HRVATSKA I SLOVENIJA STREPE OD NAREDNIH 36 SATI: Stiže snažno nevreme, očekuju se tornada, javne garaže besplatne za sve građane

Vlasti u Sloveniji upozoravaju građane na veliko nevreme koje će trajati neprekidno narednih 36 sati!

Nadležni navode da će zbog jakih i dugotrajnih pljuskova mnogi vodotoci i manje reke već u četvrtak veče početi da rastu i da su sasvim izvesne poplave u mnogim delovima Slovenije.

Branko Gregorčič iz agencije za zaštitu životne sredine navodi da će se nevreme razlikovati od prethodnih jer će nestabilni vremenski front nad Slovenijom biti stacioniran 36 sati.

Slovenačke železnice upozoravaju da bi u naredna dva dana moglo da dođe do zastoja u putničkom saobraćaju. Mnogi tržni centri najavili su da će parkiranje u garažama biti besplatno za sve građane.

Očekuje se da do subote ponegde padne i do 150 do 200 litara kiše po metru kavdratnom!

- Zbog tolike kiše, koja će izazvati i bujice i lavine, izdali smo narandžasto upozorenje, međutim, možda ćemo zbog nivoa pretnje proglasiti crvenu uzbunu - dodao je meteorolog.

Komandant Civilne zaštite Srečko Šestan izdao je naredbu za pripravnost sistema civilne zaštite na celom području Slovenije i uputio molbu svim stanovnicima Slovenije da pažljivo koriste telefonski broj 112.

- Može se desiti da zbog poziva koji nije hitan ugrozimo nečiji život - navodi Šestan.

Neža Кodre iz Direkcije za vode Republike Slovenije rekla je da se najkritičniji uslovi očekuju od petka do nedelje.

HRVATI STREPE

Zoran Vakula, meteorolog, navodi da se očekuje da nevreme stigne u Hrvatsku u noći između četvrtka i petka.

- Očekuju nas olujno nevreme, kiša i grmljavina, a na Jadranu su moguće i pijavice - rekao je za 24sata glavni meteorolog HRT-a.

Vakula da će narednih dana biti osetno svežije vreme.

- Najviša temperatura biće oko 10 stepeni niža od današnje - rekao je Vakula.

Nestabilno će biti i na Jadranu.

- Uz jake pljuskove sa grmljavinom gotovo sigurno će lokalno biti i pijavica, a moguć je i grad - dodaje Vakula.

(Kurir.rs/Foto:Ilustracija)