PENZIONERKA (80) IZ ZAGREBA PALA NA ROMANTIČNU ONLAJN PREVARU: Lažnom vojniku DVE GODINE uplaćivala neverovatne sume novca!
Nepoznati lažni vojnik već dve godine obmanjuje osamdesetogodišnju Zagrepčanku, koja je prošle nedelje odlučila da ga prijavi policiji.
Prema krivičnoj prijavi, penzionerka se oseća prevarenom jer je nepoznatoj osobi, koja se predstavila kao vojnik treće zemlje, platila ukupno više od 50 hiljada evra za razne potrebe.
Komunicirala je sa njim putem društvenih mreža, gde su prvo započeli razgovor, a zatim se dalja komunikacija preselila na mobilne aplikacije.
Policija apeluje na građane da ne nasedaju na romantične prevare
Policija je više puta apelovala na građane da ne nasedaju na takozvane romantične prevare.
- Ovo je jedna od najčešćih finansijskih prevara na mreži u kojoj prevarant glumi da želi romantičnu vezu, a cilja žrtve na sajtovima za upoznavanje, društvenim mrežama ili putem imejla kako bi stekao nezakonitu finansijsku dobit.
Počinioci takozvanih romantičnih prevara izražavaju snažna osećanja prema žrtvi kroz komunikaciju, a nakon što steknu njeno poverenje, traže novac, poklone ili podatke o bankovnim karticama.
Takođe mogu tražiti od žrtve da im pošalje lične fotografije ili video zapise.
Podsećamo građane da ne prihvataju komunikaciju sa ljudima na društvenim mrežama čiji identitet i postojanje ne mogu da provere, a posebno da ne veruju takvim ili sličnim ponudama putem društvenih mreža.
Ukoliko vam nepoznata osoba iz bilo kog razloga zatraži da joj uplatite novac, uzdržite se od takve komunikacije i ne isplaćujte novac - naglašava Policijska uprava zagrebačka. Ukoliko sumnjate na prevaru ili drugo nezakonito ponašanje, odmah prijavite incident policiji na broj 192.
