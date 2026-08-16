Fudbaleri Partizana protiv ekipe Radnički 1923 igraju utakmicu 5. kola Super lige Srbije.

Partizan će biti domaćin Kragujevčanima na stadionu u Humskoj koja će biti odigrana između dve evropske utakmice crno-belih.

Podsetimo, tim Saše Ilića je pobedio Tobol u gostima, a u četvrtak će biti gost Hetafeu u Madridu u plej-ofu kvalifikacija za Ligu Konferencije.