AU, MAJSTORE – SVAKA ČAST! Odigrao 15 utakmica, uložio 500 dinara i osvojio više od 3.800.000 DINARA (FOTO)

Današnji recept za dobitan tiket glasi: uhvati se za jednu opciju i forsiraj je svuda gde prolazi. Kartko i jasno, a i te kako efikasno! Tako izgleda rezime prolaznog tiketa koji je isplaćen u sportskoj kladionici Meridianbet.

Ne kažu za džabe da je vikend taličan za kladioničare, a prethodne subote doktor za klađenje iskombinovao je 15 utakmica iz evropskih liga: malo Bundes, malo Premijer, uz Dance, Belgijance, Austrijance i Francuze – sasvim dovoljno za pozamašnu isplatu u vrednosti od 3.800.837 DINARA!

Zanimljivo, srećni dobitnik milionskog tiketa se opredelio samo za jednu igru: I 1-3 & II 1-3, prvo i drugo poluvreme ukupno golova od jedan do tri. Veoma dobra taktika, ukoliko kvalitetno procenite mečeve. Kvote u Meridianu se za ovu igru kreću u rasponu od 1.80 do 1.95 – iskusni kažu „školska kvota“. A kada u „školski sistem“ ubacite malo rizika i tiket pojačate sa više utakmica, dolazite do ukupne kvote od 7601.67 koliko je „skupilo“ ovih 15 duela.

Uplata u vrednosti od 500 dinara već je slutila da je velemajstor siguran u svoj izbor. Već od 16 časova polako su krenuli da se štikliraju parovi, da bi slavlje usledilo kasno uveče, pošto su se odigrala i dva poslednja meča.

Šta reći osim – svaka čast majstore!

Pogledajte ceo tiket:

foto: Promo

I da - nema potrebe da „trljate" oči, jer ovaj dobitak je stvaran! Uz fudbalsko znanje i malo sreće u Meridianu je sve moguće

