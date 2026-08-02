PARTIZAN - IMT: Crno-beli ostali sa igračem manje već u 14. minutu! Zeković zbog starta isključen
Derbi meč 3. kola Super lige Srbije igra se u Beogradu gde domaći Partizan od 20 časova dočekuje gradskog rivala, ekipu IMT-a.
Crno-bele na prvenstvenoj premijeri pred svojim navijačima čeka težak posao, jer je IMT sjajno započeo sezonu, sa dve pobede.
40' - Žagar u šansi
Opasan nalet IMT-a, Žagar je šutirao, ali je njegov šut izblokiran. Lopta je pored stative otišla u korner.
34' - Prvi žuti karton za IMT
Luka Luković je prvi fudbaler IMT-a upisan u beležnicu sudije Milanovića.
14' - Partizan ostaje sa igračem manje
Aleks Zeković je dobio direktan crveni karton. Oštro je đonom startovao na Tiendrebeoga. Zekoviću je golman Krunić dodao loptu, ali je pas bio prejak za veznjaka crno-belih, pa je usledio zakasneli start.
Vukašim Đurđević je zaradio žuti karton zbog prigovora.
8' - Čančarević skida šut Zubairua
Ređaju se akcije na obe strane, Zubairu je glavom šutirao, a Ognjen Čančarević odbranio.
5' - IMT uzvraća
Velika šansa za goste, Žagar je izblokiran u izglednoj prilici. Korner za goste.
2' - Prva šansa za crno-bele
Milan Aleksić je šutirao sa 20-tak metara, snažan šut je završio tik pored stative, ali od golmana Čančarevića. Korner.
Zoran Popović ističe da nakon dobrog starta sezone prava iskušenja tek predstoje
"Sigurno da nam je bilo lepo posle dve utakmice, da smo uživali u ostvarenom, ali sve je ovo tek početak, prava iskušenja nas tek očekuju u pravom smislu te reči. Nema sumnje da će posle takvih naših rezultata i rivali da nas gledaju drugim očima, što sve ukazuje na to da moramo da ostanemo smireni, strpljivi i da negujemo igru, pre svega maksimalno organizovan pristup meču kako bismo nastavili u istom ritmu. Partizan je rutinski odradio posao u Luksemburgu, što mu je omogućio rezultat iz prve utakmice, tako da je odmarao nekoliko igrača na više pozicija. Sa te strane zaista ne vidim da bismo u tom pogledu mogli da imamo olakšicu. Kao i pred svaki duel, bez obzira ko je rival, tražiću da budemo ozbiljni, koncentrisani, kao tim složni, da imamo maksimum i da iz toga možemo da se nadamo dobroj utakmici. Kao veliki klub Partizan ima kvalitetne igrače na gotovo svakoj poziciji. Jako su „pismen” sastav. Mogu da budu neugodni na krilima, štaviše, imaju i jake i adute i na klupi za ta mesta, uz vezni red koji je vrlo opasan. Mišljenja sam da će tim iz Humske, kako vreme bude odmicalo, biti sve snažniji. Odlučujuću ulogu moglo bi da ima nadahnuće, pojedinci, ali mislim i na grupu koja bi mogla da bude neki naš adut, ako budemo na visini zadatka. Možemo da očekujemo dobro i verujem u dobar rezultat svog tima."
Saša Ilić ističe da njegov tim mora da podiže nivo igre
"Poznajem većinu igrača, neke sam trenirao, Šapića na primer, koji je bio strelac u prvom kolu protiv Čukaričkog. Mi moramo da se potrudimo da podižemo nivo igre, jer jedino tako možemo da zabeležimo tri boda. Samo dvojica igrača iz postojećeg kadra nisu dobili minutažu u prethodne četiri utakmice, tako da ne verujem u umor. To smo nekako isplanirali. Protiv IMT-a moramo da odgovorimo jedino agresijom i intenzitetom protiv njih ako želimo tri boda. Ne priznajem umor. Slede nam sve teže i teže utakmice, smanjićemo rotaciju, neki igrači će igrati mnogo više, ali nećemo zanemariti momke koji su igrali manje.
Mi smo mlada ekipa, koja ima oscilacija u igri. Mnogim igračima je ovo možda prva ili druga seniorska sezona, realno je to očekivati, da uđemo u utakmicu onako kako očekujemo, ali da se desi nagli pad i teško se izvlačimo iz svega toga. Prespavali smo prvo poluvreme u prošloj utakmici. U drugom poluvremenu je izgledalo dosta bolje, nije savršeno ništa, ali je jedina pozitivna stvar pobeda protiv Une Štrasen. Što se tiče kadrovske situacije, Vukotić i Že nisu bili sa nama u Luksemburgu, trenirali su odvojeno. Mislim da ćemo moći da ih koristimo, ali ne verujem od početka utakmice. Samson je imao grč, problema sa zadnjom ložom, proverićemo, da vidimo da li će uopšte konkurisati."
Po jedna pobeda prošle sezone
Tokom prethodne sezone dva tima su odigrala dva međusobna susreta, zabeleživši po jednu pobedu.
Prvi duel odigran je tokom jesenje polusezone u Humskoj, a crno-beli su bili ubedljivi i slavili rezultatom 5:1 (3:0). Strelci za domaći tim bili su Demba Sek (2), Jovan Milošević, Andrej Kostić i Milan Vukotić, dok je jedini pogodak za ’’traktoriste postigao Ugo Filip Bone.
Drugi susret odigran je u poslednjoj jesenjoj rundi na stadionu Lagator u Loznici, a ekipa IMT-a je slavila rezultatom 1:0 (0:0). Jedini pogodak na ovoj utakmici postigao je Andrej Milanović.
"Traktoristi" bez primljenog gola
Gostujući tim je na startu sezone bio maksimalan, sa dve ostvarene pobede.
U premijernoj rundi u gostima su savladali Čukarički (0:1), dok su u drugom susretu kao domaćini bili ubedljivi u duelu sa ekipom Zemuna (4:0).
Crno-beli debi pred Grobarima
Domaći tim je na startu sezone odigrao dva superligaška meča i zabeležio jedan remi i jednu pobedu.
Bodove su kao gosti u premijernoj rundi podelili sa ekipom Zemuna (2:2), dok su pobedu ostvarili u duelu sa ekipom Mačve, takođe u gostima (1:3).
U Evropi su odigrali dvomeč sa ekipom UNA Štrasen iz Luksemburga i zabeležili dva trijumfa (4:0, 0:1).
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