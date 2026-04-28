Zbog pokušaja silovanja gluvoneme žene, sa kojom je živeo neko vreme, Z. T. (71) je od strane Županijskog suda u Karlovcu osuđen na deset godina zatvora bez pravosnažne odluke.

Sudsko veće mu je takođe naložilo lečenje od zavisnosti od alkohola, a ne mora da plati sudske troškove, prenosi Jutarnji.

Reč je o jezivom incidentu koji se dogodio 8. februara 2025. godine, usred bela dana, u stanu u jednom ličkom gradu, gde su policajci brzo upali, uhvatili penzionera na delu i sprečili silovanje.

- Dobili smo poziv od šefa smene da moramo da izađemo na lice mesta jer muška osoba lupa na vrata stana, koja su oštećena. Po dolasku smo videli da su vrata polomljena, kvaka vertikalna, a vrata odškrinuta. A iz stana su se čuli nerazumljivi krici. Čim sam glasno rekla: „Policija!“, krici su postali još glasniji. Pri ulasku u stan, primetili smo ženu na podu, sitnu, mršavu i bespomoćnu, a na njoj muškarca sa spuštenim pantalonama, koga je pokušala da odgurne rukama, ali nije imala snage. Podigli smo ga i naredili mu da se obuče. Uhapsili smo ga, a nju smo položili na sofu i pozvali hitnu pomoć - rekao je policajac iz Like, otkrivajući da u tom trenutku nisu mogli da utvrde identitet žene jer je bila u veoma lošem stanju i istovremeno je nerazumljivo odgovarala na njihova pitanja.

Tek kasnije su saznali da je reč o gluvonemoj osobi. Optuženi penzioner je u policijskoj stanici izmerio 2,33 promila alkohola u krvi i odbacio je svaki oblik krivice.

Policiju je na njegova vrata poslao jedan od komšija žrtve jer se iz stana čula buka, a video je muškarca kako provaljuje u stan vičući: "Otvorite!"

Sudsko veće nije poverovalo odbrani okrivljenog, a prilikom odlučivanja o visini kazne, ocenjena je i presuda od pre pet godina na štetu iste žrtve, kada je osuđen za pokušaj teškog ubistva. Ubrzo nakon odsluženja te kazne, ponovo je sagrešio.

- U izvršenju ovog krivičnog dela, pokazao je izuzetnu upornost i bezobzirnost, jer ga čak ni prisustvo drugih lica u stambenoj zgradi usred dana nije sprečilo da izvrši krivično delo. Očigledno je da pod uticajem alkohola okrivljeni zlostavlja oštećenu, a u svojoj odbrani pokušava da pokaže da zapravo brine o žrtvi i donosi joj stvari jer je bolesna. Međutim, njegovi postupci govore drugačije. Prethodna osuda očigledno nije uticala na njega - zaključilo je sudsko veće Okružnog suda.

Prema prijavi žrtve, kobnog dana, po ulasku u stan, muškarac ju je udario u stomak, oborio na pod, insistirao na seksualnom odnosu iako ga je ona odgurnula i rekla mu da ne želi seksualni odnos. Srećom, komšija je reagovao na vreme, a usledila je i brza intervencija policije, čime je sprečena još veća šteta.