"BIO JE U KOLIMA, UGLEDAO ME I POVIKAO...": Ova žena je videla frizera iz Velesa NEPOSREDNO PRE UBISTVA! Otkrila šta joj je rekao

Veles se oprašta od Pančea Žežovskog, koji je brutalno ubijen krajem novembra, nakon što je otet iz svog doma i odveden u selo Rudnik gde je likvidiran i zakopan.

Četiri osobe, koji se sumnjiče i za otmicu i ubistvo male Vanje Gorčevske (14) iz Skoplja, su 22. novembra oteli Žežovskog iz njegovog doma, pretukli ga, vezali, strpali u kola i odveli na lokaciju udaljeno oko 30 minuta vožnje od njegove kuće.

Tamo je ubijen iz vatrenog oružja i bačen u rupu duboku tri metra, a njegovo telo pronađeno je tek 3. decembra.

Meštani Velesa šokirani su jezivim zločinima koja su se dogodila u njihovoj zemlji u razmaku od pet dana. Žežovskog su svi znali kao dobrog i mirnog čoveka, koji je nekada bio ugledni frizer u tom mestu. Rekli su da je Panče u jednom trenutku frizeraj "batalio" i da je "ušao u politiku". Ipak, svi ga pamte kao dobrog čoveka.

"Bio je divan, super. Išla sam kod njega da mi pravi frizure, uvek fin", pričale su žene u centru Velesa.

Jedna od njih videla je nesrećnog Panča dva dana pre nego što je otet i ubijen. Kako je rekla, sreli su se dok je ona pešačila ka svom vinogradu, koji se nalazi nedaleko od njegove kuće.

"Prolazio je kolima, sa drugom. Video me i povikao: 'Ako hoćeš, ja ću te povesti do gore'. Rekao je da ide da završi nešto u gradu, pa u povratku, ako ja ne stignem do gore, da će da me poveze", prisetila se Pančeova poznanica.

Ona i dalje ne veruje šta se sa Pančeom dogodilo.

"Bio je mnogo fin čovek. Frizer... Išla sam kod njega pre mnogo godina, da mi radi trajnu... Šta mu se dogodilo, ne mogu da verujem", govori ona.

Podsetimo, vozilo Žeževskog je iskorišćeno za otmicu male Vanje u Skoplju. Ona je nestala 27. novembra kada je oko 7.20 časova ujutru krenula u školu. Dete su zgrabili u ulazu zgrade, vezali joj ruke i noge, ugurali je u vreću za spavanje, a potom u "citroen" i otišli u selo Brazde nadomak Skoplja. Tamo je devojčica takođe ubijena iz vatrenog oružja oko 10 časova, a potom su je upice zakopale.

Njeno telo pronađeno je istog dana kada i telo Žežovskog.

Panče je sahranjen juče u svom Velesu.

