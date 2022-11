Najbolje Online Kladionice u Srbiji

Sportske kladionice u Srbiji

Online klađenje je veoma popularna zanimacija posvuda u svetu. Online kladionice u Srbiji nisu izuzetak, tako da trenutno na tržištu postoje mnogi kvalitetni domaći brendovi koji mogu zadovoljiti vaše potrebe kada je reč o klađenju. Pojavom online kladionica u Srbiji, sportsko klađenje je postalo mnogo pristupačnije, donoseći atraktivne bonuse i mnoge druge pogodnosti igračima. Sve što je potrebno jeste par klikova i možete da uživate u vašem omiljenom hobiju, štedeći vreme putovanja do lokalne sportske kladionice, kao i čekanja u redu. Iz tog razloga smo odabrali najbolje kladionice u Srbiji koje će upravo ispoštovati potrebe igrača.

Lista najboljih online kladionica u Srbiji

Ukusi se razlikuju, ali ono što je važno jeste da smo pronašli i uvrstili sve kriterijume koji bi mogli biti presudni za odabir najboljih online kladionica.

1. Mozzart – Najbolja online kladionica

Mozzart ima fantastičnu ponudu, a upravo to je i razlog zašto smo je izabrali kao najbolju kladionicu. Možete da se kladite na najveće, a i manje poznate sportske događaje. Ukoliko odlučite da se kladite na Mozzartbet, računajte i na solidan odabir sportova koji uključuje i e-sportove. Vrlo često imaju jače kvote od konkurencije kada su u pitanju popularni mečevi. Tako da ono što možemo potvrditi jeste da se radi o izuzetno kvalitetnoj online kladionici. Možete da se registrujete vrlo lako i to uz samo par klikova.

Mozzart – Pregled

Rejting kladionice 5/5 Valute RSD Jezici Srpski, engleski Min. depozit 200 RSD poslovnice, 500 RSD platne kartice Min. iznos opklade 20 RSD Min. isplata 500 RSD Trajanje isplate Do 3 dana Aplikacije Da, za Android i iOS Metode plaćanja Bankovni transferi, platne kartice (Visa, Mastercard), iPay Podrška 08-24h, telefon, viber, email i chat Licenca Rešenje Ministarstva finansija Republike Srbije br. 000-424-00-00042/2013 Izbor sportova 10+ Prenos uživo Da Klađenje uživo Da Godina osnivanja kladionice 2001 Uslovi korištenja 18+ godina starosti Acca insurance Ne Virtualno klađenje Da Bet Builder Da, ali ne na sve sportove Cash Out Da

Bonusi

Super Multi Bonus - sa kvotom 1,35 i većom, kao i sa većim brojem parova određuje se bonus do čak 75%

Happy Monday Bonus - sretnim dobitnicima dodeljuju se specijalni bonus svakog ponedeljka

Het Trik Bonus - bonus 50% na prvi depozit, 100% na drugi i 200% na treći depozit.

Top Minut - reč je o klađenju uživo kada se kvote povećaju u 30., 50., 60., i 75. minuti.

Naplati promašaj - ako od 4 meča promašite 1, ulog će biti vraćen ili će biti zarada u zavisnosti od koeficijenta

Prednosti

Bogata selekcija tržišta

Veliki broj sportova

Atraktivni bonusi

Aplikacije za Windows, Android i iOS

Mane

Podrška korisnicima iz Srbije nije dostupna 24/7

Ograničene metode plaćanja

2. Maxbet – Najbolja kladionica za uživo klađenje

Maxbet je operater sa dugogodišnjim iskustvom i spada među najbolje kladionice u Srbiji. Sa sigurnošću možemo reći da imaju najbolju ponudu kada je u pitanju klađenje uživo. Najpopularniji sportovi, ali i mnogi drugi kao što su virtuelni mogu se naći u njihovoj ponudi. Vrste opklada po meču su na zavidnom nivou i nema sumnje da će kladioničari iz Srbije ceniti izbor ove online sportske kladionice.

Maxbet – Pregled Rejting kladionice 5/5 Valute RSD Jezici Srpski, engleski Min. depozit 20 RSD Min. iznos opklade 20/1,000,000 RSD Min. isplata 500 RSD Trajanje isplate Do 40,000 RSD se vrše odmah, preko ovog iznosa do 24h Aplikacije Da, za Android i iOS Metode plaćanja Bankkovni transferi, platne kartice (Mastercard, Visa i Maestro), na Payspot i Alta Pay lokacijama, na MaxBet lokaciji. Podrška 24/7 email, telefon i live chat Licenca Rešenje izdato od strane Ministarstva finansija br. 000-424-00-00317/2015 Izbor sportova 10+ Prenos uživo Da Klađenje uživo Da Godina osnivanja kladionice 2008 Uslovi korištenja 18+ godina starosti Acca insurance Ne Virtualno klađenje Da Bet Builder Da, za klađenje uživo Cash Out Da

Bonusi

Besplatna opklada bonus 100% + 100 besplatnih spinova

Bonus na Live od 2% do 200% u zavisnosti od broja događaja, sa minimalnom kvotom 1,35 po događaju na tiketu

Prednosti

Atraktivni bonusi dobrodošlice i promocije

Vrlo dobre kvote

Sjajan odabir za klađenje uživo

Podrška dostupna 24h dnevno

Mane

Dizajn sajta nije na nivou modernijih kladionica

3. Efbet – Najbolja kladionica za mobilno klađenje

Ova online kladionica je postala poprilično popularna za kratko vreme postojanja. Efbet je brend koji nudi raznovrstan sadržaj sa velikim brojem sportova i tržišta. Sajt je lep i lako se koristi, a ukoliko imate pitanja, možete da kontaktirate njihovu podršku i brzo dobijete odgovore. Što se tiče mobilnih aplikacija, dostupne su za Android i iOS, i pružaju fantastično iskustvo za mobilno klađenje.

Efbet – Pregled Rejting kladionice 4,7/5 Valute RSD Jezici Srpski, engleski Min. depozit 200 RSD (iPay-a), 500 RSD za ostale metode Min. iznos opklade 10 RSD Min. isplata 1,000 RSD Trajanje isplate Do 3 dana Aplikacije Da, za Android i za iOS Metode plaćanja Bankovni transferi, platne kartice, iPay Podrška 09-24h, email-a, telefon i live chat Licenca Rešenje izdato od strane Ministarstva finansija 000-424-01-00157/2019 Izbor sportova 20+ Prenos uživo Da Klađenje uživo Da Godina osnivanja kladionice 2018 Uslovi korištenja 18+ godina starosti Acca insurance Ne Virtualno klađenje Da Bet Builder Ne Cash Out Da

Bonusi

Bonus dobrodošlice 100% na prvi depozit do 20,000 RSD

Cash Back Bonus

Ako se ispune određeni uslovi na online kladionici možete računati i na Reload Bonus

Prednosti

Odlična ponuda prenosa uživo

Lako za upotrebu

Solidan izbor sportova i vrsta tržišta

Mane

Manjak bonusa i promocija

4. Circus – Kladionica sa najboljima bonusima

Circusbet je jedna od kladionica koje su poznate po svom brendu i reputaciji, kao i izvrsnoj ponudi. Što se tiče njihove najveće prednosti, raznovrsne opcije bonusa su svakako u samom vrhu. Kada su u pitanju vrste opklada, tu postoje određeni nedostaci. Međutim, u odnosu na tržišta, izbor sportova za klađenje svakako je impresivan. Online klađenje i prenos uživo su još jedna pozitivna strana koja će sigurno oduševiti mnoge kladioničare. Što se tiče mobilnog sportskog klađenja, aplikacija je efikasna i visoke kvalitete.

Circus – Pregled Rejting kladionice 4,3/5 Valute RSD Jezici Srpski, engleski Min. depozit 200 RSD Min. iznos opklade 20 RSD Min. isplata/Max.isplata 1,000/1,000,000 RSD Trajanje isplate 1-3 dana Aplikacije Da, za Android Metode plaćanja Bankovni transferi, platne kartice (VISA, MasterCard i Maestro) Podrška 08-24h, live chat, email, telefon Licenca Rešenje Ministarstva finansija Republike Srbije br. 000-424-00-00338/2016 Izbor sportova 20+ Prenos uživo Da Klađenje uživo Da Godina osnivanja kladionice 2011 Uslovi korištenja 18+ godina starosti Acca insurance Ne Virtualno klađenje Da Bet Builder Ne Cash Out Da

Bonusi

100% od iznosa na prvi depozit (Matched bonus)

Besplatna opklada za prva 3 bonusa (do 22,500 RSD)

Super kvote - bonus dobrodošlice povećanih kvota

MegaBet - povećane kvote na 3 meča sa minimalnom kvotom od 1,60

Prednosti

Veliki broj sportova

Raznovrsna ponuda bonusa i promocija

Dobre vrednosti kvota

Mane

Podrška nije dostupna 24/7

Ograničeni načini uplate i isplate

5. Meridianbet – Kladionica sa najboljim metodama za plaćanje

Za ovu kladionicu se može reći da već dugo vremena postoji na tržištu, a za to vreme popularnost ove kladionice se popela na visok stepen i to u celoj regiji. Sa privlačnim i pristupačnim dizajnom stranice nije teško saznati kako da dođete do svega što vam je neophodno.

Meridianbet – Pregled Rejting kladionice 4,3/5 Valute RSD Jezici Srpski, engleski Min. depozit 100 RSD Min. iznos opklade 20 RSD Min. isplata 10 RSD Skrill i u kladionici, 500 RSD za bankovne transakcije Trajanje isplate Do 24h Aplikacije Da, za Android i iOS Metode plaćanja Bankovni transferi, platne kartice, iPay, Skrill, mCash Podrška 09-23h, live chat, telefon, viber, WhatsApp, Telegram, Line i Signal Licenca Na spisku Uprave za igare na sreću pri Ministarstvu finansija rešenje br. 000-424-00-00039/2013 Izbor sportova 20+ Prenos uživo Da Klađenje uživo Da Godina osnivanja kladionice 2008 Uslovi korištenja 18+ godina starosti Acca insurance Ne Virtualno klađenje Da Bet Builder Da Cash Out Da

Bonusi

Bonus dobrodošlice 100% na prvi depozit

Bonus na promašaj

Cash Back

Prednosti

Najveći izbor platnih metoda

Dobra ponuda bonusa i promocija

Odlična selekcija tržišta

Mane

Nedovoljno utakmica sa prenosom uživo

Podrška učesnicima nije dostupna 24/7

6. Oktagonbet – Najbolja kladionica po kvotama

Oktagonbet je jedna od retkih kladionica koja igračima ne nudi bonus dobrodošlice i prenosa uživo. Imaju malo drugačiji pristup i te svoje minuse nadoknađuje poznato visokim kvotama i atraktivnom ponudom.

Oktagonbet – Pregled Rejting 4,2/5 Valute RSD Jezici Srpski, engleski Min. depozit Platnim karticama 500 RSD, na blagajni 100 RSD Min. iznos opklade 20 RSD Min. isplata 1,000 RSD platne kartice, 500 RSD na blagajni Trajanje isplate Do nekoliko sati Aplikacije Da, za Android Metode plaćanja Bankovni transfer, platne kartice (Visa, Mastercard, Maestro, Dina), iPay Podrška Email, live chat, i viber Licenca Rešenje Ministarstva finansija Republike Srbije br. 424-01-00022/2020-02 Izbor sportova 10+ Prenos uživo Ne Klađenje uživo Da Godina osnivanja kladionice 2007 Uslovi korištenja 18+ godina starosti Acca insurance Ne Virtualno klađenje Da Bet Builder Da Cash Out Da

Bonusi

Bonus 308%

Prednosti

Dobra selekcija sportova i tržišta

Dobre kvote

Jednostavan sajt za korištenje

Mane

Nema bonusa dobrodošlice

Nema iOS aplikacije

Nema Live Stream-a.

7. Balkanbet – Najbolja kladionica za klađenje na fudbal

Da li ste u potrazi za kladionicom sa odličnom ponudom kada se radi o fudbalu? A vrlo vam je bitno da se govori o pouzdanoj kladionici sa dugogodišnjim iskustvom? Naša preporuka je Balkanbet. S obzirom na njihovu široku ponudu, sigurni smo da će ispuniti vaše kriterijume.

Balkanbet – Pregled Rejting kladionice 4,2/5 Valute RSD Jezici Srpski Min. depozit 200 RSD na blagajni, 500 RSD platnim karticama Min. iznos opklade 20 RSD Min. isplata 200 RSD Trajanje isplate Do 3 dana Aplikacije Da, za Android i iOS Metode plaćanja Bankovni transferi, platne kartice (Visa, Maestro, Mastercard), na uplatničkom mestu, mobilno bankarstvo (IPS Skeniraj) Podrška 08-24h, live chat, telefon, email, viber, WhatsApp Licenca Na spisku Uprave za igre na sreću, organa uprave Ministarstva finansija Izbor sportova 5+ Prenos uživo Da Klađenje uživo Da Godina osnivanja kladionice 2000 Uslovi korištenja 18+ godina starosti Acca insurance Ne Virtualno klađenje Da Bet Builder Da Cash Out Da

Bonusi

Bonusi dobrodošlice

Cash Back

Prednosti

Efikasna korisnička podrška

Aplikacija za Android i iOS

Mane

Manji izbor sportova

8. Greatodds – Kladionica sa najboljim specijalnim karakteristikama

Ovo je relativno nova kladionica i uprkos tome, već se svrstava među najbolje kladionice u Srbiji. Prate svetske trendove, tako da na njihovom sajtu možete da uživate u najmodernijim specijalnim karakteristikama. Da se registrujete u Greatodds kladionici vrlo je jednostavno i nakon brze aktivacije vašeg naloga i preuzimanja bonusa dobrodošlice, moći ćete da se kladite.

Greatodds – Pregled Rejting kladionice 4,1/5 Valute RSD Jezici Srpski Min. depozit 20 RSD Min. iznos opklade 20 RSD Min. isplata 10 RSD Trajanje isplate Od nekoliko sati do 5 dana Aplikacije Da, za Android i iOS Metode plaćanja Bankovni transferi, platne kartice (Visa, Mastercard i Maestro), iPay, Paysafecard Podrška Live chat i email Licenca Rešenje Ministarstva finansija Republike Srbije br. 424-01-00031/2021-02 Izbor sportova 20+ Prenos uživo Ne Klađenje uživo Da Godina osnivanja kladionice 2019 Uslovi korištenja 18+ godina starosti Acca insurance Da Virtualno klađenje Da Bet Builder Da Cash Out Da

Bonusi

Bonus dobrodošlice 100% na depozit

Go Boost Bonus - bonus na broj parova na tiketu

Prednosti

Bet Builder i Cash Out

Solidni bonusi i promocije

Mane

Nema sportskog klađenja uživo

Slabija podrška učesnicima

9. Betole – Najbolja nova kladionica

Uprkos tome što su novi na tržištu, online klađenje u ovoj kladionici biće pravi užitak. Da bi se registrovali na ovaj sajt, proces je izuzetno brz. Razlog za to je moderan izgled sajta gde vam je sve olakšano. Sigurni smo da će igrači uživati u njihovoj širokoj ponudi koja uključuje i solidne kvote.

Betole- Pregled Rejting kladionice 4.1/5 Valute RSD Jezici Srpski, engleski, albanski i turski Min. depozit 500 RSD Min. iznos opklade 20 RSD Min. isplata 500 RSD Trajanje isplate Do 3 dana Aplikacije Da, za Android Metode plaćanja Bankovni transferi, platne kartice (Visa, Mastercard, Maestro), Skrill, iPay, mCash, na AltaPay lokacijama Podrška Email, Live chat, viber, WhatsApp Licenca Rešenje Ministarstva finansija br. 424-01-00015/2020-02 Izbor sportova 10+ Prenos uživo Ne Klađenje uživo Da Godina osnivanja kladionice 2019 Uslovi korištenja 18+ godina Acca insurance Ne Virtualno klađenje Da Bet Builder Da Cash Out Da

Bonusi

Besplatne opklade

Bonus do 350%

Prednosti

Dobre kvote za klađenje

Privlačni Bonusi

Mane

Nema prenosa uživo

Nema iOS aplikacije

10. Topbet – Kladionica sa najboljom reputacijom

Iako je skoro osnovana, uspesi ove online kladionice nisu za zanemariti. Samo kada odete na sajt, možete zaključiti da se radi o praktičnoj, profesionalnoj i lepo dizajniranoj stranici online kladionice. Imaju jako dobru reputaciju, tako da ako želite se kladiti na pouzdanom sajtu, naša preporuka je Topbet. Više detalja o njima donosimo u tabeli ispod.

Topbet – Pregled Rejting kladionice 4/5 Valute RSD Jezici Srpski Min. depozit 500 RSD Min. iznos opklade 20 RSD Min. isplata 500 RSD Trajanje isplate Do 3 dana Aplikacije Da, za Android Metode plaćanja Bankovni transferi, platne kartice (Visa, Mastercard, Maestro) Podrška Email, viber, WhatsApp Licenca Na spisku priređivača igara na sreću Ministarstva finansija Republike Srbije Izbor sportova 10+ Prenos uživo Da Klađenje uživo Da Godina osnivanja kladionice 2019 Uslovi korištenja 18+ godina starosti Acca insurance Ne Virtualno klađenje Da Bet Builder Ne Cash Out Da

Bonusi

Bezdepozitni Bonus dobrodošlice

Bonus do 600%

Bonus 3x200 RSD i 100% za klađenje uživo

Extra i Top Cash Back

Prednosti

Dobra ponuda bonusa

Jednostavan sajt za korištenje

Dobar izbor za klađenje uživo

Mane

Nema prenosa uživo

Nema Bet Builder-a

Aplikacija samo za Android

Najbolje kladionice Srbije – Pregled 🏆 Najbolja online kladionica Mozzart 🆕 Najbolja nova kladionica Betole 📡 Najbolja kladionica za uživo klađenje Maxbet 📱 Najbolja kladionica za mobilno klađenje Efbet ⚖️ Najbolja kladionica po kvotama Oktagonbet 🎁 Kladionica sa najboljim bonusima Circus 🧩 Kladionica sa najboljim specijalnim karakteristikama Greatodds ⚽ Najbolja kladionica za klađenje na fudbal Balkanbet 💰 Kladionica sa najboljim metodama plaćanja Meridianbet 🤝 Kladionica sa najboljom reputacijom Topbet

Kako smo odabrali najbolje kladionice u Srbiji?

Prilikom odabira sajtova za našu listu, postavili smo niz pitanja koja su ključna za odabir samo onih najboljih online kladionica.

Da li kladionica poseduje validnu licencu?

Ovo je prvo pitanje na koje smo odgovorili. Sportsko klađenje u Srbiji pre svega zahteva proverenu licencu. Pobrinuli smo se da uvrstimo samo one sportske kladionice koje su licencirane od strane nadležnog tela na teritoriji Republike Srbije.

Sportska kladionica koja koristi mobilne aplikacije

Ovo je jedan od najzastupljenijih načina da se kladite na online kladionicama u Srbiji i obuhvata većinski procenat online opklada. Kao takav, spada u vrlo bitan kriterijum za odabir najboljih operatera. Korisnici cene olakšani pristup, omogućen putem mobilnih aplikacija, tako da gotovo sve sportske kladionice u Srbiji optimizuju usluge za mobilne uređaje. Sa online klađenjem uz olakšani pristup, kladioničarima će biti lako oceniti kvalitet aplikacije koja se procenjuje i zaključiti koje su to najbolje kladionice u Srbiji.

Bonusi i promocije

Bonusi su jako bitni za sve korisnike i neizostavan kriterijum za odabir najbolje kladionice u Srbiji. Kada je reč o vrstama, možemo navesti primamljive bonuse dobrodošlice za nove kladioničare, ali i razne promocije za stare korisnike. Tu su i bonusi za opklade putem mobilnih aplikacija, kao i posebno atraktivne ponude za sportsko klađenje poput besplatnih opklada, pojačanih kvota i mnogih drugih promocija. Kladionica koja nudi kvalitetan izbora bonusa sigurno će se naći u samom vrhu za igrače.

Kvote i margine

Iako mnogi igrači iz Srbije daju prednost bonusima koji su veoma privlačni, ali i na obim ponude, ne treba zaboraviti na kvote i margine. One su izuzetno važne, a iskusni kladioničari će brzo primetiti razliku i zaključiti koje su kladionice koje nude niže margine, a prihvatljive kvote. Margina predstavlja prednost koju kladionice imaju nad igračem. Negde su one veće, negde manje, ali upravo one osiguravaju profit kladionica. S druge strane, kvote su procena verovatnosti određenog ishoda i količina novca koji možete osvojiti za tu opkladu.

Metode uplata i isplata novca u kladionicama u Srbiji

Ono što sportsko klađenje online takođe čini privlačnim su i različite opcije uplata i isplata. Bankovni transferi i platne kartice su najčešća platna sredstva, a popularni su i elektronski novčanici.

Bankovini transferi - Ovo je pouzdana i direktna metoda uplate i isplate. Potrebno je da odaberete ovaj način i nakon toga popunite vaše podatke. Sa mobilnim bankarstvom možete skenirati QR kod i skratiti ovaj proces.

- Ovo je pouzdana i direktna metoda uplate i isplate. Potrebno je da odaberete ovaj način i nakon toga popunite vaše podatke. Sa mobilnim bankarstvom možete skenirati QR kod i skratiti ovaj proces. iPay - Mnoge sportske kladionice u Srbiji imaju iPay među platnim metodama.

- Mnoge sportske kladionice u Srbiji imaju iPay među platnim metodama. Skrill - Ova metoda je vrlo popularna, ali bez obzira na popularnost i kvalitet usluga, samo par domaćih kladionica koristi ovu platnu metodu. Skrill omogućava brze i sigurne transakcije tako da je iznenađujuće koliko malo je zastupljena ova metoda kada su u pitanju kladionice u Srbiji.

- Ova metoda je vrlo popularna, ali bez obzira na popularnost i kvalitet usluga, samo par domaćih kladionica koristi ovu platnu metodu. Skrill omogućava brze i sigurne transakcije tako da je iznenađujuće koliko malo je zastupljena ova metoda kada su u pitanju kladionice u Srbiji. Platne kartice - I debitne i kreditne kartice su dostupne kao platno sredstvo za sportske kladionice u Srbiji. Najzastupljenije su Visa, Maestro i Mastercard. Kada se govori o transferima uplate, one su brze u većini slučajeva.

- I debitne i kreditne kartice su dostupne kao platno sredstvo za sportske kladionice u Srbiji. Najzastupljenije su Visa, Maestro i Mastercard. Kada se govori o transferima uplate, one su brze u većini slučajeva. mCash - Metoda koja je omogućena samo korisnicima Telenor banke u Srbiji. Funkcioniše pomoću mobilne aplikacije Telenor banke, a mogu se vršiti uplate, isplate i provere stanja računa. Imajući u vidu da je opcija poprilično nova, brojne su kladionice koje još uvek nisu uvrstile ovu platnu metodu.

- Metoda koja je omogućena samo korisnicima Telenor banke u Srbiji. Funkcioniše pomoću mobilne aplikacije Telenor banke, a mogu se vršiti uplate, isplate i provere stanja računa. Imajući u vidu da je opcija poprilično nova, brojne su kladionice koje još uvek nisu uvrstile ovu platnu metodu. Paysafecard - vrsta prepaid metode online koja se bazira na vaučerima, a nezavisna od tekućeg računa i platnih kartica.

Uživo klađenje

Sportske kladionice uživo su veliki plus za mnoge kladioničare. Naročito ako podrazumeva veliki izbor sportova. Najpopularnija takmičenja u kombinaciji prenosa online je samo dodatna pogodnost koja će sigurno više oduševiti mlađe generacije igrača.

Podrška korisnicima

Brzi odgovori na upite i primedbe su svakako jedan od važnijih faktora u odabiru najboljih sajtova. Ukoliko sportske kladionice imaju korisničku podršku 24/7, to je sigurno veliki plus u ukupnoj oceni svake kladionice. Sa više kontaktnih informacija za podršku korisnicima, kladionica samo dobija na kvaliteti.

VIP i programi lojalnosti koje imaju online kladionice

Vrlo je važno da ukoliko redovni članovi često troše novac, mogu i očekivati poziv za VIP članstvo te sportske kladionice. VIP članstvo bi trebalo da uključuje mnoge pogodnosti kao što su poboljšani uslovi za povlačenje novca, pozivnice za VIP događaje, personal menadžer računa, razni bonusi, te pokloni povodom rođendana i sl.

Jednostavna registracija i korištenje

Za neke korisnike, od velike važnosti je lakoća korištenja same online kladionice. Kada se desi da je potrebno mnogo vremena da se pronađu određene informacije, mnogi igrači neće imati dovoljno strpljenja, već će potražiti alternativu. Iz tog razloga smo dodali na listu ovaj kriterijum prilikom rangiranja svake sportske kladionice pojedinačno.

Kako znati da su online sportske kladionice dobre i pouzdane

Sportske kladionice koje su pouzdane i dobre moraju ispunjavati određenje kriterijume. Pre svega, potrebno je da imaju rešenje za obavljanje aktivnosti online sportskog klađenja, izdato od strane Ministarstva finansija Republike Srbije. U ostale bitne faktore za određivanje dobre kladionice ubrajamo: mogućnost više metoda uplate, veći izbor sportova, primamljive bonuse, niske margine, prihvatljive kvote, mogućnost mobilnog pristupa, lakoća korištenja sajta i brza podrška korisnicima.

Kako da otvorim korisnički račun u online kladionicama

U nastavku teksta navodimo kako se registrovati u online kladionici i ostale pojedinosti.

Korak 1. Izrada naloga

Kada pronađete stranicu kladionice po vašem odabiru, potrebno je da odete na „Registruj se“. Zatim popunite formular sa vašim ličnim podacima i potvrdite registraciju kako bi vam stigao aktivacioni link na mejl. Nakon klika na aktivacioni link, registracija je gotova.

Korak 2. Dokumenti koji se zahtevaju u online kladionicama

Kako bi online kladionica utvrdila vaš identitet, potrebno je da dostavite lični dokument koji će to i potvrditi. Možete očekivati da vam odmah prilikom registracije u online kladionici zahtevaju da dostavite skenirani lični dokument sa slikom u boji.

Korak 3. Vršenje depozita

Među najbitnim stavkama za ocenu sportske kladionice su svakako depozitne metode što uključuje limite prilikom depozita i podizanja novca.

Korak 4. Odabir sporta

Nakon što su napravljeni svi gore navedeni koraci, sledeći je da odaberete sport po želji. Ovaj deo je dosta jednostavan i sve što je potrebno jeste da kliknete na jedan od sportova koji se uvek nalaze na vidnom mestu na svakom sajtu.

Korak 5. Podizanje dobitaka

Za podizanje dobitaka su ključna dva faktora, a to su: metode isplata i vreme potrebno za isplate. Za kadionice u Srbiji, ova dva faktora variraju od kladionice do kladionice. Ali ono što je jasno jeste da nema drastičnih razlika.

FAQ – Česta pitanja

Da li je legalno klađenje online u Srbiji?

Da, legalno je.

Kako prepoznati pouzdanu kladionicu?

Za početak, kladionica mora da ima odobrenje za delatnost online klađenja, izdato od strane nadležnog tela u Srbiji. Ostale informacije potrebne da prepoznate pouzdanu online kladionicu smo već naveli gore.

Koja kladionica je najbolja?

Koja od online kladionica je najbolja nije lako pitanje, ali po našim kriterijumima, došli smo do zaključka da je to ipak Mozzart.

Da li sve kladionice u Srbiji nude bonus dobrodošlice?

Postoje izuzeci, ali skoro sve kladionice u Srbiji imaju bonuse dobrodošlice.

Koja vrsta sportskog klađenja je najsigurnija?

Ne možemo reći ni za jednu vrstu da je najsigurnija, ali mogu se pratiti određene smernice kako bi se ograničili gubici i optimizirale pobede. Više detalja u nastavku teksta.

Da li je obavezno platiti porez na dobitke u online kladionicama?

Kao i kladionice, tako i igrači su dužni platiti porez na svoje dobitke. Visina poreza zavisi od visine dobitka, ali i od vrste igara na sreću.

Kako izvršiti depozit u online kladionici?

Depozit se može izvršiti odmah nakon registracije i aktivacije računa na sajtu po vašem izboru. Proverite koje opcije uplate su dostupne na tom sajtu i odaberite koja vam odgovara. Obično se radi o bankovnim transakcijama, platnim karticama i e-novčanicima. Nakon toga možete izvršiti depozit.

Koji su najpopularniji sportovi među korisnicima za online kladionice?

Fudbal i košarka su najpopularniji sportovi u kladionicama u Srbiji.

Da li sportske kladionice nude uživo prenos utakmica?

Da, većina kladionica nudi prenos uživo. Neki sajtovi imaju izrazito dobru ponudu.

Koja je starosna dob dozvoljena za pristup online kladionicama?

Samo osobe koje imaju 18 godina i starije mogu se registrovati na online kladionicama. Kako bi to uradili, potrebno je da dostave skenirani identifikacioni dokument sa slikom i dokaz o prebivalištu.

Koji se popularni sportovi i takmičenja mogu naći u online kladionicama?

Izbor sportova u Srbiji je izuzetno raznovrstan, a ispod navodimo one najzastupljenije.

Fudbal

Ovo je najpopularniji sport na svetu i svaka kladionica se pobrine da ima ovaj sport u selekciji. Online kladionice Srbije nisu izuzetak, tako da uz mnoštvo liga i klubova, najčešće se kladi na pobednike i golove, ali i druge vrste opklada.

Košarka

U Srbiji je košarka veoma popularan sport i to sa najvećim procentom opklada na takmičenja poput NBA lige i Evrolige. Posebna pažnja se posvećuje takmičenjima gde nastupaju Crvena Zvezda i Partizan. Radi velikih mogućnosti tržišta, postoji veliki interes za klađenje u Srbiji na ovaj sport.

Tenis

Radi velikog uspeha jednog od najvećih tenisera današnjice, Novaka Đokovića, interes za tenis je veći nego ikad. Najpopularniji su veliki turniri poput ATP-a. Među vrste popularnih opklada pored pobednika možemo navesti pobednike setova, broj gemova i druge.

Odbojka

Možda radi popularnijih sportova odbojka nije toliko zastupljena, ali svakako ima svoje mesto kada je reč o velikom broj kladionica. Za to su zaslužni brojni uspesi i osvojene medalje u ovom sportu.

Rukomet

Bez obzira na to što ovaj sport nije među top sportovima za sportsko klađenje, mnoge kladionice Srbije pokrivaju jake lige, ali i manje da zadovolje potrebe svih zainteresovanih za ovaj sport.

Vaterpolo

U Srbiji je vaterpolo vrlo popularan i iz tog razloga mnoge sportske kladionice u ponudi imaju ovaj sport. Najčešće opklade su na pobednika utakmice, pobednika četvrtine i broj golova.

Moto sportovi

Uzbudljivi sportovi sa faktorom iznenađenja su još jedan izvor zabave za igrače. Takmičenja poput Formule 1 su bez sumnje jedinstvena prilika za odvažne kladioničare.

E - sportovi

Iako lista kladionica sa velikim izborom e-sportova da se kladite je kratka, itekako su prisutni i veliki užitak za mnoge kladioničare. Najveći interes vlada za Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends i DOTA 2.

Koje su najpopularnije vrste sportskih opklada?

Više vrsta tržišta, takmičenja i mečeva može biti presudno u odabiru kladionica. To su kvaliteti kojima raspolažu najbolje kladionice u Srbiji i upravo njih biraju korisnici. Kao primer, svrstali smo najpopularnija tržišta u fudbalu:

Klađenje na konačni rezultat meča

Tačan rezultat prvog poluvremena

Tačan rezultat

Više ili manje golova od granice

Klađenje na strelca

Pogađanje šampiona

Koje bonus opcije možemo naći u kladionicama u Srbiji?

Kako bi privukle što više korisnika, sve kladionice u Srbiji nude bonuse i druge vrste promocija. Iako se pojavljuju u mnogo različitih oblika, mi ćemo ovde navesti one koji su najčešći u online kladionicama u Srbiji.

Bonus za prvi depozit

To je bonus namenjen korisnicima koji po prvi put uplate depozit. Neke sportske kladionice praktikuju bonus čak i na drugi i treći depozit. Ova vrsta ponude je sjajna prilika i koristi ga većina kladionica u Srbiji. Bonusi na prvi depozit za online kladionice se kreću od 500 RSD do 5,000 RSD.

Besplatne opklade

Besplatne opklade ili Free bets skoro sve online kladionice imaju u ponudi, a radi se o iznosu koji kladionica dodeljuje na vaš račun. Samo određene kategorije su dostupne za sportsko klađenje u Srbiji. U slučaju gubitka, ne gubite vaš uloženi novac. Postoji i kao besplatna opklada bez rizika. U tom slučaju i sa promašajem vraća se na račun. Kladionice sa ovom vrstom bonusa su jako popularne.

Povećane kvote

Kao što je već pomenuto, kvote su predikcije dobitka po opkladi. Povećane kvote su jedan od najučestalijih i najatraktivnijih bonusa za kladioničare. U praksi, ova vrsta je fokusirana na redovne korisnike i obično se primenjuje na sportske događaje sa favoritom koji se vrlo ističe.

Cash Back

Samo ime je dovoljno da znate da se radi o bonusu povrata novca. Reč je o sjajnoj ponudi za kladioničare nakon određenog prometa, a online kladionice praktikuju različite vrste ovog bonusa. Često se primenjuju na određene igre i traje određeno vreme.

Sportsko klađenje bez rizika

Kao gore navedeno, klađenje bez rizika se odnosi na dodeljeni bonus nakon aktivacije naloga koji se vraća na račun iako nije bilo dobitka.

Matched Bonus

Jedinstvena ponuda gde vam se uduplava stanje računa za onoliko koliko ste uplatili vaš prvi depozit. Limiti depozita variraju od kladionice do kladionice.

Ostale vrste bonusa, promocija i specijalnih karakteristika u online kladionicama u Srbiji

Bet Booster - ponuda za povećanje dobitka kada u slučaju pobeda dobitak je povećan za određeni procenat

Acca insurance - u slučaju višestrukih opklada gde imate sve pobede osim jedne, ulog vam se vraća kao besplatne opklade, bonusi, a nekad i novac.

Bet Builder - Ovo je specijalna karakteristika kada možete izgraditi višestruke opklade sa različitim vrstama opklada za isti događaj.

Cash Out - mogućnost da završite opkladu pre završetka meča sa nešto manjim dobitkom.

Kladionice u Srbiji i mobilno klađenje

Svaka online sportska kladionica u Srbiji ima pristup pomoću mobilnih aplikacija ili internet pretraživača na mobilnim uređajima. Iako su dominantne Android aplikacije, sve više su dostupne i za iOS. Vrlo lako se aplikacije mogu pronaći na sajtovima online kladionica u Srbiji, posebno radi velikog interesa za sportsko klađenje putem mobilnih aplikacija. Takođe, velika konkurencija obavezuje da svaka online sportska kladionica vodi računa o redovnom osavremenjavanju aplikacija. Iako su vrlo popularni u inostranstvu, nijedna država u regiji nema bonuse dobrodošlice za mobilno klađenje.

Kladionice u Srbiji i klađenje uživo

Kao veoma popularna opcija u Srbiji, veliki broj kladionica ima i nudi uživo klađenje. Ova vrsta online klađenja ima veliku prednost u odnosu na klađenje pre mečeva, prvenstveno radi mogućnosti odlučivanja na licu mesta. Mogu se uočiti neke promene, detalji, te direktno uticati na vašu odluku o klađenju. Celi proces vrlo je dinamičan, a to znači da se odluke brzo donose. Takođe postoji mogućnost Cash-out-a, odnosno isplate dobitka pre kraja meča. Ovo je prilika da spasete bar deo uloga ako ne ide baš sve tako sjajno.

Licenciranje online kladionica u Srbiji

Sve igre na sreću, a tako važi i za online klađenje u Srbiji, su regulisane Zakonom o igrama na sreću i u nadležnosti Ministarstva finansija Republike Srbije. Uprava za igre na sreću u sklopu ovog ministarstva donosi sve akte vezano za ovu oblast na teritoriji Republike Srbije. Na njihovom sajtu se mogu proveriti sve informacije o online kladionicama, njihovu licencu i sve ostalo što je potrebno za obavljanje delatnosti. Zakon o igrama na sreću donesen je 2020. godine, a potom vrlo brzo stupio na snagu. Ovim zakonom, s jedne strane, značajno je umanjeno tržište sive ekonomije, a s druge, ustanovljen je zaštitni okvir za maloljetne osobe i osobe koje se bore sa ovisnošću.

Lista kladionica online u Srbiji

Online kladionica Licenca izdata u Srbiji Godina osnivanja Mozzart Da 2001 Circus Da 2011 Max Bet Da 2008 Soccerbet Da 1998 Balkan Bet Da 2000 Efbet Da 2018 4bet Da 2021 Star Bet Da 1998 AdmiralBet Da 2000 Betole Da 2019 Olimp Da 2003 Pinnbet Da 2012 TopBet Da 2019 Oktagonbet Da 2007 Victory 247 d.o.o Da 2019 Merkurxtip Da 2021 Planetwin365 Da 2011 Primobet Da 2022 Greatodds Da 2019 Balkanbet Da 2000 Meridianbet.rs Da 2008

Na koji način saznati da je online kladionica bezbedna?

Pored broja respektabilnih kladionica koje deluju u zakonskom okviru što podrazumeva poštivanje određenih pravila, nažalost, postoji i crno tržište. Radi se o online kladionicama bez validne licence što omogućava parametre nesigurnosti za korisnike iz Srbije. Potrebno se uveriti da sajt funkcioniše pod određenim uslovima koji će obezbediti sigurnost korisnika. Od uslova se mogu navesti postojanost enkripcije podataka, zaštita podataka korisnika, korisnička podrška i sl.

Prednosti i mane kladionica u Srbiji

Jedna od najvećih prednosti domaćih kladionica je činjenica da su licencirane u Srbiji, a to znači da će biti manje prostora za prevare i slične malverzacije. Online kladionice koje su domaće u ponudi imaju solidan izbor sportova, međutim zaostaju za svetskim trendovima u nekim drugim aspektima kao što su promotivne cene, kvote i bonusi. Među nedostatke možemo navesti i odsustvo korisničke podrške koja je dostupna 24/7.

Najbolje kladionice u Srbiji – pregled Valute koje su dostupne za igrače RSD Jezici Srpski, Engleski Koju licencu poseduju online kladionice u Srbiji Rešenje Ministarstva finansija Republike Srbije Izbor sportova 20+ Najzastupljeniji sportovi Fudbal, Košarka, Tenis Najčešće metode plaćanja koje se mogu odabrati Blankovni transferi, platne kartice Min. Depozit 200 RSD Min. opklada 20 RSD Min/Max opklada 10/1,000,000 RSD Da li imaju mobilnu aplikaciju Da, većina sajtova ima dostupne mob. app Klađenje uživo Da, većina sajtova ima u ponudi klađenje uživo Korisnička podrška U proseku od 08 do 24h

Kako poboljšati šanse za dobitak u online kladionicama

Prvi korak je odabrati online kladionicu u Srbiji sa dobrom reputacijom, a već smo pomenuli gore šta se podrazumeva pod dobrom i pouzdanom online kladionicom.

Koristite Kellyev kriterijum da odredite visinu vašeg uloga

Budžet za opklade držite odvojeno od drugih troškova

Kladite se pametno, zaboravite na osećanja

Informišite se tako da znate sve detalje o opkladama na koje se opredelite

Kvalitet i opseg tržišta online kladionica

Online klađenje konstantno dobija na popularnosti i postaje sve dominantnije na tržištu. Domaći brendovi informišu se o zahtevima tržišta kako bi ostali konkurentni i zadržali postojeće i zadobili nove korisnike. Neprestano se usvajaju svetski trendovi, ali i dalje preostaje mnogo toga da se uradi. Uprkos tome, domaća ponuda je veća nego ikada. U ponudi su razni bonusi i promocije koje pomažu da se stvara profesionalna atmosfera kada je reč o online klađenju.

Odgovorno klađenje – online kladionice u Srbiji

Sve kladionice na našoj listi su inkorporirale odgovorno klađenje u cilju pružanja pomoći osobama koje se bore sa ovisnošću. Na sajtu svake kladionice, a i samom pretragom na internetu, se mogu pronaći informacije gde i na koji način se obratiti za pomoć.

Odrediti budžet za klađenje

U klađenju, izuzetno je važno napraviti odvojeni budžet koji neće uticati na vašu svakodnevnicu. Za to vam mogu pomoći i kladionice koje daju mogućnost da ograničite svoje troškove.

Pratite svoje pobede i gubitke

Ako na vašoj listi ima mnogo više gubitaka, promene su nužne. Može pomoći i da napravite pauzu.

Ne trčati za gubicima

Ukoliko redate gubitak za gubitkom, ne pokušavajte vratiti što ste izgubili. Najbolje da stanete, nemojte se kladiti više.

Stručna pomoć za ovisnike

Kada shvatite da gubite mnogo novca, posuđujete novac i da to sve utiču na vaš svakodnevni život, vreme je da potražite stručnu pomoć. Svaki sajt za online klađenje pruža informacije gde i na koji način možete potražiti pomoć.

Zaključak

Potrudili smo se da pripremimo ovaj vodič o online kladionicama iz Srbije i nadamo se da smo vam pomogli u odabiru sportske kladionice koja je po vašem ukusu. Za kraj, molimo vas da imate na umu da kladionice nisu način da zarađujete novac, već samo zabava.

