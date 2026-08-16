FK Partizan - Radnički 1923: 21.00
Fudbal
PARTIZAN - RADNIČKI 1923: Crno-beli se u Humskoj spremaju za Madrid! /POZNATI SASTAVI/
Fudbaleri Partizana protiv ekipe Radnički 1923 igraju utakmicu 5. kola Super lige Srbije.
Partizan će biti domaćin Kragujevčanima na stadionu u Humskoj koja će biti odigrana između dve evropske utakmice crno-belih.
Podsetimo, tim Saše Ilića je pobedio Tobol u gostima, a u četvrtak će biti gost Hetafeu u Madridu u plej-ofu kvalifikacija za Ligu Konferencije.
Tekstualni prenos večerašnje utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite na Kurir sportu.
Uživo
19:43
Poznati sastavi:
Partizan: Milošević – Roganović, Simić, Milić, Đurđević – Baba, Vukotić – Traore, Kostić, Zubairu – Že.
Radnički 1923: Lijeskić – Nikčević, Marjanović, Hilu, Babić – Ristić, Glavčić, Ilić – Sise, Živković, Sremčević. Marušić.
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