MAČVA - PARTIZAN: Zubairu nastavio seriju, Lukić pokazao šest žutih kartona u prvom poluvremenu
Fudbaleri Partizana gostuju Mačvi u okviru 2. kola prvenstva Srbije.
45+1' - Abdulahi pokušava
oslednji pokušaj u prvom poluvremenu, Abdulahi je šutirao iz okreta, Krunić je odbranio.
45' - Neverovatan pokušaj Mačve
Krunić je u poslednjem momentu intervenisao ispred Vidakova, a zatim je Abdulahi pokušao sa velike daljine da lobuje istrčalog golmana Partizana. Lopta ipak prolazi pored stative.
43' - Lukić pokazao i šesti žuti karton
Trifunović ga je dobio pošto je nepropisno zaustavio napad Mačve.
U ekipi Mačve za sada su opomenuti Abdulahi, Stevanović, Terzić i Tojčić. Kod Partizana je pre Trifunovića žuti karton zaradio Že.
37' - Žuti i za Tojčića
Fudbaleri Mačve su žustro reagovali kada je sudija Lukić pokazao da je prekršaj za Partizan i potom pokazao žuti karton Terziću.
Tojčić je opomenut zbog prigovora.
32' - Đorđić umalo iznenadio Krunića
Đorđić je šutirao sa distance u donji levi ugao, Krunić je krajnjim naporima izbacio loptu u korner.
30' - Žuti karton za Stevanovića
Napadač Mačve je ispred kaznenog prostora Partizana faulirao Milića.
17' - Že loše šutira
Dobra akcija crno-belih po desnoj strani, Že je dobio loptu po zemlji, ali je nije dobro zahvatio sa nekih 7-8 metara od gola.
10' - GOOOL! Mačva - Partizan 0:1
Ibrahim Zubairu nastavio je golgetersku seriju.
Dobio je loptu na levoj strani poslanu od strane Vukotića, a onda pogodio suprotni ugao gola Mačve.
8' - Zubairu izblokiran
Uglavnom miran početak utakmice.
Zubairu je dobio loptu na levoj strani, krenuo ka sredini i pokušao da šutira, ali ga je Ilić izblokirao.
Tabela
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