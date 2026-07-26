Intenzivirana aktivnost vašeg polja prometa upravo danas ukazuje na povećan obim posla. Povoljan period za razvoj poslovanja. Ljubavna avantura sa oso...

Dan vam donosi niz poslovnih sastanaka. Međutim, mogući su naporni pregovori i kompromisi. Vaša veza s partnerom prožeta je poverenjem i ljubavlju. Pe...

Ukoliko se bavite trgovinom, osiguranjem i ekonomijom, ovaj period doneće vam natprosečne rezultate. Uspešan finansijski period. Nalazite se u periodu...

Ovaj period vam donosi izvesnu dozu popularnosti putem koje možete dalje da proširite sferu svog uticaja. To će doneti prosperitet. Očekuje vas ozbilj...

Poseban uspeh očekuje Lavove koji se bave privatnim biznisom, kao i ugostiteljstvom. Povoljan period za razvoj poslovanja. Partner se ponaša kao da ig...

Uspeh u kreativnim zanimanjima, umetnosti i obrazovanju. Period je povoljan za početak privatnog biznisa. Povratak osobe koja vam je mnogo značila u p...

Razmišljate o promeni radnog mesta. Kao da se jedan vaš ciklus karijere upravo završava, a drugi počinje. Napredak u karijeri. Uspešno ćete rešiti pro...

Očekuju vas intenzivna poslovna komunikacija i niz sastanaka. Ipak, krajem dana bićete zadovoljni rezultatima. Osoba koja vam se dopada kao da je nepr...

Pripremite rezervni plan, jer postoji mogućnost da neko od saradnika napravi previd i stvori zastoj u poslovanju. Partner je počeo da se ponaša protiv...

Unosan sporazum može obeležiti ovaj dan, posebno ako se bavite trgovinom ili sarađujete sa inostranim kompanijama. Nova osoba s kojom ste počeli da se...

Ovaj dan doneće uspeh Vodolijama koje se bave nekom umetnošću, pisanjem ili komunikacijama i rade s klijentima. Slobodne Vodolije mogu da se zaljube n...

Odnos sa saradnicima iz inostranstva kreće se uzlaznom putanjom. Proširenje kruga saradnika i finansijski dobitak. Ribe koje su u vezi danas očekuju l...