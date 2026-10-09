POLICIJA SEVERNE MAKEDONIJE IMAĆE "VEĆU MOBILNOST" Stigla 33 skutera i kompletna zaštitna oprema, ukupna vrednost nabavke oko 273.000 evra
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Severne Makedonije dobilo je 33 policijska skutera i kompletnu zaštitnu opremu od Republičkog saveta za bezbednost saobraćaja na putevima.
Kako je saopštilo to ministarstvo, ukupna vrednost nabavke je oko 168 miliona denara (oko 273.000 evra) i nova oprema će doprineti većoj mobilnosti, efikasnijoj regulaciji saobraćaja i boljim uslovima rada policajaca.
Reč je o 33 motocikla marke "pjađo beverli 310 HPE" (Piaggio Beverly...) u policijskoj verziji, i istom broju kompleta motociklističke opreme, koji uključuju zaštitne kacige, jakne, pantalone, čizme, kao i letnje i zimske rukavice.
Primopredaji motickala su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije Panče Toškovski i predsednik Republičkog saveta za bezbednost saobraćaja na putevima Goran Angelovski.
"U okviru redovnih aktivnosti modernizacije, sa ciljem povećanja bezbednosti saobraćaja, Republički savet i ove godine izdvaja deo sredstava za opremanje organizacionih jedinica MUP nadležnih za kontrolu saobraćaja. Nabavkom 33 policijska motocikla i kompletne opreme za motocikle značajno su ojačani kapaciteti za regulisanje saobraćaja i poboljšanje bezbednosti na putevima", rekao je Angelovski.
(Kurir.rs/Beta)