokumentaciju o njenom poreklu.

Novčana kazna

Izdat mu je prekršajni nalog i novčana kazna, nakon čega mu je dozvoljeno da nastavi put. Slika je zadržana radi daljeg ispitivanja.

Reč je o ulju na platnu iz 1920. godine, koje prikazuje pejzaž sa kućama i brdima. Slika je u dobrom stanju, a u donjem levom uglu nalazi se potpis slikara.

Posebnu pažnju privukla je poleđina, na kojoj je navedeno ime Veselina Đuranovića, bivšeg visokog jugoslovenskog funkcionera i predsednika Predsedništva SFRJ. Još nije poznato da li je slika bila deo njegove privatne kolekcije ili ju je dobio na poklon. Na poleđini se nalazi i oznaka „Depo 3“, što bi moglo da ukazuje na to da je umetničko delo nekada bilo čuvano u muzeju ili galeriji.

Kustos: Postoje jake indicije da je u pitanju original

Nakon što je umetničko delo pronađeno, Zoran Šimunović, slikar i viši kustos Gradskog muzeja Vinkovci, pozvan je na granični prelaz. On smatra da postoje jake indicije da je u pitanju original.

„Daljom analizom je zaključeno da bi i dalje moglo biti reč o originalu. Na to ukazuju potpis, rukopis, stil i potezi karakteristični za 1920. godinu. Vrednost slike mogla bi dostići nekoliko miliona evra, jer se ulja umetnika prodaju za između milion i po i tri i po miliona evra. Zato je bilo najbolje da se slika sačuva radi dalje provere“, rekao je Šimunović.

Autentičnost, vrednost i poreklo umetničkog dela tek treba da se utvrde daljom stručnom analizom i istragom.