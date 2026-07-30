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19:03

Sastavi

Poznate su i startne postave oba tima:

Ajaks: Paes - Rosa, Bouvman, Blind, Vijndal - Klasen, Reger, Gluk - Berghuis, Dolberg, Godts.

Vojvodina: Rosić - Baros, Crnomarković, Suč, Nikolić - Đakovac, Petrović, Zukić - Sukačev, Vukanović, Ranđelović.

19:02

Debi novog trenera

Marko Savić imaće vatreno krštenje na klupi Vojvodine upravo protiv Ajaksa. Deluje da teži debi nije mogao da ima, ali je najavio da će pokušati da stigne do pobede.

Marko Savić na promociji u FK Vojvodina Foto: FK Vojvodina

- Imam jasnu viziju igre, ali će mnogo toga zavisiti od protivnika. Ajaks je vrhunska ekipa sa odličnim trenerom, međutim verujem i u kvalitet koji poseduje Vojvodina. Vremena za rad nema mnogo, ali učinićemo sve da ekipa što pre usvoji naše zahteve i pokuša da dođe do pobede - rekao je Savić pred ovaj meč.

19:01

Kvote - Ajaks apsolutni favorit

Kladionice su objavile kvote za ovu utakmicu i uloga apsolutnog favorita ide u ruke domaćinu. Kvota na pobedu Ajaksa iznosi 1,15, na nerešen ishod je osam, a na pobedu Vojvodine 15.

19:00

Nemoguća misija

Fudbaleri Vojvodine nalaze se pred nemogućom misijom pošto su prvi meč u Novom Sadu izgubili sa 4:1.

FK Vojvodina - Ajaks Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Više detalja sa ovog susreta možete pronaći na sledećim linkovima:

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