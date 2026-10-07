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Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je da su veštačka inteligencija i centri podataka (data) neminovan proces i da smatra da će njegova zemlja moći da ponudi uslugu potencijalnim investitorima u toj industriji.

"Vlada je je fokusirana, radi na prilagođavanju određenih zakona i ako se realizuje polovina od zainteresovanih ozbiljnijih pet ili šest investitora, već možemo govoriti o izvozu usluga koji će se meriti stotinama miliona dolara ili stotinama miliona evra", rekao je Mickoski, a prenela pres služba njegove vlade.

Istakao je da je taj proces je nepovratan i upozorio da će, ako to ne iskoristi Severna Makedonija iskoristiti neko drugi, jer mnoge zemlje u svetu to već prepoznaju.

1/5 Vidi galeriju Hristijan Mickoski iznenađen situacijom u Makedoniji Foto: Printscreen/Instagram, AP Peter Kneffel, Printskrin Youtube

"Koliko god da imamo retrogradne sile koje će nas vući unazad, mi kao Vlada smo odlučni da ovaj proces guramo napred i ići ćemo do kraja u njegovoj realizaciji, jer je nepovratan. Često u svojim govorima kažem da to više nije nauka budućnosti, nije industrija budućnosti, već je industrija sadašnjosti. U 2040. ili 2050. godini govorićemo o nekim drugim još naprednijim tehnologijama od ove super inteligencije (kako je naziva američki predsednik Donald Tramp) ili veštačke inteligencije", rekao je Mickoski.