ZEMUN - PARTIZAN: Aleksić probio bedem Zemunaca!
Fudbaleri Partizana gostuju Zemunu u utakmici 1. kola Superlige Srbije.
Utakmica se igra na Ubu sa početkom u 20 časova.
19. minut - GOL - 0:1 - Aleksić
Crno-beli su krunisali veliku inicijativu. Brza akcija i povratna lopta za Aleksića koji je rezantnim udarcem savladao Živkovića
15. minut - Vukotić u šansi
Dobio je loptu, ali je Ognjen Ilić uspeo da ga spreči da šutira i ugrozi gol Zemuna.
8. minut - Sve pršti od starta
Partizan je žestoko pritisnuo Zemunce od starta,a li domaćin dobro organizovan.
1. minut - Kakva šansa za Partizan
Crno-beli su mogli da povedu već u prvom minutu. Sek je šutirao, Živković kratko odbio loptu, natrčaoo Trifunović ali je šutirao preko gola.
Sastavi
ZEMUN (4-3-3): Živković – Parađina, Bakić, Ostojić, Kadijević – Jokić, Ilić, Petrović – Kalat, Tabaković, Belaković.
PARTIZAN (4-3-3): Milošević – Roganović, Đurđević, Mitrović, Samson – Zeković, Aleksić, Vukotić – Sek, Kojzek, Trifunović.