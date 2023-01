MILANOVIĆ BESNEO: EU nas tretira kao da smo retardirani

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović danas izjavio je tokom konferencije koja je održana pošto se sastali sa predsednicom Mađarske Katalin Novak da je Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Žozep Borelj Hrvatskoj uputio dopis pun laži.

Milanović je govorio i o optužbama za korupciju koje EU upućuje Mađarskoj, piše Klix.ba.

„Šta znače optužbe za korupciju? Kako se to dokazuje? Zalepiš etiketu celom biračkom telu i odlučiš da moraju biti kažnjeni. To je uništavanje cele EU“, kazao je Milanović.

Osvrnuo se i na reakciju Borelja na mogućnost učešća hrvatske vojske u misiji EUFOR-a u BiH.

foto: Jean-François Badias / Pool via AP

„Borelj je pre mesec dana uputio dopis Hrvatskoj pun laži, u kojem nas tretira kao da smo retardirani. Izvinjavam se na izrazu, kao da imamo posebne potrebe. Da bi nam onemogućio da budemo prisutni simbolički u misiji ALTEA u BiH. Pokušavam da budem pristojan, ali u nekom trenutku moraš reći dosta“, poručio je Milanović.

Optužio je EU da želi ucenjivačkim metodama „dovede u red“ zemlje koje ne žele da se povinuju odlukama iz Brisela.

„To je kao kada dete s teškoćama u razvoju pita roditelje može li napolje, a majka mu kaže ne može sprema se mrak, a razgovor se odvija u podne. Dete prihvati taj odgovor. Hrvatska nije to dete. Ta vrsta odnosa duboko iritira. Danas je to Mađarska, sutra će biti neka veća država koju će trebati dovesti u red. To je bila i Poljska do juče. Danas su oni zbog okolnosti u Ukrajini super. Sutra će ponovno doći na red“, zaključio je Milanović.

Kurir.rs/Nova