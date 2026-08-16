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19:43

Poznati sastavi:

Partizan: Milošević – Roganović, Simić, Milić, Đurđević – Baba, Vukotić – Traore, Kostić, Zubairu – Že.

Radnički 1923: Lijeskić – Nikčević, Marjanović, Hilu, Babić – Ristić, Glavčić, Ilić – Sise, Živković, Sremčević. Marušić.

19:43

Šta je rekao Dudić?

Ne propustiteFudbalDUDIĆ ČESTITAO PARTIZANU: Nadam se da će misliti na Hetafe...
Feđa Dudić

19:43

Madriđani se raspali...

Ne propustiteFudbalDEBAKL HETAFEA PRED PARTIZAN: Katastrofa Madriđana uoči meča sa crno-belima!
Rodrigo, Real, Hetafe, Primera

19:41

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Ne propustiteFudbalZAHTEVAN ZADATAK IZMEĐU DVA EVROPSKA MEČA! Partizan se u Humskoj sprema za Madrid! Evo gde i kada možete da gledate utakmicu protiv Radničkog
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