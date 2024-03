OPSOVAO MU MAJKU ČETNIČKU, A ONDA JE PRIMIO UDARAC: Policajac nokautirao pijanog kupca u prodavnici

Policajac iz Hrvatske potukao se sa kupcima u prodavnici koji su došli po pivo, a jednog je nokautirao pesnicom u zube.

Prema presudi, sve se dogodilo tokom marta, oko 11.40 sati u Velikoj Gorici. Policajac Danijel (50) "narušio je javni red i mir tučom na naročito drzak način".

"On je Marka (38) fizički napao odgurnuvši ga rukom, nakon čega se udaljio prema izlazu iz trgovine, dok je Marko pod uticajem alkohola od 2,86 promila na njega vikao: J**** ti mater četničku, moj otac je hrvatski branitelj, ja i moja ekipa ćemo te naći i razbiti!"

Potom je Danijel Marka fizički napao udarivši ga stisnutom pesnicom u glavu, usled čega je Marko pao na tlo i zadobio vidljivu povredu usne i zuba. U sukob se umešao Markov prijatelj Tomislav (49) koji je fizički napao policajca. Javni red i mir uspostavljen je dolaskom policijske patrole", navodi se u presudi.

Marko je na suđenju ispričao kako je s prijateljem Tomislavom išao po pivo u prodavnicu. Kaže kako ga je policajac iz čista mira udario pesnicom u glavu pa je pao na pod i pivo mu se razbilo. Priznaje da mu je potom opsovao majku, ali kaže da nije pretio.

"Policajac mi je izbio zub i rasekao usnu, ja ga ne poznajem i ničim ga nisam isprovocirao. Svoja prava i odnose s njim ću rešiti u krivičnom i parničnom postupku", rekao je Marko koji kaže kako je bio na kasi prodavnice i plaćao pivo kad se sve dogodilo.

Njegov prijatelj Tomislav bio je ispred prodavnice.

"Čuo sam da me Marko zove. Otišao sam do njega i video mu glavu ko da ga je granata udarila. I ja sam bio pijan, ali tad sam samo pokušao razdvojiti tog policajca od svog prijatelja", rekao je.

Policajac Danijel kaže kako je sve počelo kad je zamolio Marka da se makne od kasejer je hteo da kupi vodu.

"On mi je psovao majku četničku i zbog toga sam ga udario pesnicom, pa je pao na pod. Ja sam zvao policiju, a kasirka hitnu. Potom su Marko i Tomislav pokušali da me napadnu, ovaj drugi me tri-četiri puta udario nogom, jurirli su me po parkingu. Delovali su pijano i nisam s njima hteo da se tučem", ispričao je policajac.

Sudija ih je ove nedelje sve proglasila krivima i svakoga kaznila sa 100 evra. Moraju platiti i po 20 evra troškova prekršajnog postupka. Inače, Marko i Tomo su iz Zagreba, a policajac Danijel iz Velike Gorice.

