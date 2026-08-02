Ovaj dan vam može doneti uspeh u javnim nastupima i u pregovorima s poslovnim saradnicima. Očekuje vas uspešna saradnja. Nesuglasice oko raspolaganja ...

Ovaj period može vam doneti veliki preokret u razvoju poslovanja i dosta nestabilan priliv novca. Odlaganje planiranog posla. Partner vam je uputio kr...

Povoljan aspekt donosi talas pozitivne energije. Poslovne obaveze obavljate s radnim elanom, a to će se videti i po rezultatima. Osećate sve veću priv...

Značajan period za uspostavljanje poslovnih kontakata. Nezaposleni će uspeti da pronađu dobar honorarni posao. Odnos s partnerom danas bi trebalo da o...

Povoljan aspekt budi u vama inspiraciju i donosi vam nove vizije u pogledu pravca vašeg poslovanja. Ovaj dan donosi vam brojne prilike za flert i udva...

Ovaj dan doneće vam uspešnu prezentaciju ili javni govor na sastanku s nadređenima i saradnicima. Rad na novom projektu. Obnavljanje veze s bivšom lju...

Neko od vaših kolega gradi rivalski odnos s vama i širi spletke. Upravo u ovom periodu do vas mogu doći neistinite priče o vama. Pred vama je romantič...

Ako planirate samostalan biznis, to bi trebalo da uradite u ovom periodu. Na tom putu čeka vas finansijski uspeh. Nalazite se u dilemi da li da nastav...

Planetarni aspekti u vašem polju novca doprinose pravom trenutku da krenete u ostvarenje finansijskih ciljeva. Nepoverenje između vas i partnera izbij...

Pruža vam se jedinstvena prilika da ostvarite dugoročni cilj. Prelazak na višu radnu poziciju s daleko većom odgovornošću. Osoba koju ste nedavno upoz...

Pravite rekapitulaciju rezultata i osmišljavate plan za ostvarenje velikog poslovnog cilja. Sada polažete temelje za budućnost. Osoba s kojom se viđat...

Početak nove saradnje ili rad na poslu kakav do sada niste radili postavljaju vas pred poseban izazov. Uprkos tome, slede dobri rezultati. Slobodne Ri...