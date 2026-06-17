Partizan je Super ligu Srbije završio na trećem mestu, Železničar na četvrtom, a oba ekipa će evropski put početi u drugom kolu kvalifikacija.

Kada je reč o crno-belima, nakon promena u rukovodstvu i odlaska Predraga Mijatovića, ali i smene trenera i dolaska Saše Ilića na poziciju šefa stručnog štaba, klub će pokušati da napravi iskorak u odnosu na prethodne tri sezone i da se domogne grupne faze evropskog takmičenja prvi put još od sezone 2022/23.