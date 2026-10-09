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Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije Timčo Mucunski ocenio je da je sastanak sa šeficom diplomatije Bugarske Velislavom Petrovom Čamovom u četvrtak u Sofiji bio konstruktivan i u pozitivnom duhu, ali da pozicije dve strane i dalje ostaju značajno udaljene.

"Što se tiče evropskih integracija, postoji visok stepen nepoverenja, koje je iz naše perspektive povezano sa predvidljivošću procesa i sa dosadašnjim iskustvom sa bilateralnim zahtevima", napisao je Mucunski na Fejsbuku nakon sastanka sa Petrovom Čamovom na marginama Međunarodne konferencije o Koridoru 8.Istakao je da su razgovarali i o nastavku dijaloga između dve zemlje u predstojećem periodu i pored ostojećih razlika u stavovima.

"Naglasio sam da pitanja vezana za identitet, istoriju i kulturu ne smeju biti prepreka na evropskom putu. Bez dijaloga se ne može doći do rešenja, ali sam dijalog nije garancija prevazilaženja razlika", napisao je Mucunski.

Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije je nakon sastanka sa Petrovom Čamovom u Sofiji imao i odvojeni sastanak sa komesarkom Evropske unije za proširenje Martom Kos.

Obavestio je da su razgovarali o nekoliko tema, uključujući bilateralne odnose sa Bugarskom i mogućnost da Evropska unija "bude produktivna u tom procesu".

"Tačno je da smo, između ostalog, razgovarali o našem bilateralnom odnosu sa Bugarskom i načinu na koji barem mislimo da Evropska unija može biti produktivna u tom procesu", rekao je Mucunski, a preneli makedonski mediji.

Na pitanje da li je sa Kos razgovarao o mogućnosti da Evropska unija deluje kao posrednik u odnosima Skoplja i Sofije, Mucunski je ocenio da će Evropska unija učiniti sve što je moguće da se postigne napredak u procesu otvaranja pregovora o članstvu Severne Makedonije.

"Moj utisak je da će Evropska unija učiniti sve što je moguće. Ima ozbiljan interes da se postigne napredak u vezi sa procesom otvaranja pregovora za našu zemlju", rekao je ministar spoljnih poslova Severne Makedonije Timčo Mucunski.

Severnoj Makedoniji su zbog bilateralnog problema sa Bugarskom, koji je postao deo Pregovaračkog okvira, blokirani pregovori o pristupanju Evropskoj uniji (EU).

Skoplje je u julu 2022. počelo "prvu fazu" pregovora sa EU usvajanjem Pregovaračkog okvira, ali da bi prešlo u "drugu fazu" i počelo da otvara poglavlja mora da uvede Bugare u Ustav, ali vlada premijera Hristijana Mickoskog, da bi to uradila, traži garancije da je to poslednji bilaterani zahtev u pristupnim pregovorima, ili da ustavne izmene počnu da važe tek kad Severna Makedonija postane članica EU.