AJAKS - VOJVODINA: Novosađani pred nemogućom misijom - Voša sa novim trenerom traži čudo u Amsterdamu! Poznati su sastavi!
Fudbaleri Vojvodine u četvrtak od 20 časova gostuju Ajaksu u Amsterdamu u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
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Ajaks: Paes - Rosa, Bouvman, Blind, Vijndal - Klasen, Reger, Gluk - Berghuis, Dolberg, Godts.
Vojvodina: Rosić - Baros, Crnomarković, Suč, Nikolić - Đakovac, Petrović, Zukić - Sukačev, Vukanović, Ranđelović.
Sastavi
Poznate su i startne postave oba tima:
Ajaks: Paes - Rosa, Bouvman, Blind, Vijndal - Klasen, Reger, Gluk - Berghuis, Dolberg, Godts.
Vojvodina: Rosić - Baros, Crnomarković, Suč, Nikolić - Đakovac, Petrović, Zukić - Sukačev, Vukanović, Ranđelović.
Debi novog trenera
Marko Savić imaće vatreno krštenje na klupi Vojvodine upravo protiv Ajaksa. Deluje da teži debi nije mogao da ima, ali je najavio da će pokušati da stigne do pobede.
- Imam jasnu viziju igre, ali će mnogo toga zavisiti od protivnika. Ajaks je vrhunska ekipa sa odličnim trenerom, međutim verujem i u kvalitet koji poseduje Vojvodina. Vremena za rad nema mnogo, ali učinićemo sve da ekipa što pre usvoji naše zahteve i pokuša da dođe do pobede - rekao je Savić pred ovaj meč.
Kvote - Ajaks apsolutni favorit
Kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu i uloga apsolutnog favorita ide u ruke domaćinu. Kvota na pobedu Ajaksa iznosi 1,15, na nerešen ishod je osam, a na pobedu Vojvodine 15.