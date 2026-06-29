Fudbalska reprezentacija Srbije uzrasta do 19 godina započinje učešće na Evropskom prvenstvu utakmicom protiv Italije.
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SRBIJA - ITALIJA: Najteži zadatak za Orliće na početku Evropskog prvenstva!
Odmah na startu naša selekcija ima težak zadatak - duel protiv ekipe koja je jedan od favorita za titulu za prvenstvo u Velsu.
Selektor Gordan Petrić je naišao na brojne probleme sa sastavom u kojem nema fudbalera od kojih se očekivalo da budu nosioci ove selekcije. Orlići će pokušati da naprave dobar rezultat bez Andrije Maksimovića, Vasilija Kostova, Mihajla Cvetkovića, Veljka Milosavljevića i Adema Avdića.
Utakmica protiv Italije počeće u 17 časova.
U Grupi B još se nalaze Ukrajina i Hrvatska.
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