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Osvojio je NBA sa Denverom, sa Remsima uzeo Superboul, a na finalu Lige šampiona u Budimpešti prisustvovao je i Nikola Jokić.

Jednog od najboljih košarkaša na svetu bar dve stvari povezuju sa Arsenalom. Prva je, prema njegovim rečima, očaranost igrama nekadašnjeg kapitena Arsenala Tjerija Anrija, za koga je rekao da mu je bio idol.

1/6 Vidi galeriju Američki milijarder, jedan od najuspešnijih ljudi u svetu sporta - Sten Krenke Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Justin Edmonds / Getty images / Profimedia, Kirby Lee, Image of sport / Alamy / Profimedia

Druga, trenutno daleko bitnija, gazda Denver Nagetsa je ujedno gazda Fudbalskog kluba Arsenal.

114. najbogatiji stanovnik planete

U pitanju je Sten Krenke, 78-godišnji multimilijarder iz Kolorada.

Prema najnovijoj Forbsovoj listi, Krenke je 114. najbogatiji čovek na svetu, a njegova imperija se procenjuje na 22.2 milijarde dolara.

Amerikanac poznat pod nadimkom “Tihi Sten” važi za jednog od najmoćnijih ljudi u svetu sporta.

Krenke preko kompanije "Kreenke Sports & Entertainment", koju je osnovao 1999. godine, poseduje neke od najvećih klubova i franšiza na planeti. Verovali ili ne, poseduje po jednu ekipu iz četiri najveća američka sporta - pored NFL Los Anđeles Remsa, u njegovom vlasništvu je od 2000. godine NBA franšiza Denver Nagets, Kolorado Avelanž koji se takmiči u NHL ligi i Kolorado Rapids, fudbalski tim iz MLS.

Vlasnik je i Ženskog fudbalskog kluba Arsenal, jednog tima u hokeju na travi i dve ekipe koje se takmiče u e-sportu.

U svom vlasništvu ima i SoFi stadion u Los Anđelesu na kome je odigran 56. po redu Superboul. Zanimljivo je da je to najskuplji stadion na svetu i da je izgradnja koštala oko 6 milijardi dolara.

I nije samo stvar u vlasništvu – Krenke osvaja trofeje gde god se pojavi!

Njegovi Los Anđeles Remsi osvojili su Superbol 2022. godine, Denver Nagetsi su sa Jokićem stigli do istorijske NBA titule 2023, dok je Kolorado Avelanž iste godine pokorio NHL.

Sada je na red došao i Arsenal, koji je posle 22 godine osvojio Premijer ligu, pa američki mediji već pišu da Kroenke gradi “najuspešnije sportsko carstvo na svetu”.

Bogatstvo uvećao ženidbom

Zanimljivo je da se ovaj milijarder retko pojavljuje u javnosti. Ne voli intervjue, gotovo nikada ne daje bombastične izjave i zato je dobio nadimak "Tihi Sten". Ipak, iza kulisa vuče ogromne poteze.

Njegovo bogatstvo nije nastalo samo od sporta. Kroenke je decenijama ulagao u nekretnine, tržne centre i ogromne rančeve širom SAD. Danas je čak jedan od najvećih privatnih zemljoposednika u Americi, sa više od 2,7 miliona hektara zemlje!

Veliki finansijski zamah dobio je i kroz brak sa En Volton Krenke, naslednicom imperije "Walmart".

Bogati Amerikanac je u sport ušao 1999. godine kada je osnovao "Krenke Sports end entertajment". Vlasnik je dvorane u kojoj nastupaju Denver Nagetsi, kao i stadiona na kome igraju Rapidsi. Ujedno je vlasnik TV kanala koji ima ekskluzivna prava na prenos utakmica njegovih timova, takođe i kompanije za prodaju karata za utakmice klubova u njegovom vlasništvu. U svom vlasništvu ima i "SoFi" stadion u Los Anđelesu na kome je odigran 56. po redu Superboul. Zanimljivo je da je to najskuplji stadion na svetu i da je izgradnja koštala oko 6 milijardi dolara.

Obožava Nikolu Jokića

Kada su Nagetsi, predvođeni čudesnim Jokićem, osvojili titulu šampiona NBA lige, oduševljeni Sten nije štedeo pohvale na račun svog najboljeg igrača.

"Opisali su ga kao bucmastog tinejdžera, ali su potcenili njegovu odlučnost i radnu etiku. On je neverovatan igrač".

"Dosta sam gledao košarku, ali Jokić je nešto najimpresivnije što sam video", rekao je tada oduševljeni Sten.

Od Nikole Jokića i Denvera, preko NFL i NHL šampiona, pa sve do Arsenala, američki milijarder izgradio je sportsku imperiju kakvu svet dugo nije video.