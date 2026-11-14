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Dve zaposlene u Centru za socijalni rad u Negotinu, u Severnoj Makedoniji, kažu da ih je napao pas koji se nalazio u dvorištu privatne kuće gde je trebalo da obave inspekciju.

Jedna od njih, socijalna radnica Pavlinka Volkanoska, rekla je agenciji MIA da je pas nekoliko puta pokušao da je ujede, zbog čega je potražila medicinsku pomoć i prijavila slučaj policiji.

Volkanoska objašnjava da su pre posete ona i njena koleginica pozvale stanare da obezbede psa, pošto je nedelju dana ranije ujeo stariju ženu.

Prema njenom svedočenju, kada su stigli u kuću, pas je neprestano lajao u dvorištu, a zatim se oslobodio i počeo da hoda prema njima. Vlasnica je prvobitno bila na terasi, a pas je uhvaćen tek nakon što je izašla u dvorište. Situacija je trajala oko deset minuta.

Ona ističe da je incident u zapisniku opisan kao žalba da ju je uplašio vezani pas u dvorištu. Smatra da takav opis ne odražava u potpunosti okolnosti i zahteva da se slučaj pravilno dokumentuje, uzimajući u obzir svedočenje njenog kolege.

Volkanoska je odmah nakon incidenta potražila medicinsku pomoć u Službi hitne medicinske pomoći. U lekarskom izveštaju se navodi da je došla na pregled zbog napada psa dok je obavljala službene poslove kao zaposlena u Centru za socijalni rad. Žalila se na anksioznost i strah.

Volkanoska ističe da joj cilj nije da javno izdvaja privatne pojedince, već da ukaže na potrebu veće zaštite zaposlenih koji obavljaju terenske radove, kao i odgovorne zaštite domaćih životinja.