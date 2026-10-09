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Sud u Kumanovu osudio je na doživotni zatvor 25-godišnjeg Trajka Bojkovskog iz Starog Nagoričana, koji je optužen za četiri ubistva i dva pokušaja ubistva žena u regionu Kumanova.

Optužnica se odnosi na šest napada izvršenih između januara 2025. i februara 2026. godine, u nekoliko sela u opštini Staro Nagoričane. Četiri žene su izgubile život, dok su dve preživele. 

Prema navodima Tužilaštva, žrtve su uglavnom bile starije i ranjive žene, koje su napadnute dok su bile same. U optužnici se navodi da su dela počinjena iz niskih pobuda, sa namerom zadovoljavanja seksualnih nagona na leševima.

Tokom suđenja, Bojkovski se izjasnio krivim za tri od četiri ubistva i dva pokušaja ubistva. Negirao je odgovornost za jedno od ubistava.

Psihijatrijski pregled je pokazao da je bio proračunat i da je bio u stanju da razume značenje svojih postupaka. Veštak je takođe upozorio na rizik od ponavljanja dela.

Osnovno javno tužilaštvo u Kumanovu, prilikom podizanja optužnice, naznačilo je da je za krivično delo za koje se Bojkovski tereti, zakonom predviđena kazna zatvora od najmanje deset godina ili doživotni zatvor.

Kurir.rs/Skopje1.mk

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