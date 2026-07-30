Svi događaji
Od najnovijeg
19:09

Sastavi

Štrasen: Ozdžan – Gej, Ture, Hal – Delorž, Natami, Rastoder, Stejmec, Majre – Perez, Zenađi.

Partizan: Krunić – Đurđević, Simić, Mitrović, Petrović – Samson – Sek, Zeković, Kostić, Traore – Kojzek.

18:49

Tobol čeka da Partizan završi posao

Ne propustiteFudbalPOSAO NIJE GOTOV, ALI RIVAL JE POZNAT: Evo ko je protivnik Partizanu u 3. kolu kvalifikacija za LK
FK Partizan

15:58

Partizan "overava" prolaz u narednu rundu

Fudbalski klub Partizan u Luksemburgu očekuje revanš utakmica protiv Une Štrasen iz ove zemlje, a crno-beli imaju ozbiljnu prednost iz prvog meča. Oni su u Beogradu slavili sa 4:0 i tako su praktično jednom nogom već zakoračili u naredni krug.

Crno-beli su ogromni favorit u ovom duelu bili i pre početka, a sve se videlo i u prvoj utakmici, gde su odigrali sjajan meč i lako su slavili.