SERIJSKI UBICA TRAJKO OSUĐEN NA DOŽIVOTNU ROBIJU! Brutalno ubio četiri žene, dok su dve preživele napad: Razlog za ubistva je stravičan- OVO JE LICE ZLA (VIDEO)
Sud u Kumanovu osudio je na doživotni zatvor 25-godišnjeg Trajka Bojkovskog iz Starog Nagoričana, koji je optužen za četiri ubistva i dva pokušaja ubistva žena u regionu Kumanova.
Optužnica se odnosi na šest napada izvršenih između januara 2025. i februara 2026. godine, u nekoliko sela u opštini Staro Nagoričane. Četiri žene su izgubile život, dok su dve preživele.
Prema navodima Tužilaštva, žrtve su uglavnom bile starije i ranjive žene, koje su napadnute dok su bile same. U optužnici se navodi da su dela počinjena iz niskih pobuda, sa namerom zadovoljavanja seksualnih nagona na leševima.
Tokom suđenja, Bojkovski se izjasnio krivim za tri od četiri ubistva i dva pokušaja ubistva. Negirao je odgovornost za jedno od ubistava.
Psihijatrijski pregled je pokazao da je bio proračunat i da je bio u stanju da razume značenje svojih postupaka. Veštak je takođe upozorio na rizik od ponavljanja dela.
Osnovno javno tužilaštvo u Kumanovu, prilikom podizanja optužnice, naznačilo je da je za krivično delo za koje se Bojkovski tereti, zakonom predviđena kazna zatvora od najmanje deset godina ili doživotni zatvor.
Kurir.rs/Skopje1.mk