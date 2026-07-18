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20:18

19. minut - GOL - 0:1 - Aleksić

Crno-beli su krunisali veliku inicijativu. Brza akcija i povratna lopta za Aleksića koji je rezantnim udarcem savladao Živkovića

20:14

15. minut - Vukotić u šansi

Dobio je loptu, ali je Ognjen Ilić uspeo da ga spreči da šutira i ugrozi gol Zemuna.

20:13

8. minut - Sve pršti od starta

Partizan je žestoko pritisnuo Zemunce od starta,a li domaćin dobro organizovan.

19:59

1. minut - Kakva šansa za Partizan

Crno-beli su mogli da povedu već u prvom minutu. Sek je šutirao, Živković kratko odbio loptu, natrčaoo Trifunović ali je šutirao preko gola.

19:58

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je meč na Ubu.

19:06

Sastavi

ZEMUN (4-3-3): Živković – Parađina, Bakić, Ostojić, Kadijević – Jokić, Ilić, Petrović – Kalat, Tabaković, Belaković.

PARTIZAN (4-3-3): Milošević – Roganović, Đurđević, Mitrović, Samson – Zeković, Aleksić, Vukotić – Sek, Kojzek, Trifunović.

16:31

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