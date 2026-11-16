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Četiri medveda odlučila su da se počaste medom iz podnožja Pelistera, a kamere postavljene u pčelinjaku Naca Jovčevskog u selu Dihovo kod Bitolja u Severnoj Makedoniji zabeležile su njihov dolazak među košnice. Ipak, iza njihove gozbe ostala je velika šteta - uništeno je više pčelinjih društava, piše Telma.com.mk.

Pčelari upozoravaju da im, pored klimatskih promena i sve manjih prinosa, dodatni problem predstavljaju medvedi sa Pelistera, koji se često spuštaju do pčelinjaka u selima u podnožju planine i uništavaju košnice. To je još jedan ozbiljan izazov za male proizvođače, čija proizvodnja u velikoj meri zavisi od prirodnih uslova.

"Potraga za hranom ponovo je spustila medvede u sela podno Pelistera. Na ovom nesvakidašnjem snimku možete videti kako čak četiri medveda ulaze u jedan od naših pčelinjaka i pričinjavaju ogromnu štetu, uništavajući veliki broj pčelinjih društava. Iza svakog pčelinjeg društva stoje godine rada, ljubavi i bezrezervne posvećenosti. Za nas ovo nisu samo brojke i izgubljena oprema, već uništeni trud i briga", rekao je Jovčevski.