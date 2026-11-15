Slušaj vest

Više od 1.000 krava nekontrolisano se kreće opštinom Kriva Palanka na severoistoku Severne Makedonije, a nalaze se i u centru grada. Gradonačelnik Saško Mitovski od Vlade traži da hitno proglasi 30-dnevno vanredno stanje.

Mitovski je zahtev obrazložio na konferenciji za medije. Zahtev proizlazi iz zaključaka Opštinskog kriznog štaba koji je ocenio da nadležne institucije nemaju dovoljno kapaciteta da same reše problem ovog obima. Konferenciji su prisustvovali i brojni građani, među njima i oni kojima je stoka već napravila štetu.

Prema podacima kriznog štaba, stoka uništava poljoprivredne zasade, oštećuje privatnu imovinu i javne površine, a ugrožava i saobraćaj.

Opština traži dodatne stručne, logističke, operativne i finansijske resurse, specijalizovana vozila i prostor za smeštaj životinja. Traži i operativni plan s aktivnostima po danima, preciznim zaduženjima i utvrđenom odgovornošću. Plan bi trebao obuhvatiti organizirano hvatanje, siguran prijevoz i zbrinjavanje stoke i mere koje bi spriječile da se problem ponovi.

Meštani okolnih sela kazali su za portal MKD.mk da štetu trpe godinama. Jedan od njih tvrdi da su mu krave prošle godine uništile više od 20 tona kupusa, a štetu procenjuje na više od 15.000 eura (oko 29.300 KM).

Opština je još 3. novembra najavila jedinstveni registar prijavljenih šteta. On bi trebao poslužiti za zajedničku tužbu oštećenih građana za naknadu štete.