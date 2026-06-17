PARTIZAN ČEKA PRVOG PROTIVNIKA! Dva srpska kluba su u žrebu! Crno-beli mogu u Crnu Goru, Železničar u teškoj situaciji
Partizan je Super ligu Srbije završio na trećem mestu, Železničar na četvrtom, a oba ekipa će evropski put početi u drugom kolu kvalifikacija.
Kada je reč o crno-belima, nakon promena u rukovodstvu i odlaska Predraga Mijatovića, ali i smene trenera i dolaska Saše Ilića na poziciju šefa stručnog štaba, klub će pokušati da napravi iskorak u odnosu na prethodne tri sezone i da se domogne grupne faze evropskog takmičenja prvi put još od sezone 2022/23.
Sa druge strane, Železničar će odigrati istorijsku, prvu utakmicu na evropskoj sceni.
Žreb za drugo kolo kvalicikacija će početi u 14 časova u Nionu.
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Železničar nije povlašćen i pred njim je znatno teži zadatak. Ovo su potencijalni protivnici u drugom kolu:
Braga (Portugal)
Istanbul Bašakšehir (Turska)
Bran (Norveška)
Sion (Švajcarska)
Pobednik duela: Marsaklok (Malta) – Pjunik (Jermenija)
UEFA skratila Partizanov spisak
Spisak potencijalnih protivnika Partizana, koji će biti povlašćen u drugom kolu je skraćen. Ovo su mogući rivali crno-belih:
Mornar (Crna Gora) – Inter Eskaldes (Andora)
Bohemijan (Irska) – Sent Džozef (Gibraltar)
Una Strasen (Luksemburg) – La Fjorita (San Marino)