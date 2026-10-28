Slušaj vest

Policija Severne Makedonije saopštila je danas da su uhapšene četiri osobe osumnjičene za dve pljačke u Skoplju koje su rezultirale sa dve smrti.

Kako se navodi, Policijska uprava Skoplja uhapsila je juče Skopljance A. S. (22), H. E. (20), K. A. (58) i M. R. (26) iz Strumice, koji su osumnjičeni za dva krivična dela "razbojništvo sa smrtnom posledicom" izvršena na teritoriji skopskih naselja Hrom 22. oktobra i "Đorče Petrov" 27. oktobra.

Prema nezvaničnim informacijama objavljenim juče, i 76-godišnja žena i 62-godišnji muškarac bili su izloženi nasilju pre smrti, a oboje su imali znake koji ukazuju na to da su bili vezani.

makedonska-policija.jpg
Foto: Shutterstock

Za četvoricu uhapšenih, u koordinaciji sa skopskim tužilaštvom, policija je zatražila kratkoročni pritvor radi kompletiranja celokupnog dokaznog materijala za dalji postupak, nakon čega će biti podnete odgovarajuće krivične prijave.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustiteSeverna MakedonijaU SEVERNOJ MAKEDONIJI LIČNA KARTA I VOZAČKA DOZVOLA NA MOBILNOM TELEFONU! Ministar za digitalnu transformaciju objavio od kada će građani koristiti ovu uslugu
makedonska-licna-karta.jpg
Severna MakedonijaTINEJDŽER SLUČAJNO UPUCAO DEČAKA (15)! Drama u Bogovinju, primljen sa prostrelnom ranom u stomaku
makedonska policija
Severna Makedonija"TIGROVI" OSVOJILI DEVETO MESTO! Makedonski specijalci na takmičenju u snajperskom gađanju u Turskoj
profimedia0133041122.jpg
Severna MakedonijaČETVOROGODIŠNJAK NAJMLAĐI MILIONER U 2025. GODINI: Dete ostvarilo prihod od 3,1 milion denara ili oko 50.400 evra od dividendi jedne makedonske banke
profimedia-1043957024.jpg