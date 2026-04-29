Bio je to 7. januar 2006. godine, dan koji će u crnoj hronici Zadra i cele Hrvatske ostati upisan kao datum jednog od najbešćutnijih zločina. U svom stanu na zadarskoj Puntamici, sa tri hica u glavu, likvidirana je 56-godišnjaSlavica Medanić. Njeno telo pronađeno je tek tri dana kasnije, a klupko stravičnog zločina počelo je da se odmotava, otkrivajući priču o nezamislivoj bratskoj izdaji, pohlepi i hladnokrvnom planiranju.

Naručilac ubistva bio je njen brat, Šime Medanić, čovek koji je zbog imovine vredne više od milion evra bio spreman da organizuje ubistvo sopstvene sestre a potom na njenoj sahrani na ostrvu Ižu lije krokodilske suze.

Gotovo dve decenije kasnije, ovaj slučaj i dalje izaziva jezu, ne samo zbog svoje okrutnosti, već i zbog neverovatne drskosti osuđenog ubice koji iz zatvorske ćelije i dalje nastavlja da vodi pravne bitke za imovinu zbog koje je i počinio zločin.

Slavica Medanić preselila se u Zadar iz Vrsara tek godinu dana pre smrti, nakon što je prodala restoran i otišla u penziju. Živela je sama, a upravo tu činjenicu iskoristili su njeni krvnički izvršioci. Plaćene ubice, Perica Majstorović i Nikola Grbić, upali su u njen stan na Trgu Alojzija Stepinca, položili je na trosed, obmotali joj glavu ćebetom kako bi prigušili pucnje i ispalili tri hica iz pištolja. Policija je, nakon dojave, njeno beživotno telo pronašla 10. januara.

Dve godine nadzirali Slavičin stan

Opsežna kriminalistička istraga, koja se protezala na području čak sedam policijskih uprava, rezultirala je hapšenjem trojice osumnjičenih u novembru iste godine. Istraga je obuhvatila stotine informativnih razgovora, pretrese desetina stanova i poligrafska testiranja. Ključni dokazi bili su telekomunikaciono veštačenje i iskazi zaštićenih svedoka. Veštačenjem je utvrđena zastrašujuća činjenica: plaćenici su, po nalogu Šime Medanića, gotovo dve godine, od početka 2004. do dana ubistva, nadzirali Slavičin stan.

Mozak operacije: brat sa dugom kriminalnom prošlošću, Šime Medanić, kojeg su mediji kasnije prozvali "mozgom likvidacije", u trenutku naručivanja sestrinog ubistva već je bio dobro poznat policiji i pravosuđu. Godine 1997. osuđen je na 15 godina zatvora zbog podsticanja na ubistvo prvog hrvatskog ministra turizma, Antona Marčela Popovića. Vrhovni sud mu je kaznu smanjio na 12 godina, a upravo tokom izdržavanja te kazne u Valturi i Lepoglavi skovao je pakleni plan.

Slavica Medanić preselila se u Zadar iz Vrsara tek godinu dana pre smrti, nakon što je prodala restoran i otišla u penziju

Brat dogovorio likvidaciju sestre

Sa cimerom iz ćelije, Nikolom Grbićem, dogovorio je likvidaciju sestre za nagradu od 40 hiljada evra. Motiv je bila isključivo pohlepa. Slavica je nakon prodaje restorana raspolagala imovinom vrednom više od milion evra, a Šime je želeo da se domogne tog bogatstva. Nakon što je u maju 2006. pušten na uslovni otpust, plan je krenuo u realizaciju. Grbić je za izvršenje angažovao Pericu Majstorovića, sa bogatim dosijeom, i isplatio mu 20 hiljada evra avansa.

Na suđenju na Županijskom sudu u Zadru, sud nije pronašao ni jednu olakšavajuću okolnost. Šime Medanić i Perica Majstorović osuđeni su na maksimalne kazne od 40 godina zatvora, najduže ikada izrečene na tom sudu. Njihov saradnik, Nikola Grbić, pravdu nikada nije dočekao. U julu 2006. godine, samo nekoliko meseci nakon što je učestvovao u ubistvu Slavice Medanić, Nikola Grbić pronađen je likvidiran sa četiri hica u blizini Pule. Sumnjalo se da je njegovo ubistvo naručio upravo Šime Medanić kako bi se rešio nezgodnog svedoka, ali je za to delo kasnije oslobođen zbog nedostatka dokaza.

Drugi izvršilac, Perica Majstorović, presudio je sam sebi. Obesio se u ćeliji bjelovarskog zatvora 15. juna 2010. godine.

Ključnu ulogu u osuđujućoj presudi imala je svedokinja Ljerka Damaška. Iako je isprva imala status zaštićene svedokinje, nakon stalnih pretnji koje je dobijala od Medanića i Majstorovića, odlučila je da svedoči pod punim imenom i prezimenom. Pred sudom je ispričala kako joj je Majstorović priznao da je "sredio sestru" za Medanića i kako planira da ga ucenjuje za još novca.

- Ma znaš, ja sam ti njemu rešio problem sa sestrom, čovek je platio, ali sam shvatio da lik ima mnogo više novca nego što sam mislio, pa ćemo ga sada ucenjivati - prepričala je Damaška Majstorovićeve reči. Sud je njen iskaz ocenio istinitim i ključnim za presudu.

Pravne bitke iz Lepoglave

Ni maksimalna zatvorska kazna nije zaustavila Šimu Medanića. Iz kaznionice u Lepoglavi, gde služi 40-godišnju kaznu, nastavio je da vodi pravne bitke. Prvo je pokrenuo postupak pred Ustavnim sudom pokušavajući da se domogne dela nekretnina u Vrsaru koje su nekada pripadale njegovoj porodici, a time i ubijenoj sestri. Sud je njegovu tužbu odbio, utvrdivši da su niži sudovi doneli ispravne odluke.

U bizarnom obrtu, Medanić je potom odlučio da krivično goni ključnu svedokinju Ljerku Damašku zbog davanja lažnog iskaza. Iskoristio je činjenicu da je ona, godinama kasnije, kod javnog beležnika overila izjavu da je njen iskaz bio lažan, verovatno pod pritiskom ili pretnjama. Ipak, zadarski sud je na kraju odbacio njegovu privatnu tužbu, navodeći da je postupak po istoj osnovi već pravosnažno obustavljen na sudu u Pazinu zbog nedostatka dokaza.

