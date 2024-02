SAN POSTAJE JAVA: Meridianbet te vodi na EURO2024. Pogodi najveću kvotu i budi deo spektakla!

Dugo čekani san postaje java. Prvi put posle 24 godine ljubitelji fudbala iz Srbije biće u prilici uživo da bodre našu reprezentaciju na Evropskom prvenstvu. Utakmice protiv Engleske, Danske i Slovenije privlače ogromnu pažnju i izvesno je da će svaki od tih duela biti svojevrsni spektakl.

Mesta za sve koji bi želeli da osete atmosferu na stadionima u Nemačkoj, nažalost, nema dovoljno. Takođe, sistem za kupovinu ulaznica je prilično kompleksan, a ni cene karata i troškova putovanja ne idu na ruku prosečnom zaljubljeniku u fudbal u našoj zemlji.

Međutim, rešenje postoji. Jedan od lidera u betting industriji u našem regionu, Meridianbet, odlučio je da nagradi ukupno 12 igrača i obezbedi im odlazak na EURO2024! Biće to ostvarenje sna za sve one koji su čekali još od 2000. godine da sa tribina bodre “Orlove” na šampionatu Starog kontinenta.

Pravilo za učešće je jasno: “Pogodi najveću kvotu”. Promocija važi za sve registrovane igrače na sajtu meridianbet.rs ili mobilnoj aplikaciji, a ukoliko niste registrovani – kreirajte svoj nalog na OVOM LINKU i automatski dobijate i 6.000 dinara za online klađenje. Jedini uslov da biste ušli u konkurenciju za osvajanje nagrade je da u toku trajanja takmičenja uplatite depozit u minimalnoj vrednosti od 2.000 RSD.

Biće ukupno tri ciklusa, na kraju svakog će se izvlačiti nagrade, a prvi počinje već sutra i traje do 15. marta. Drugi ciklus traje od 16.3. do 16.4.2024. dok je treći od 17.4. do 17.5.2024.

U svakom krugu po četvoro igrača će biti nagrađeno. Igrači koji osvoje prvo mesto dobiće izuzetan paket: ulaznicu za utakmicu Srbija - Danska, na stadionu Alianz arena, i to za prestižnu “club lounge” tribinu. Na tim mestima navijači imaju poseban ugođaj, jer im je obezbeđen privatni ulaz na stadion, klimatizovane prostorije za gledanje utakmice, deo za uživanje uz vrhunsku hranu i piće, premium sedišta, usluge konsijerža.

Igrači koji osvoje prve nagrade i budu želeli da se obuku elegantnije za utakmicu, dobiće “outfit” koji uključuje moderno odelo i košulju, a ukoliko pobednik bude neka dama čeka je izuzetna haljina nekog od naših poznatih kreatora.

Pored toga, pobednici će da dobiju i “goodie bag”, koji uključuje udobnu trenerku, dve majice kratkih rukava, patike jednog od najpopularnijih proizvođača sportske opreme, navijački šal sa natpisom Srbija.

Zatim, za pobednike je obezbeđen povratni avionski let do Minhena, koja uključuje uslugu brzog check-in, kako ne bi gubili vreme na aerodromima. Dobiće i besplatan internet tokom boravka u Nemačkoj da mogu da dele svoja iskustva i imaju što veći komfor, potom hotelski smeštaj u jednom od najlepših objekata u gradu, kao i VIP transport od aerodroma do hotela.

Svako će imati dovoljno vremena i za slobodne aktivnosti tokom dva dana boravka u Minhenu, uz maksimalno uživanje na samom stadionu tokom utakmice Srbija - Danska.

Pored prvih mesta, Meridianbet nagrađuje i plasmane od druge do četvrte pozicije u svakom od tri kruga. Za sve njih obezbeđene su karte za utakmicu, kao i povratni avionski prevoz, što predstavlja ispunjenje sna za mnoge ljubitelje fudbala.

Nagrade će biti izvučene u sledećim terminima: 16.3.2024. za prvi krug koji traje od 15.2. do 15.3. Zatim, 17.4.2024. za drugi krug koji traje od 16.3. do 16.4. Na kraju, 18.5. za treći krug koji traje od 17.4. do 17.5. ove godine.

Napomena: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Takmičenje za EURO2024 se održava isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Promo tekst