Svi događaji
Od najnovijeg
21:46

Kraj prvog poluvremena

Partizan golom Zubairua vodi od 10. minuta.

21:46

45+1' - Abdulahi pokušava

oslednji pokušaj u prvom poluvremenu, Abdulahi je šutirao iz okreta, Krunić je odbranio.

21:42

45' - Neverovatan pokušaj Mačve

Krunić je u poslednjem momentu intervenisao ispred Vidakova, a zatim je Abdulahi pokušao sa velike daljine da lobuje istrčalog golmana Partizana. Lopta ipak prolazi pored stative.

21:40

43' - Lukić pokazao i šesti žuti karton

Trifunović ga je dobio pošto je nepropisno zaustavio napad Mačve.

U ekipi Mačve za sada su opomenuti Abdulahi, Stevanović, Terzić i Tojčić. Kod Partizana je pre Trifunovića žuti karton zaradio Že.

21:34

37' - Žuti i za Tojčića

Fudbaleri Mačve su žustro reagovali kada je sudija Lukić pokazao da je prekršaj za Partizan i potom pokazao žuti karton Terziću.

Tojčić je opomenut zbog prigovora.

21:33

36' - Žuti za Terzića

Start na sredini terena, Lazar Lukić je pokazao karton Terzića.

21:29

32' - Đorđić umalo iznenadio Krunića

Đorđić je šutirao sa distance u donji levi ugao, Krunić je krajnjim naporima izbacio loptu u korner.

21:27

30' - Žuti karton za Stevanovića

Napadač Mačve je ispred kaznenog prostora Partizana faulirao Milića.

21:14

17' - Že loše šutira

Dobra akcija crno-belih po desnoj strani, Že je dobio loptu po zemlji, ali je nije dobro zahvatio sa nekih 7-8 metara od gola.

21:07

10' - GOOOL! Mačva - Partizan 0:1

Ibrahim Zubairu nastavio je golgetersku seriju.

Dobio je loptu na levoj strani poslanu od strane Vukotića, a onda pogodio suprotni ugao gola Mačve.

21:06

8' - Zubairu izblokiran

Uglavnom miran početak utakmice.

Zubairu je dobio loptu na levoj strani, krenuo ka sredini i pokušao da šutira, ali ga je Ilić izblokirao.

21:00

Počela je utakmica

20:49

Tabela



Standings provided by Sofascore

16:13

Sastavi

Mačva - Partizan

Stadion: FK Mačva, Šabac

Sudija: Lazar Lukić

Mačva: Rakonić – Ilić, Tojčić, Sladojević, Stevanović – Vrštanović, Terzić – Abdulahi, Đorđić, Rakić – Vidakov.

Partizan: Krunić - Đurđević, Simić, Milić, Roganović - Ugrešić, Aleksić - Trifunović, Vukotić, Zubairu - Že.