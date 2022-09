PRESMEŠNO! LUĐE OD OVOGA NE MOŽE: Selektor Italije se zatrčao i bacio Adetokunbu u zagrljaj! A, onda je počeo da ga LJUBI (VIDEO)

Svašta smo videli na ovom EP, ali ovaj snimak je verovatno nešto "najjače" što dolazi sa smotre najboljih selekcija Evrope.

Đanmarko Poceko nije skrivao oduševljenje zbog pobede Italije nad Srbijom. Selektor "azura" je tom prilikom grlio i ljubio svakoga ko bi mu se našao na putu.

A, jedan od njih je i Janis Adetokumbu.

Pogledajte ovu potpuno genijalnu scenu:

Let's make this the most viral post of #EuroBasket 2022 pic.twitter.com/HpdufxNtkP