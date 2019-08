RIJEČANKA NAŠLA KOVERTU PUNU NOVCA I VRATILA JE VLASNIKU: Očajnom čoveku je bila hitno potrebna, a kada vidite kako joj se odužio, srce će vam zaigrati

“Na koverti je pisalo ‘Tata’, na papiru koji je bio u njoj popis ljudi kojima trebaju da vrate novac (samo imena, bez prezimena) i 7.000 evra i 200 kuna. Sin je ocu po prijatelju iz Nemačke poslao novac da plati dugove i račune od banke, jer im je kuća trebala biti prodata zbog dugova”, prenosi RTL Jasnino objašnjenje. Njen post je objavilo više korisnika pa je došla i do žene prijatelja koji je novac predao tati. Vlasnik je želeo da ostane anoniman, a Riječanka se zahvaljuje svima koji su pomogli.

Gospodin čiji je novac je Jasni iz zahvalnosti ponudio 1.000 evra iz koverte, međutim ona je to odbila. Ipak, sa čovekom je dogovorila nešto drugo.

“Odmah mi je kroz glavu prošlo koliko bi dece mogla opremiti za školu, a čiji su roditelji siromašni. Ali, i sam gospodin otplaćuje kredit za kuću koji su podigli da bi sinu otvorili firmu, a kako je posao propao, pa je sin morao otići u inostranstvo da pokrije velike troškove.

Gospodin koji je izgubio novac je pod velikim stresom. Živi na Krku u kući u kojoj je jedan stan opremio kao apartman, pa ga iznajmljuje i od toga trenutno živi i prehranjuje sebe, suprugu i ćerku studentkinju”, kaže Riječanka.

Ono što je dogovorila jeste dvonedeljno besplatno letovanje na Krku za dve porodice koje deci ne mogu da priušte letovanje.

“Složili smo se da će sledeće godine imati goste koji ne mogu svojoj deci da priušte letovanje i koji nikada nisu videli more. Obećao mi je, čim otplati veći deo dugova, da će svake godine nuditi besplatno letovanje siromašnima. To me veseli više od svega. Sada mogu mirno spavati. Noćas oka nisam sklopila”, kaže Jasna.

Kurir.rs/RTL

Foto: Profimedia

Kurir