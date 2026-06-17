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13:10

Težak posao za Pančevce

Železničar nije povlašćen i pred njim je znatno teži zadatak. Ovo su potencijalni protivnici u drugom kolu:

Braga (Portugal)

Istanbul Bašakšehir (Turska)

Bran (Norveška)

Sion (Švajcarska)

Pobednik duela: Marsaklok (Malta) – Pjunik (Jermenija)

13:00

UEFA skratila Partizanov spisak

Spisak potencijalnih protivnika Partizana, koji će biti povlašćen u drugom kolu je skraćen. Ovo su mogući rivali crno-belih:

Mornar (Crna Gora) – Inter Eskaldes (Andora)

Bohemijan (Irska) – Sent Džozef (Gibraltar)

Una Strasen (Luksemburg) – La Fjorita (San Marino)