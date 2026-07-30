UNA ŠTRASEN - PARTIZAN 20.15
Fudbal
UNA ŠTRASEN - PARTIZAN: Crno-beli u Luksemburgu overavaju prolaz - domaćin pred nemogućom misijom
Fudbaleri Partizana igraju protiv UNA Štrasena u Luksemburgu revaš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Uživo
19:09
Sastavi
Štrasen: Ozdžan – Gej, Ture, Hal – Delorž, Natami, Rastoder, Stejmec, Majre – Perez, Zenađi.
Partizan: Krunić – Đurđević, Simić, Mitrović, Petrović – Samson – Sek, Zeković, Kostić, Traore – Kojzek.
15:58
Partizan "overava" prolaz u narednu rundu
Fudbalski klub Partizan u Luksemburgu očekuje revanš utakmica protiv Une Štrasen iz ove zemlje, a crno-beli imaju ozbiljnu prednost iz prvog meča. Oni su u Beogradu slavili sa 4:0 i tako su praktično jednom nogom već zakoračili u naredni krug.
Crno-beli su ogromni favorit u ovom duelu bili i pre početka, a sve se videlo i u prvoj utakmici, gde su odigrali sjajan meč i lako su slavili.
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