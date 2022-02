UDOVIČIĆ O UTISCIMA IZ PEKINGA SA ZOI: Odnos predsednika Vučića i Si Đinpinga je više nego prijateljski

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić prisustvovao je ceremoniji svečanog otvaranja XXIII Zimskih olimpijskih igara koje se održavaju u Pjongčangu, u Republici Koreji od 9. do 25. februara. Na prijemu pre svečane ceremonije otvaranja, nakon srdačne dobrodošlice ministra kulture, sporta i turizma Republike Koreje, Do Jong Hvana, ministar Udovičić je imao niz susreta sa kolegama iz celog sveta – resornim ministrima Francuske, Slovenije, Hrvatske, Gruzije, Italije, Kanade, Grčke i mnogim drugima.

Kako je Udovičić otkrio, bilo je izuzetno hladno, ali je utisak koji je poneo sa otvaranja fenomenalan. On se osvrnuo i na njegovo gostovanje na Letnjim olimpijskim igrama davne 2008. godine, kada je i učestvovao kao igrač vaterpola.

- Drugačiji je osećaj kada ste igrač, i ne možete sve da vidite. Pola stvari ne vidite, a sada je bilo drugačije - dodao je Udovičić.

Ministar je napomenuo da je Kina ovog puta prevazišla sebe i uradila fenomenalan posao. Kako je dodao, svetu su pokazali da su majstori u organizaciji.

- Iznenadila me poruka kroz otvaranje, jer su olimpijski plamen zapalila dvojica aktivnih sportista, što inače nije slučaj. Obično su to proslavljeni sportisti koji su nosioci mnogih i brojnih medalja. Oni su na ovaj način poslali važnu poruku, a to je da računaju na sadašnjost i da računaju na mlade ljude - rekao je on.

Ministar je otkrio da su za 24 sata, koliko su proveli tamo, tri puta morali da se testiraju.

- Rigorozni su, oni svaku delegaciju izoluju, i rade se PCR testovi. Stiče se utisak da je cilj da se igre održe, iako je Kina napravila korak više pa dozvolila da imaju publiku, doduše samo iz Kine. Dakle, stiče se utisak da je sve organizovano da se dogodi, a ne da se ostvare vrhunski rezultati sportista - priča Udovičić prisećajući se posete Kini.

Udovičić je naveo da je važno i to, što je Srbija imala priliku da razgovara sa ostalim delegacijama, čime su ostvareni odlični rezultati i dogovori vezani za budućnost.

- Neverovatan je odnos dvojice predsednika, sve to za Srbiju mnogo znači - napomenuo je Udovičić.

- Kina je nekoliko puta slala sportiste kod nas, na dve nedelje, i više, što govori da smo važni strateški partneri - navodi Udovičić, dodajući da je dogovorena još jedna razmena u vidu vaterpolo trenera.

Udovičić se dotakao i rvanja, gde će, kako je ministar naveo, brojni kineski sportisti boraviti u Srbiji i takmičiti se.

- Naši borci i strelci će dobiti najbolji trening centar, i tu će i sportisti iz Kine upravo i boraviti - naveo je ministar.

Ministar je naveo da je Srbija imala samo dva takmičara na igrama, kako zbog korone, zdravstvenih problema pojedinih igrača, ali i cele situacije u svetu.

Udovičić se osvrnuo i na prethodne godine, rekavši da ulaganje u zimske sportove mora da bude još bolje, kao što je to urađeno sa drugim sportovima.

- To će nam biti cilj u narednom periodu - priča Udovičić.

(Kurir/pink.rs)