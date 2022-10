Gradonačelnik Bakić primio reprezentativce i takmičare subotičkog Karate kluba „Spartak-Enpi“

Povodom uspešnog nastupa reprezentacije Srbije i Karate kluba „Spartak-Enpi“ na tek minulom Svetskom prvenstvu u karateu za sve uzraste u okviru Svetske Šotokan karate-do organizacije Ujedinjenih nacija, održanom u Karlovim Varima, u Češkoj, od 30. septembra do 2. oktobra, gradonačelnik Subotice Stevan Bakić sastao se danas sa subotičkim karatistima i reprezentativcima Srbije, učesnicima ovog prvenstva i osvajačima medalja, njihovim trenerima i članovima Uprave KK „Spartak-Enpi“.

Obraćajući se medijima nakon prijema u Plavoj sali Gradske kuće, gradonačelnik Bakić je naveo da je na Svetskom prvenstvu u Karlovim Varima nastupilo više od 2.000 takmičara iz 29 država sveta, da je reprezentacija Srbije u generalnom plasmanu zauzela peto mesto i da je boje reprezentacije branilo sto trideset i troje takmičara, od kojih je njih dvadeset i troje iz Karate kluba „Spartak-Enpi“.

„Karatisti ’Spartak-Enpija’ osvojili su 13 medalja – dve zlatne, pet srebrnih i šest bronzanih. Čestitam takmičarima, njihovim trenerima i rukovodstvu Kluba na izvanrednom rezultatu izborenom na jednoj takvoj međunarodnoj sportskoj manifestaciji u karateu. Još jednom se pokazalo pravilo da su sportisti Subotice njeni najbolji ambasadori. Hvala vam na ovom uspehu kojim ste podigli ugled ovoga grada i države Srbije. Želim vam da i ubuduće postižete izvanredne rezultate na svim takmičenjima, kako na domaćim, tako i na međunarodnim, a lokalna samouprava će vam davati maksimalan vetar u leđa da to i ostvarite“, naglasio je gradonačelnik Bakić.

Glavni trener u KK „Spartak-Enpi“, Milorad Ćopić, rekao je kako se taj klub već 25 godina bori na svim borilištima širom sveta, da je u proteklom periodu imao velike uspehe, ali da je rezultat ostvaren na Svetskom prvenstvu u Češkoj kruna njihovog rada.

„Taj uspeh bi, verovatno, izostao da nije bilo razumevanja i podrške gradonačelnika Stevana Bakića koji je prepoznao taj naš rad i kvalitet. Ove godine smo imali pomoć kakvu do sada nikada nismo imali. Nadam se da smo svojim rezultatima to opravdali i da ćemo to još više opravdati u narednom periodu. Mi smo već počeli pripreme za naredna velika takmičenja, sledeće godine nas čeka Prvenstvo Evrope u Italiji, a u Subotici ćemo, 23. godinu zaredom, organizovati Super Enpi kup“, istakao je Milorad Ćopić, i dodao da je i pored toliko osvojenih medalja ostao žal za zlatnim odličjem u konkurenciji seniora koje je u finalnom meču imao priliku da osvoji Dimitrije Anđelović.

Mladi Dimitrije Anđelović je, između ostalog, kazao da je takmičenje bilo zahtevno, a mečevi vrlo teški, da je ponosan na svoj uspeh i pored toga što mu je u finalnom meču za četiri sekunde izmaklo zlato i da mu se jako sviđa kako su se reprezentativci Srbije i takmičari „Spartak Enpija“ junački poneli u pobedi, ali i u porazu.

Pionirka Anastasija Bobić, koja je u takmičarskoj disciplini kate pojedinačno osvojila zlatnu medalju, rekla je kako je takmičenje bilo iscrpljujuće, a Karlove Vari prelepe, da je osvajanje zlata proslavila sa mamom i drugaricama sa kojima je bila u sobi i da su sve bile jako srećne.

